Lebanon Telecom: Arbeitnehmerrechte bleiben zentral

Joseph Aoun forderte, den Start der libanesischen Telekom zu beschleunigen und die Rechte der Ogero-Arbeiter zu wahren. Das Treffen am 2. November fand nach der von der Gewerkschaft am 29. Oktober angekündigten Aussetzung des Streiks statt. Der Minister verspricht, den Besitzstand und die Dienstaltersstufe für die verschiedenen Personalkategorien beizubehalten. Eine Gesetzesänderung muss noch angekündigt werden. Das Dossier umfasst auch die Regulierung von Internetnetzen und Breitbandzugang, ohne eine gewünschte Preiserhöhung für die Nutzer.

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Joseph Aoun bat am 2. November 2026, den Start der libanesischen Telekom zu beschleunigen und gleichzeitig die Rechte der Mitarbeiter von Ogero zu wahren. Diese Intervention erfolgte nach der am 29. Oktober angekündigten Aussetzung ihres Streiks. Politische Verpflichtungen müssen sich noch in den Übergangsregelungen widerspiegeln.

Der Minister für Telekommunikation, Charles Hajj, stellte den Fortschritt des Falls vor. Der Präsident bekräftigte sein Engagement für den Übergang der Arbeitnehmer in die neue Gesellschaft. Er betonte auch die Bedeutung des Sektors für die Volkswirtschaft. Es wurde kein Startdatum oder Transfer angekündigt.

Lebanon Telecom: von Mitarbeitern geforderte Garantien

Am 29. Oktober kündigte die Arbeitergewerkschaft von Ogero die Aussetzung des Streiks und die Rückkehr zum normalen Funktionieren an. Diese Entscheidung erfolgte nach einem Treffen mit dem parlamentarischen Ausschuss für Information und Telekommunikation. Der Minister und die Mitglieder des Verwaltungsrats der Organisation nahmen teil.

Laut der Gewerkschaftserklärung einigten sich die Teilnehmer auf die Vorbereitung eines dringenden Gesetzes. Sie muss ausschließlich § 49 des Telekommunikationsgesetzes ändern. Die Gewerkschaft präsentiert diesen Ansatz als ein Mittel, um die Kontinuität der Beschäftigung und der finanziellen Rechte beim Umzug zu Libanon Telecom zu gewährleisten.

Das gleiche Kommuniqué bezieht sich auf eine Verpflichtung, vor der Annahme dieser Änderung und ihrem Inkrafttreten keine Umstrukturierungs- oder Auflösungsdekrete zu erlassen. Er sagte, die anderen Bestimmungen würden zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert. Die Frage der Exklusivität muss auch zwischen Parlament und Regierung diskutiert werden.

Der Änderungsantrag muss noch angenommen werden. Arbeitnehmervertreter kündigten an, seinen parlamentarischen Weg zu gehen.

Minister umfasst verschiedene Kategorien von Mitarbeitern

Charles Hajj hatte seine Position am 23. Oktober geklärt. Er versicherte dann, dass die Übertragung alle Arbeiter betreffen würde: Festangestellte, Vertragsarbeiter, Arbeiter und Tagelöhner. Er versprach, die Dienstaltersstufe, die Leistungen und die erworbenen Rechte, einschließlich der Leistungen aus dem Dienstende im Rahmen der sozialen Sicherheit, beizubehalten.

Der Minister kündigte auch eine Harmonisierung der Löhne an, um die Kluft zwischen dem täglichen und dem ständigen Personal zu verringern. Diese Erklärungen stellen eine staatliche Verpflichtung dar. Die Umsetzung erfordert jedoch spezifische Regeln, die die Personalvertreter vor einem institutionellen Wandel sicherstellen wollen.

Die Schaffung der Gesellschaft bleibt ein Prozess, der abgeschlossen werden muss

Bei einem früheren Treffen in Baabda am 21. Oktober verwies Charles Hajj auf einen Arbeitsvertrag. Er hatte auch die Ernennung des Verwaltungsrates durch die Regierung und die Erteilung der Lizenz als notwendige Schritte für die Gründung des Unternehmens vorgestellt.

Der Staatschef hatte bereits um diese Gelegenheit gebeten, die Gründung der libanesischen Telekom fortzusetzen. Das Treffen umfasste das Management von Ogero und Gewerkschaftsvertretern.

Autorisierte Netzwerke und unangekündigtes Breitband

Am 2. November präsentierte Charles Hajj auch die Behandlung von nicht autorisierten Internet-Netzwerken. Diese Arbeit sollte mit der Regulierungsbehörde für Telekommunikation im Rahmen ihrer Zuständigkeit durchgeführt werden. Joseph Aoun forderte Ogero und private Betreiber auf, lizenzierte Netze zu fairen Bedingungen aufzubauen.

Erklärtes Ziel ist es, den Zugang zu Breitbanddiensten unter Einhaltung des Gesetzes zu beschleunigen. Der Präsident forderte ausdrücklich, dass diese Entwicklung nicht zu höheren Preisen für die Bürger führen sollte. Es wurde jedoch kein neuer Gebühren- oder Bereitstellungsplan angekündigt.

Der Entwurf zu den Arbeitnehmerrechten muss nun geklärt und dem Parlament vor den von den Arbeitnehmern erwarteten Übergangsentscheidungen vorgelegt werden.

Cover: Website Ogero de Bir Hassan, Fotoarchiv von Libnanews. Genaues Drehdatum nicht angegeben. Dieses Bild zeigt kein Treffen oder Streik im November 2026. Credit: Libnanews, Fotograf nicht angegeben.QuelleBoxen und Ankleiden von Libnanews.

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