Big Mac im Libanon: Was der Preis wirklich offenbart

Der Big Mac kostete Libanon in den Daten vom Juli 2026 5,36 US-Dollar, mehr als in Jordanien, Ägypten oder mehreren Golfstaaten. Es bleibt billiger als in den USA und im Durchschnitt des Euroraums. Dieser Vergleich reicht jedoch nicht aus, um seine Zugänglichkeit zu messen. Wiederverwendbare Einkommen, Betriebskosten, Wettbewerb und Zugang zu Finanzierungen geben Aufschluss über eine breitere Frage: Warum sind Preise in einer fragilen Wirtschaft immer noch schwer zu ertragen? Analyse der Zahlen und ihrer Grenzen.

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Der Preis des Big Mac im Libanon übersteigt den mehrerer Nachbarn in den Daten vom Juli 2026. Er liegt weiterhin unter dem US-Niveau und dem Durchschnitt der Eurozone. Dieser Kontrast wirft eine nützlichere Frage auf als ein Ranking: Warum kann ein international gewöhnlicher Preis in einer verarmten Wirtschaft so schwer wiegen?

Ein Burger fasst keine Wirtschaft zusammen. Es bietet jedoch einen konkreten Vergleichspunkt, vorausgesetzt, Sie vergleichen das Sandwich allein. Das Mischen einer Formel mit Getränken und Pommes Frites, einer Lieferrate und einem Gegenpreis würde eine irreführende Demonstration erzeugen.

Big Mac im Libanon: ein Vergleich vom Juli 2026

Die ursprüngliche Serie des Big Mac Index hält ab dem 1. Juli 2026 480.000 libanesische Pfund oder 5,36 US-Dollar. Hier sind die Werte der gleichen Ausgabe, umgerechnet mit ihren eigenen Wechselkursen. Dies sind keine gegengeprüften Preise am 3. November.

Markt Lokaler Sandwichpreis US-Dollar-Äquivalent Libanon LBP 480.000 5.36 Jordanien 2.50 JOD 3,53 Ägypten 145 EGP 2,87 Saudi-Arabien 19 SAR 5.06 Vereinigte Arabische Emirate 19 AED 5.17 Vereinigte Staaten 6,22 USD 6.22 Euroraum 6,19 EUR 7.08 Uhr

Vor der Rundung berechnet, stellen die Unterschiede Libanon etwa 52 Prozent über Jordanien und 87 Prozent über Ägypten. Der Zuschlag betrug 5,9% gegen Saudi-Arabien und 3,6% gegen die Emirate. Der libanesische Preis liegt weiterhin 13,8 % unter dem US-Preis und 24,3 % unter dem Durchschnitt des Euroraums. Letzteres ist kein französischer Preis.

Das eigentliche Thema ist verfügbares Einkommen

Diese Zahlen belegen daher nicht, dass der Libanon systematisch teurer wäre als Europa. Sie machen auch keine Sandwiches für libanesische Haushalte erschwinglich. Der Preis in Dollar und der Aufwand eines Verbrauchers beantworten zwei verschiedene Fragen.

Die Zugänglichkeit hängt vom Einkommen ab, das nach Wohnraum, Energie, Transport und wesentlichen Ausgaben verbleibt. Zwei Personen, die den gleichen Betrag zahlen, können sehr unterschiedliche Anstrengungen ertragen. Ein ernsthafter Vergleich muss den Preis eines vergleichbaren verfügbaren Einkommens annähern, nicht den Durchschnittslohn, der mit inkompatiblen Methoden berechnet wird.

Eine Umfrage des libanesischen Zentrums für Politikstudien unter 2.400 Menschen im Januar 2026 verdeutlicht diese Einschränkung. In der Juli-Analyse gaben 38,2% der Befragten an, ihre wesentlichen Ausgaben, einschließlich Lebensmittel und Kleidung, zu reduzieren. Dieses Ergebnis misst nicht den Verbrauch von Burgern. Es beleuchtet den sozialen Kontext, in dem ein Restaurantpreis bewertet wird.

Ein Rückgang der Inflation reduziert nicht die Addition

Die Verwirrung zwischen Inflation und Preisniveau schürt falsche Versprechungen. Wenn ein Preis weniger schnell steigt, steigt er weiter. Die Disinflation bringt den Haushalten nicht automatisch die Kaufkraft, die bei früheren Steigerungen verloren gegangen ist.

