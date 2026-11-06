Drogen: Vergleichen Sie lokale und importierte Preise

Offizielle Preise für Medikamente folgen nicht einem einfachen Gegensatz zwischen libanesischer Produktion und Importen. Drei Vergleiche von Paracetamol, d Dosierung, Verpackung, Hersteller und Erstattung müssen separat überprüft werden, um zu verstehen, was der Patient in der Apotheke bezahlen muss.

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Ein im Libanon hergestelltes Medikament ist nicht immer billiger als ein importiertes Produkt. Die offizielle Liste der öffentlichen Preise, die am 19. Oktober 2026 aktualisiert wurde, zeigt Unterschiede in beiden Richtungen. Drei Vergleiche, die Paracetamol, L-atorvastatin und Metformin abdecken, ermöglichen es uns, diese Unterschiede zu messen, ohne den Preis der Box, den industriellen Ursprung und die Summe, die der Patient letztendlich trägt, zu verwechseln.

Die Kampagne zur Unterstützung der libanesischen Pharmaindustrie, die am 5. November im Beiruter Nationalmuseum gestartet wurde, stellt die lokale Produktion in den Mittelpunkt der Debatte. Für einen Haushalt stellt sich jedoch die Frage vor einer bestimmten Bestellung. Das Herstellungsland reicht nicht aus, um die Kosten für die Apotheke zu decken.

Die folgenden Zahlen stammen aus dem am 6. November konsultierten Gesundheitsministerium. Substanzen, Dosierungen und Formen wurden mit dem nationalen Arzneimittelinventar in Einklang gebracht. Dies sind öffentliche Verwaltungspreise, keine in den Büros gesammelten Bargeldkarten. Das Vorhandensein eines Produkts in dieser Liste zeigt nicht, dass es überall verfügbar ist.

Vergleichen Sie identifizierte Präsentationen

Die erste Vorsichtsmaßnahme besteht darin, die Dosierung, Form und Anzahl der Einheiten zu überprüfen. Zwei Kästchen mit derselben Stoffbezeichnung stellen nicht unbedingt einen relevanten Vergleich dar. Eine Extended Release-Einreichung sollte nicht mit einer gewöhnlichen Einreichung verwechselt werden. Eine Tablette und eine Injektionslösung reagieren nicht auf die gleiche Verwendung.

Beispiele sind orale Tabletten. Der Preis jeder Box wird auf das nächste Pfund gerundet. Wenn die Verpackung unterschiedlich ist, wird die Berechnung pro Tablette nur zum Vergleich einer identischen Menge verwendet. Es ist weder eine Dosisempfehlung noch eine Einladung, mehr zu kaufen.

Diese Umfrage erstellt kein therapeutisches Ranking. Die Wahl eines Arzneimittels, seine Substitution und Anpassung einer Behandlung sollte mit dem Arzt oder Apotheker überprüft werden. Ein Preisunterschied allein zeigt keinen Unterschied in der Qualität oder klinischen Äquivalenz für jeden Patienten.

Paracetamol: Verpackung ändert Lesung

Für Paracetamol 500 mg ist der im Libanon hergestellte Referenz-Pharmadex, Ministerialcode 4617, 66.552 Pfund pro 20 Tabletten. Die Doliprane-Referenz von Sanofi Winthrop Industrie, Code 7434, erscheint bei 120 946 Pfund für 16 Tabletten.

Zurück in die Einheit, die Beträge repräsentieren etwa 3.328 Pfund und 7.559 Pfund pro Tablette. In dieser Näherung ist der Stückpreis der libanesischen Referenz etwa 56% niedriger. Vergleichen Sie nur die beiden Boxpreise hätte die Tatsache maskiert, dass die billigste auch mehr Tabletten enthält.

Dieses Ergebnis gilt nicht für alle Medikamente oder für alle Paracetamol-Einreichungen. Das Verzeichnis enthält weitere Marken und Verpackungen. Referenzen, die mehrere Substanzen kombinieren, sind in diesem Vergleich nicht enthalten.

