Der Konflikt um öffentliche Rechnungen betrifft die Telekommunikation. Ogero gibt bekannt, dass mehrere Zentren in 17 Orten ihre EDL-Stromversorgung verloren haben und mit Generatoren arbeiten. Der Betreiber warnt vor einem Risiko für Festnetz und Internet, ohne eine allgemeine Aufschlüsselung anzukündigen. Das Ministerium für Telekommunikation führt die Rechnungen an Finance aus und gibt an, dass Ogero regelmäßig zahlt. Zwischen Haushaltsverfahren und Reservelieferungen erwarten die Abonnenten genaue Informationen über die Kontinuität des Dienstes und die Wiederherstellung des Stroms.

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EDL-Kürzungen betreffen jetzt die Telekommunikation. Ogero gab am Montagabend, dem 2. November, bekannt, dass mehrere Telefonzentren ihre öffentliche Stromversorgung verloren hätten. Der Betreiber warnte vor der Gefahr einer Unterbrechung des Festnetztelefons und des Internets, während das Telekommunikationsministerium behauptet, Millionen von Dollar Rechnungen an Finance zur Abrechnung übermittelt zu haben.

Infolgedessen hat der Arm der Arme über die unbezahlten Zahlungen der Verwaltungen eine neue Stufe erreicht. Es geht nicht mehr nur um Buchführungsbeziehungen zwischen öffentlichen Stellen: Es bedroht einen Dienst, der täglich von Haushalten und Unternehmen genutzt wird. Es müssen jedoch zwei Situationen unterschieden werden. Ogero bestätigte die Abschaltung der Stromversorgung von Electricity of Lebanon, nicht eine allgemeine Unterbrechung der Kommunikation in allen genannten Bereichen.

EDL-Ausschnitte: 17 von Ogero zitierte Lokalitäten

Die von Ogero vorgelegte Liste umfasst Antelias, Bikfaya, Mazraat Yachouh, Aarabniyé, Sin el-Fil, Dorah, Baskinta, Bteghrine, Saida, Sofar, Hammana, Aley, Zuk, Jounieh, Batrun, Abrine und Kfarhenda. Diese 17 Namen beziehen sich auf die Gebiete, in denen sich die Zentren befinden. Sie stellen keine Bilanz der privaten Teilnehmer der Verbindung oder die Anzahl der Internetausfälle dar.

Nach Angaben des Betreibers arbeiten die betroffenen Anlagen vollständig mit Generatoren. Diese Lösung hilft, die Dienste aufrechtzuerhalten, aber Ogero warnt davor, dass ihre Kontinuität beeinträchtigt werden könnte. Es gibt an, dass seine technischen Teams versuchen, den Betrieb des Netzes zu erhalten, während das Telekommunikationsministerium mit dem Energieministerium und EDL zusammenarbeitet, um die Stromversorgung wiederherzustellen.

Die Warnung betrifft daher die Fragilität der Notoperation. Die Pressemitteilung bietet keine Dauer der Autonomie, des Kraftstoffbestands oder der Anzahl der exponierten Abonnenten. Keines dieser Elemente erlaubt es zu diesem Zeitpunkt, eine Stunde anzukündigen, zu der die Verbindungen nicht mehr funktionieren würden.

Versendete Rechnungen, kein Zahlungsnachweis

In einer Pressemitteilung vom 2. November gibt das Telekommunikationsministerium an, dass es Rechnungen über 5.199 Millionen US-Dollar, die es erhalten, verifiziert und liquidiert hat, an Finance geschickt hat. Er erwähnt separat $ 1.275 Millionen in Rechnungen, die durch einen Vorschuss aus dem Consolidated Revenue Fund gemäß Order 12816 zahlbar sind.

Die Abteilung gibt an, dass bestimmte Rechnungen für 2023 und 2024 weiterhin mit einem Antrag auf Mittelübertragung zusammenhängen, der am 13. Juli 2026 bei Finance eingereicht wurde. Er verwies auf die Unzulänglichkeit der in früheren Haushalten vorgesehenen Mittel. Er sorgt auch dafür, dass Alfa, Touch und Ogero ihre Rechnungen regelmäßig und ohne Verzögerung bezahlen.

Diese Antwort hebt eine Meinungsverschiedenheit hervor, die per Abonnement dokumentiert werden muss. Die angekündigten Beträge beziehen sich auf die von der Abteilung genannten Akten: Sie können nicht als Schulden von Ogero dargestellt werden. Vor allem die Weiterleitung einer Rechnung an Finance beweist nicht, dass die entsprechende Zahlung ausgeführt und dann von EDL registriert wurde.

Kontinuität des Dienstes inmitten des Buchhaltungskonflikts

EDL hatte angekündigt, am 2. November Kürzungen vorzunehmen, die auf Verwaltungen und Gemeinden abzielten, die nicht für ihren Verbrauch bezahlt hatten. In der ersten Pressemitteilung wurden die tatsächlichen privaten Stromstandorte nicht detailliert beschrieben. Die Ankündigung von Ogero bietet nun eine konkrete Identifizierung der betroffenen Einrichtungen und potenziell exponierten Dienste.

Es gibt zwei Anforderungen von Angesicht zu Angesicht: die Erhebung der Einnahmen von einem öffentlichen Anbieter und die Kontinuität einer anderen öffentlichen Dienstleistung. Der Betrieb der Zentralen auf Generatoren löst den finanziellen Streit nicht. Dadurch verschiebt sich vorübergehend der Zwang zu einer Notstromversorgung, Ogero selbst weist auf mögliche Grenzen hin.

Für Abonnenten ist die erwartete Klärung praktisch: Welche Zentren haben Strom zurückgewonnen, welche bleiben bei Generatoren und wo wurden tatsächlich Störungen beobachtet? Die für diesen Artikel herangezogenen Elemente erlauben keine Bewertung der Wiederherstellung oder die Quantifizierung von Telefon- oder Internetunterbrechungen. Die Ogero-Warnung darf nicht in eine Ankündigung eines allgemeinen Zusammenbruchs umgewandelt werden.

Cover: Libanon Electricity Headquarters in Beirut, Archiv vom 17. August 2008. Foto:Philippe48 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Boxen, Größenänderung und Ankleiden von Libnanews; unter derselben Lizenz. Es ist der Sitz von EDL, nicht ein Ogero-Zentrum oder ein Foto der aktuellen Kürzungen.

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