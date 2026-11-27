Zwischen Anfang und Mitte November zeigte die landwirtschaftliche Umfrage große Großhandelssteigerungen für Zucchini und Bohnen. Die lokale Kartoffel bleibt weitgehend stabil.

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Der durchschnittliche Großhandelspreis für Zucchini stieg von 55.000 auf 245.000 Libanesische Pfund pro Kilo zwischen den Umfragen vom 2. bis 4. und 16. bis 18. November. Grüne Bohnen stiegen von 57.000 auf 216.000 Pfund. Daten des Landwirtschaftsministeriums vor und nach den ersten Einfrierungswarnungen in Bekaa zeigen, dass sich mehrere Gemüsesorten stark umgestaltet haben. Die lokale Kartoffel ist eine Ausnahme auf dem Großhandelsmarkt: 50.000 Pfund Anfang November, verglichen mit 49.000 Pfund Mitte November.

Was drei große Umfragen zeigen

Gemüse (LL/kg) 2–4 nov. 9-11 nov. 16-18 nov. Kürbis 55 000 000 92 000 000 245 000 Grünbohne 57 000 000 79 000 000 216 000 Lokale Tomaten 36 000 36 000 111 000 000 Gurken 59 000 000 85 000 000 94 000 000 Lokale Kartoffeln 50.000 48 000 000 49 000 000

Zucchini und grüne Bohne nehmen in beiden Intervallen zu. Die lokale Tomate bleibt bei 36.000 Pfund bei den ersten beiden Umfragen und überschreitet dann 110.000 Pfund. In den nationalen Tabellen sind weder die verkauften Mengen noch der genaue Ursprung der Partien angegeben. Diese Änderungen beschreiben die aufgezeichneten Preise; sie zeigen nicht den Anteil des Anstiegs aufgrund des Einfrierens.

Kartoffel geht in den Laden, nicht in großen Mengen

Im gleichen Zeitraum stieg der durchschnittliche Einzelhandelspreis der lokalen Kartoffel von 55.000 auf 64.000 Pfund pro Kilo. Dieser Anstieg von 20% im Detail steht im Gegensatz zur Nahstabilität der Masse. Bulletins gehören nicht zu Käufen und Wiederverkäufen des gleichen Loses: Der Unterschied misst daher nicht die Marge der Händler. Andererseits zeigt sich, dass sich der im Laden gezahlte Preis und der Großhandelspreis nicht immer zusammen ändern.

Ernteverluste und Ankunft bleiben zwei verschiedene Maßnahmen

In Bekaa meldeten landwirtschaftliche Organisationen Schäden an Zucchini, Bohnen und Spätkartoffeln. Qab Elias Großhändler berichteten von einem Rückgang der Ankünfte. Es gibt keine öffentliche Serie, die für jedes Produkt und die gleichen Tage die an Qab Elias gelieferten Mengen, die in Beirut verkauften Mengen und die aufgezeichneten Preise kombiniert. Die verfügbaren Daten isolieren daher nicht die Auswirkungen von Verlusten im offenen Feld oder von Inputs aus anderen Regionen, Importen oder Beständen.

Das Bulletin vom 16. bis 18. November ist ein dreitägiges Foto, keine Aussage zum Ende des Monats. Das nächste Element, das zur Beurteilung der Normalisierung notwendig ist, ist eine vergleichbare Umfrage nach dem 18. November, begleitet von den auf dem Markt eingetroffenen Mengen.

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