Die Änderung der Dollarpreise geht auch nicht auf dieses Problem ein. Es macht den Vergleich lesbarer und reduziert die Konversionsunsicherheit. Es stellt keine Einnahmen oder Wettbewerb wieder her. Eine stabile Anzeigewährung ist kein angemessenes Preiszertifikat.

Reale Kosten dürfen kein Alibi werden

Eine Mahlzeit, die in einem Restaurant verkauft wird, enthält Zutaten, aber auch Arbeit, ein Zimmer, Energie, Ausrüstung und Dienstleistungen. Transport, Aufbewahrung und Verluste können die Rechnung beeinflussen. Lieferbedingungen und gekaufte Mengen zählen ebenfalls. Unterschiede zwischen Ländern werden daher nicht auf den Fleischpreis reduziert.

Es fehlt jedoch an Konten, um diese Artikel für das libanesische Sandwich zuzuweisen. Ohne sie ist es unmöglich, die Marge des Betreibers oder das genaue Gewicht der einzelnen Ausgaben zu quantifizieren. Zu behaupten, dass der ganze Unterschied zu Jordanien ein Gewinn ist, wäre falsch. Zu argumentieren, dass die lokalen Kosten zwangsläufig die Lücke erklären, wäre auch so.

Wirtschaftskritik muss kontrollierbare Elemente erfordern: Kostentrends, Kaufpreise, Betriebskosten und Verkaufsbedingungen. Der Ausdruck « die Kosten des Libanon » ersetzt keine Aufschlüsselung der Buchhaltung. Verbraucher können keine Rechtfertigung überprüfen, die umfassend bleibt.

Wettbewerb verdient Besseres als ein Slogan

Die Diagnose geht über ein Zeichen hinaus. In ihrer Analyse vom Oktober 2025 identifiziert die Weltbank begrenzten Wettbewerb, oligopolistische Strukturen und Margenpolitik als einen der Treiber der langfristig hohen libanesischen Inflation. Diese makroökonomische Feststellung belegt keinen besonderen Verstoß gegen die Wiederherstellung.

Es wirft jedoch eine zentrale Frage auf: Können Neueinsteiger die Preise der installierten Akteure wirklich in Frage stellen? Effektiver Wettbewerb erfordert mehr als mehrere Fronten. Es besteht die Notwendigkeit, Zugang zu Lieferanten zu haben, eine Aktie zu finanzieren, einen Standort zu mieten und eine praktikable Alternative anzubieten.

Die Debatte über die Exklusivagenturen muss konkret bleiben. Ein Catering-Franchise ist definitionsgemäß keine exklusive Importagentur. Der Preis eines Burgers reicht nicht aus, um eine Vereinbarung zwischen Vermittlern zu demonstrieren. Auf der anderen Seite ist es legitim, sich Sektor für Sektor mit Hindernissen für den Zugang und die Lieferbedingungen zu befassen.

Die ausfallende Finanzierung hat auch eine Rechnung

Die vorherige Libnanews-Umfrage von sechs Lebensmitteln untersuchte bereits Exklusivität, Bankkosten und Grenzen von Einzelhandelsvergleichen. Es unterschied Bankprovisionen von den breiteren Kosten der degradierten kommerziellen Finanzierung.

Diese Unterscheidung bleibt unverzichtbar. Wenn ein Unternehmen mehr Geld immobilisieren muss, um seine Waren zu kaufen, steigt sein Bargeldbedarf. Dies kann den Eintritt weniger kapitalisierter Wettbewerber verringern. Der wirtschaftliche Mechanismus ist plausibel; sein Beitrag zum Big Mac Preis wird hier nicht gemessen.

Um von einer Beobachtung zu einer numerischen Erklärung überzugehen, wäre jetzt eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Sandwiches allein in identifizierten Restaurants erforderlich. Es sollte alle Steuern, Promotionen und Gebühren angeben und dann die gleichen Verkaufsbedingungen vergleichen. Juli-Daten liefern einen soliden Benchmark. Sie befreien die Händler nicht davon, ihre Preise zu erklären, oder die Behörden davon, zu überprüfen, wie der Wettbewerb tatsächlich funktioniert.

Cover: Big Mac gekauft in den Vereinigten Staaten, 28. Oktober 2011 Archiv. Foto:Evan-Amos / Wikimedia Commons,CC0 1.0Boxing und Grafik Dressing Libnanews. Produktillustration, kein Sandwich, das im November 2026 im Libanon verkauft wurde. Der libanesische Preis stammt aus dem Big Mac Index vom Juli 2026.

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