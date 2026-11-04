Einleger: Finanzrecht könnte 2027 warten

Das Financial Loss Act bleibt ohne garantiertes Abstimmungsdatum. Yassine Jaber will die Arbeit beschleunigen, aber das Budget, die internationalen Diskussionen und die Finanzierung erschweren den Zeitplan. Für Einleger ist die Prognose für 2027 noch kein individueller Zeitrahmen für die Rückgabe von Sperrbeträgen. Die Staatsverschuldung, die Ressourcen der Zentralbank und die Behandlung früherer Auszahlungen müssen noch präzisiert werden, bevor politische Ankündigungen in konkrete Rechte für jeden Kontoinhaber umgewandelt werden.

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Das Gesetz über finanzielle Verluste hat immer noch keinen garantierten Abstimmungskalender im Libanon. Yassine Jaber will seine Überprüfung mit der Bank of Lebanon beschleunigen, während der Haushalt 2027 den Finanzausschuss mobilisiert. Die Fristen für die Fertigstellung des Textes bleiben Prognosen. Sie legen weder den ersten Tag der Rückzahlung der Einleger noch die Beträge fest, die jeder einziehen kann.

Finanzminister und Gouverneur Karim Souaid haben technische Arbeit an dem Projekt geleistet. Dieser Schritt muss die Bestimmungen präzisieren, die noch diskutiert werden müssen, bevor ihre parlamentarische Überprüfung fortgesetzt wird. Es handelt sich um ein System, das voraussichtlich mit den seit dem Zusammenbruch von 2019 akkumulierten Verlusten umgehen wird und es den Banken ermöglicht, das normale Geschäft wieder aufzunehmen.

Für Einleger betrifft die zentrale Information daher die verbleibende Zeit. Regierungsarbeit, Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds und das Verfahren der Kammer folgen keiner einzigen Frist. Eine Vereinbarung über eine Richtlinie ist es nicht wert, alle Artikel anzunehmen. Ein verabschiedetes Gesetz beweist auch nicht, dass das notwendige Bargeld sofort verfügbar ist.

Financial Loss Act: unsichere Laufzeiten

In seiner jüngsten Erklärung des Haushalts 2027 drückte Yassine Jaber die Hoffnung aus, den Text vor dem nächsten Frühjahr fertigzustellen. Er plante, die Diskussionen nach der Dezember-Haushaltsarbeit wieder aufzunehmen. Eine weitere Schätzung in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 findet sich auch in den am 4. November veröffentlichten Informationen. Diese unterschiedlichen Angaben ermöglichen es nicht, einen festen Termin bekannt zu geben.

Es reicht auch nicht aus festzustellen, dass eine förmliche Verschiebung beschlossen worden wäre. Es gibt keinen endgültigen Kalender für Parlamentsabstimmungen, der diese Prognosen begleitet. Die Unterscheidung gilt für die Inhaber von eingefrorenen Konten, denen aufeinanderfolgende politische Ankündigungen immer noch keinen individuellen Zeitrahmen bieten, der durchgesetzt werden kann.

Der Minister stellte das Projekt als Fahrplan für die Behandlung von Einlegerrechten und die Wiederherstellung des Betriebs des Sektors vor. Er behauptet, die Ausweitung der Krise ohne eine Lösung sei nicht mehr akzeptabel. Diese Position drückt den Wunsch nach Beschleunigung aus. Es löst nicht allein die finanziellen Meinungsverschiedenheiten und die institutionellen Schritte, die die Umsetzung notwendig machen.

Budget 2027 besetzt den Finanzausschuss

Das erste Hindernis für den Zeitplan ist die Haushaltsdiskussion. Die Regierung und die Mitglieder des Parlaments müssen die Einnahmen, Ausgaben und Steuervorschriften für das nächste Haushaltsjahr überprüfen. Der Finanzausschuss arbeitet bereits an diesen Kapiteln. Die gleichen Beamten nehmen an dem Bankenfall teil, der mehrere wichtige Verhandlungen in kurzer Zeit konzentriert.

