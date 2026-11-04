Medienautorität: Die Schritte vor den Ernennungen

Ein Treffen unter dem Vorsitz von Souheil Abboud organisierte den Start der Schulungsverfahren der National Media Authority. Mehrere Agenturen müssen in Kandidaturen, Wahlen und Benennungen eingreifen. Die Nationale Menschenrechtskommission erhält bereits Anträge für ihre eigene Komponente bis 16.00 Uhr, Beiruter Zeit, 18. November. Ein Mitglied wird direkt gewählt und zwei weitere Personen für den Regierungsprozess vorgeschlagen. Diese Vorschläge sind keine Ernennungen, und die Behörde ist noch nicht gebildet.

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Die Einrichtung der Nationalen Medienbehörde tritt in die Umsetzungsphase ein, ihre Mitglieder sind jedoch noch nicht ernannt. Eine Sitzung am 3. November im Gerichtsgebäude von Beirut unter dem Vorsitz von Souheil Abboud, Präsident des Höheren Rates der Justiz, konzentrierte sich auf die Organisation der im neuen Gesetz vorgesehenen Etappen.

Der Informationsminister, Paul Morcos, nahm mit Vertretern der am Verfahren beteiligten Gremien teil. Die unmittelbare Herausforderung besteht darin, Kandidaten zu ermöglichen und dann Wahlen und Nominierungen durchzuführen. Es geht noch nicht darum, die endgültige Zusammensetzung des Verfahrens bekannt zu geben.

Koordination von Akteuren mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten

An dem Treffen nahmen Anwälte und Ingenieure aus Beirut und dem Norden, die Informationsfakultät der Libanesischen Universität, nationale Antikorruptions- und Menschenrechtsgremien sowie Presse- und Redaktionsgewerkschaften teil.

Diese Vielfalt ist ein Verfahren, das nicht von einer einzigen Entscheidung abhängt. Jede betroffene Organisation muss ihre eigenen Aufgaben erfüllen. Die Koordinierung umfasst die Veröffentlichung der Verfahren, den Eingang der Anträge und die Reihenfolge der Auswahlverfahren innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des in der Sitzung abgerufenen Gesetzes.

Dieser Zeitraum ist eine Verpflichtung zur Organisation. Es ist nicht möglich zu sagen, dass Kandidaten bereits überall geprüft werden oder dass alle Wahlen ihr Datum haben. Die Ankündigungen jeder Organisation müssen vom Gesamtkalender unterschieden werden.

Ein erster Aufruf wurde bis zum 18. November eröffnet

Die Nationale Menschenrechtskommission hat bereits ihre Arbeit aufgenommen. Es erhält Nominierungen vom 2. bis 18. November 2026, mit einem Abschluss um 16 Uhr, Beirut Zeit. Dieses Verfahren betrifft Spezialisten für öffentliche Freiheiten und Menschenrechte.

Es hat zwei verschiedene Ziele: eine Person direkt an die National Media Authority zu wählen und zwei zusätzliche Personen für den Regierung Ernennungsprozess vorzuschlagen. Diese beiden Kandidaten müssen sich der vom Präsidenten des Obersten Rates der Justiz erstellten Liste anschließen. Ihre Übermittlung ist daher kein Termin.

Die Berufung sieht auch Interviews vom 24. bis 27. November für Kandidaten vor, deren Eignung festgestellt wurde. Einzelanträge werden ohne Sponsoringpflicht angenommen. Die Kontrolle der Zugangsbedingungen bleibt ein separater Schritt bei der Bewertung der Kompetenzen.

Kontrollverfahren vor Kommentierung der Namen

Im Anschluss an die Bildung der Behörde müssen mehrere aufeinander folgende Rechtsakte geprüft werden: Beschwerden, Teilnahmebedingungen, Entscheidungen über die Förderfähigkeit, Wahlen und anschließende Ernennungen zur Regierung. Eine Liste der vorgeschlagenen Personen sollte nicht als Liste der derzeitigen Mitglieder vorgelegt werden.

Transparenz wird auch daran gemessen, was die Öffentlichkeit überprüfen kann. Werden die Regeln angekündigt, bevor Anträge abgeschlossen werden? Werden die verschiedenen Kandidaten nach vergleichbaren Kriterien bewertet? Bestimmen die endgültigen Entscheidungen das Gremium, das jedes Mitglied gewählt oder nominiert hat? Diese Fragen betreffen die Glaubwürdigkeit der Anlage unbeschadet des Ergebnisses.

Die administrative Inbetriebnahme ist ein konkreter Schritt nach der Verabschiedung des Gesetzes. Es allein geht jedoch nicht um die praktische Unabhängigkeit des zukünftigen Forums. Sie wird sich selbst anhand ihrer wirksamen Zusammensetzung und der Ausübung ihrer Befugnisse beurteilen müssen. Vorerst besteht die neue Entwicklung in der Öffnung und Koordinierung der Verfahren und nicht im Amtsantritt einer bereits konstituierten Behörde.

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