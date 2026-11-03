Die CNSS kündigt 351 Milliarden Pfund an Vorschüssen für Krankenhäuser an und beauftragte Ärzte für 4.416 bereits abgeschlossene Fälle. Die Entscheidungen stammen vom 30. Oktober 2026 und die Veröffentlichung kündigt Transfers für die nächsten Tage an. Diese Tranche kommt nach einer Operation von 564 Milliarden und zum Zeitpunkt der Generalisierung von « frischen » Schecks in Büchern. Der Fonds bezieht sich auch auf künftige Zinsanpassungen, deren Beträge und Termine nicht festgelegt sind.

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Der Nationale Sozialversicherungsfonds kündigt eine neue Tranche von 351 Milliarden Pfund für Krankenhäuser und Ärzte an, die unter Vertrag genommen werden. Es geht um 4.416 Fälle, in denen Versicherte bereits betreut werden. In seiner Pressemitteilung vom 2. November 2026 erwartet die CNSS Überweisungen in den nächsten Tagen, ohne ihre Ausführung bekannt zu geben.

Drei Entscheidungen von Generaldirektor Mohammad Karaki beaufsichtigen diese Operation. Sie tragen die Nummern 568, 569 und 570 und stammen vom 30. Oktober. Empfänger sind Krankenhäuser und Ärzte, die durch Vereinbarung mit dem Fonds verbunden sind. Der Umschlag muss ihre Konten unter der betreffenden Abdeckung einspeisen.

Die Fondsfonds Anbieter für Pflege bereits zur Verfügung gestellt. Der Bericht enthält 4.416 Datensätze, ohne die Anzahl der einzelnen Patienten anzugeben.

CNSS: Vorauszahlungen an die Antragsteller

In der Pressemitteilung werden Überweisungen für die folgenden Tage angekündigt, ohne ein bestimmtes Datum oder eine Bestätigung des Eingangs bei den Institutionen.

Die CNSS platziert diese Rate in einem regulären Krankenhausvorschussmechanismus. Das angekündigte Ziel ist die Bereitstellung von Liquidität für die beauftragten Fachleute. Diese Zahlungen müssen ihre Fähigkeit unterstützen, Versicherte aufzunehmen und ihre Geschäfte fortzusetzen.

Der Fonds beschreibt jedoch nicht die Verteilung der $ 351 Milliarden zwischen Ärzten und Institutionen. Sie veröffentlicht in dieser Ankündigung auch keine Aufschlüsselung nach Region, Spezialität oder Art des Krankenhausaufenthalts. Der Gesamtbetrag liefert Informationen über die finanzielle Operation, nicht die Situation jedes Krankenhauses.

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Jährliche Gesamtsumme präsentiert auf $7,400 Milliarden

Durch die Integration dieser neuen Tranche hat die CNSS seit Anfang des Jahres etwa 6.112 Milliarden Pfund an Krankenhausvorschüssen angekündigt. Es hat insgesamt rund 7.400 Milliarden Pfund für seine Zahlungen an den Krankenhaussektor. Die Institution gibt eine Äquivalenz von 83 Millionen Dollar.

Fortschritte sind im Krankenhaus insgesamt enthalten. Davon ausgenommen sind Beträge für Institute, die nicht in den Genuss des Vorschusssystems kommen.

Diese Kumulierung umfasst die neue Tranche, deren Transfers in der Pressemitteilung angekündigt werden.

Die vorherige finanzielle Veröffentlichung vom 22. Oktober kündigte 564 Milliarden Pfund für 7.855 Dateien an. Drei Entscheidungen, nummeriert 546 bis 548, regelten diese Operation. Der Fonds machte dann seine akkumulierten Krankenhausvorschüsse von etwa 5.760 Milliarden Pfund.

Es unterschied auch 1.193 Milliarden Pfund für die Dialyse. Das Krankenhaus insgesamt zu der Zeit war fast 7.000 Milliarden, immer noch ohne Einrichtungen, die nicht von den Fortschritten profitieren.

Frische Schecks kommen in den Kalender

Diese neue Tranche erfolgt zu dem Zeitpunkt, zu dem die CNSS die Zahlung ihrer Leistungen ändert. Der Informationsvermerk Nr. 852 vom 27. Oktober sieht ihre Zahlung durch « frische » Schecks in libanesischen Pfund vor. Der im Text festgelegte Geltungsbeginn ist der 1. November 2026.

Die Maßnahme basiert auf dem Beschluss 28 des EZB-Rates vom 15. Oktober. Der Fonds hatte sich bereits mit diesem Problem für Leistungen am Ende des Dienstes befasst. Es erweitert nun das Prinzip auf alle seine Vorteile.

In seiner Erläuterung verweist das Institut auf die Schwierigkeiten, mit denen Versicherte, Ärzte und Krankenhäuser bei der Beitreibung ihrer Schulden bei den Banken konfrontiert sind. Es unterstreicht den Verlust eines Teils ihres tatsächlichen Wertes. Die Änderung soll verhindern, dass Bankabrechnungsvereinbarungen den dem Begünstigten tatsächlich zur Verfügung stehenden Betrag verringern.

Der Vermerk ändert die Abwicklungsbedingungen, ohne neue Tarife oder Deckungssätze festzulegen. Schecks bleiben in libanesischen Pfund.

Weitere Anpassungen noch zu erwarten

Parallel dazu kündigt Mohammad Karaki neue Projekte zur Erhöhung der Krankenhaus- und Arztgebühren an. Medizinische Versorgung und Medikamente sind ebenfalls enthalten. Die CNSS stellt diese Projekte als nächsten Schritt zur Verbesserung der Abdeckung vor.

Die Pressemitteilung vom 2. November bietet keine Skala, prozentuale Erhöhung oder ein effektives Datum. Diese Änderungen bleiben daher von den drei bereits getroffenen finanziellen Entscheidungen getrennt. Ihre Auswirkungen auf die verbleibenden Kosten der Versicherten werden von den endgültig erlassenen Bestimmungen abhängen.

Der Zeitplan für die Übertragung von 351 Milliarden ist in der Ankündigung nicht festgelegt. Zukünftige Skalen werden die angekündigten Änderungen der Abdeckung spezifizieren.

Cover: Innenhof des Rafic Hariri University Hospital in Beirut, 27. Januar 2010. Illustration des Krankenhaussektors, ohne Bestätigung einer Zahlung an diese Institution. Foto:Elie plus / Wikimedia Commons,CC0 1.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

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