Der Haushalt und das Financial Loss Act bleiben jedoch zwei getrennte Texte. Erstere organisiert Regierungsressourcen und Ausgabenbehörden. Die zweite muss die Behandlung des finanziellen Ungleichgewichts und die Verfahren für die Rückgabe von Einlagen spezifizieren. Eine Haushaltsabstimmung regelt daher nicht automatisch das Schicksal von Bankkonten.

Der Handel mit dem IWF ist ein weiterer Zeitrahmen. Yassine Jaber weist darauf hin, dass die Kontakte fortgesetzt werden, insbesondere zum mittelfristigen Finanzrahmen. Die im November angekündigten Diskussionen sollten dazu beitragen, die Positionen näher zusammenzubringen. Sie ermöglichen es weder, ein endgültiges Programm wie bereits abgeschlossen vorzulegen, noch eine Vereinbarungsperspektive in ein Zahlungsversprechen an Bankkunden umzuwandeln.

Ende des Jahres verringert sich auch die Anzahl der für technische und parlamentarische Sitzungen verfügbaren Wochen. Dies kann das Arbeitstempo beeinflussen. Es ist jedoch keine gesetzliche Regel, die mehrere Monate erfordert. Fortschritte werden vor allem von den tatsächlich stabilisierten Bestimmungen und den auf der Tagesordnung stehenden Beschlüssen abhängen.

Vor der Rückzahlung anzugebende Punkte

Die Schulden des Staates gegenüber der Bank des Libanon sind eines der Schlüsselthemen. Ihre Behandlung, die einbehaltenen Zinsen und der Zahlungssatz beeinflussen die Ressourcen, die die Zentralbank mobilisieren könnte. Das Ministerium erklärt, dass der öffentliche Beitrag die Rückzahlungsfähigkeit des Staates und die Tragfähigkeit seiner Schulden respektieren muss.

Diese Reserve verhindert, dass das Finanzministerium als unbegrenzte Finanzierungsquelle betrachtet wird. Eine in einem Text anerkannte Verpflichtung und eine sofortige Zahlung beschreiben zwei verschiedene Situationen. Der Zeitplan muss mit den Staatseinnahmen und anderen staatlichen Verpflichtungen in Einklang stehen.

Die Behandlung der bereits an die Einleger gezahlten Beträge bedarf ebenfalls einer Klarstellung. Ihr möglicher Abzug eines Referenzbetrags, die betreffenden Kategorien von Konten und die Berechnungsvorschriften ändern direkt, was jeder Kunde erhalten könnte. Die in der Debatte erwähnte 100.000-Dollar-Schwelle sollte daher nicht als neuer Rückzug dargestellt werden, der allen garantiert ist.

Die Reserven und Einnahmen der Bank des Libanon stellen eine weitere Frage: Welche Vermögenswerte können tatsächlich Zahlungen finanzieren und unter welchen Bedingungen? Die Existenz eines Vermögenswertes in der Bilanz beweist nicht, dass er in bar verfügbar ist. Ihre Mobilisierung kann von rechtlichen Regeln, der Bewertung oder Entscheidungen abhängen, die noch festzulegen sind.

Was Bewerber in der Praxis überprüfen können

Der erste Maßstab wird die genaue Fassung des vom Parlament behandelten Entwurfs mit seinen Änderungen und Finanzierungsbestimmungen sein. Dann werden die Abstimmung, die Durchführungsbestimmungen und die den Institutionen auferlegten Verpflichtungen getroffen. Diese Schritte werden es ermöglichen, zwischen allgemeinen Verpflichtungen und tatsächlich offenen Rechten zu unterscheiden.

Für einen Kunden bleiben nützliche Informationen sehr konkret: einbehaltenes Guthaben, verfügbare Beträge, Zahlungswährung, Fristen und Folgen früherer Auszahlungen. Bis diese Parameter festgelegt sind, erlaubt ein für 2027 angekündigtes politisches Datum nicht die Berechnung einer persönlichen Rückerstattung. Der nächste messbare Fortschritt wird daher ein stabiler Text und eine explizite Finanzierung sein und nicht ein neuer Zeitplan.

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