Atorvastatin: ein lokales Produkt zwischen zwei importierten

Für das 20 mg Atatorvastatin enthalten die drei untersuchten Referenzen jeweils 30 Tabletten. Atorvastatin Pharmadex, hergestellt im Libanon und identifiziert durch Code 8660, wird bei 769 190 Pfund eingegeben. Apo-Atorvastatin, hergestellt in Kanada von Apotex, Code 6093, ist 1.416.410 Pfund. Atorvakey-20, hergestellt in Indien von Emcury, Code 11794, ist 362,837 Pfund.

Die libanesische Referenz kostete etwa 46% weniger als die kanadische Referenz. Aber sein Preis ist höher als der der indischen Referenz. Das gleiche lokale Produkt kann daher billiger oder teurer sein, abhängig von dem importierten Medikament, mit dem es verglichen wird.

Dieser Fall unterstreicht auch die Bedeutung der Spalten im Verzeichnis. Für Atorvakey-20 hat der Hersteller seinen Sitz in Indien, während die in der Datenbank angegebene verantwortliche Person ein spanisches Unternehmen ist. Das Land des letzteren darf nicht als Herstellungsland angegeben werden.

Metformin: eine internationale Marke, die im Libanon produziert wird

Glukophag 850 mg, eine Packung mit 30 Filmtabletten, Code 4699, wird als von Pharmaline im Libanon unter Lizenz von Merck Santé, Frankreich, hergestellt beschrieben. Der öffentliche Preis beträgt 572.634 £. Es wäre daher falsch, diesen Verweis allein deshalb als Einfuhrware einzustufen, weil seine Marke international ist.

Metformine Arrow Lab, 850 mg, Packung mit 30 filmbeschichteten Tabletten, Code 9012, wird bei 237 860 Pfund eingegeben. Für diese Referenz ist der angegebene Hersteller APL Swift Services in Malta. Der Betrag ist etwa 335.000 £ niedriger als der Glukophag.

Wiederum beinhaltet diese Versöhnung spezifische Referenzen. Der Tarif unterscheidet sich auch von anderen Dosierungen, Schachteln mit 90 Einheiten und Präsentationen mit verlängerter Freisetzung. Das Hinzufügen zu einem einzigen Durchschnittspreis würde wesentliche Unterschiede beseitigen, um ein Rezept zu verstehen.

Die Rückerstattung ist ein zweiter Vergleich

Der öffentliche Tarif ist nicht automatisch gebührenpflichtig. Es ist notwendig, das tatsächlich gelieferte Medikament, die von der Abdeckstelle anerkannte Grundlage und die Rechte des Begünstigten zu identifizieren. Ein Erstattungssatz, der von dem Erzeugnis und dem Zollsatz, für den er gilt, getrennt ist, erlaubt es nicht, einen zuverlässigen Betrag zu berechnen.

CNSS veröffentlicht eigene Drogenlisten. Um diese Listen näher an den Abteilungstarif heranzuführen, sind Produktcode, Dosierung und Verpackung sicherer als der einzige Handelsname. Ein Datumsunterschied zwischen zwei Dateien sollte ebenfalls gemeldet werden. Die Preise dieser Erklärung werden daher nicht in Rückzahlungsversprechen umgewandelt.

Die Verfügbarkeit ist eine weitere Einschränkung. Für diese Referenzen wurden keine Bestandskontrollen in Apotheken durchgeführt. Die vorgelegte Erklärung misst offizielle Tarifunterschiede; sie misst nicht die Kosten einer Reise, um eine Box zu finden, oder die Kosten einer unterbrochenen Behandlung.

Vor dem Kauf bleiben nützliche Kontrollen konkret: genaue vorgeschriebene Referenz, Menge, Hersteller, aktueller Preis, Möglichkeit der validierten Substitution und Abdeckung des gelieferten Produkts. Die drei Beispiele zeigen, warum die einzige Trennung zwischen « lokal » und « importiert » nicht ausreicht, um diese Fragen zu beantworten.

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