Arabische Grammatik und IA: Preisgekrönter USJ-Forscher

Joëlle Faddoul, Leiterin des Promotionsprogramms des Instituts für Orientalische Briefe an der Saint Joseph University, wurde auf dem Internationalen Kongress der Arabischen Sprache in Dubai geehrt. Seine SARD-Studie schlägt vor, digitale Narrative zu produzieren, die an das Niveau der Lernenden angepasst sind, um eine grammatikalische Regel im Kontext darzustellen. Der Forscher besteht auf sprachlicher und pädagogischer Kontrolle der allgemeinen Werkzeuge. Diese Unterscheidung erkennt seine Forschungsarbeit an; Die verfügbaren Informationen liefern noch keine detaillierte Messung des Schulfortschritts.

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Joëlle Faddoul, Lehrerin und Leiterin des Promotionsprogramms des Instituts für Orientalische Briefe an der Saint Joseph University in Beirut, wurde in Dubai für eine Forschung ausgezeichnet, die arabische Grammatik und IA kombiniert. Der Internationale Rat der arabischen Sprache wurde aus fünfzehn Wissenschaftlern ausgewählt, die auf dem 12. Internationalen Kongress der arabischen Sprache vom 28. bis 30. Oktober 2026 geehrt wurden.

Seine Studie wurde aus etwa sechshundert Beiträgen aus über siebzig Ländern ausgewählt. Es hebt einen Bildungsvorschlag hervor: Verwenden Sie die allgemeine KI, um digitale Narrative zu produzieren, die an die Lernenden angepasst sind, während Sie explizite Sprach- und Bildungsregeln beibehalten.

Arabische Grammatik und IA: ausgehend von einer Geschichte

Die Arbeit heißt SARD, ein intelligentes arabisches narratives Designmodell. Die Idee ist, eine grammatikalische Regel in einer erzählten Situation zu präsentieren, bevor sie benannt wird. Die Erzählung wird somit zum Kontext, in dem der Lernende auf eine Konstruktion der Sprache trifft.

Der Forscher beschreibt Geschichten, die an die Zielgruppe angepasst sind. Das Instrument darf nicht einfach einen Text aus einer allgemeinen Politik generieren: seine Produktion wird von sprachlichen und pädagogischen Anforderungen umrahmt. Diese Anforderungen geben dem Modell seine pädagogische Funktion.

Faddoul besteht auf diesem Punkt: Die Originalität, die es verteidigt, liegt in der Methode, die die KI umrahmt, und nicht in der bloßen Verwendung dieser Technologie. Ihrer Ansicht nach bleibt die Korrektur des Arabischen das erste Kriterium. Die automatisierte Generation sollte verwendet werden, um die Sprache zu lernen, nicht um ihre Formulierungen ohne Kontrolle durchzusetzen.

Ausgezeichnete Forschung in Dubai

Faddoul war der einzige libanesische Forscher unter den 15 Gewinnern. Weitere geehrte Forscher waren Ägypten, Marokko, Bahrain, Nigeria, die Türkei, China und Polen.

Diese Anerkennung bezieht sich auf akademische Arbeiten, die auf einem Kongress vorgestellt wurden. Es allein ist kein Maß für die Wirksamkeit des Modells unter Studenten. Die veröffentlichten Informationen geben weder einen Umfang der Schulstichprobe noch einen quantitativen Vergleich mit anderen Methoden noch detaillierte Ergebnisse einer Bewertung der Ausbildungsplätze.

Sprachkontrolle im Mittelpunkt des Vorschlags

Das Interesse von SARD liegt in dem Platz, der der Konstruktion der Erzählung und auf der Ebene des Lernenden gegeben wird. Eine Geschichte ist nicht nur ein Kleid, das eine Lektion attraktiver machen soll. In dem beschriebenen Modell wird es verwendet, um die grammatikalische Verwendung in einem Kontext vor seiner formalen Erklärung zu enthüllen.

Joëlle Faddouls Arbeit trägt somit zu einer konkreten Frage für den Unterricht bei: Wie kann man ein generisches Werkzeug verwenden, ohne die Ziele des Kurses aufzugeben oder zu überprüfen, was es produziert? Die in Dubai erhaltene Unterscheidung macht diesen Vorschlag sichtbarer. Seine Bewertung mit den Lernenden bleibt ein Punkt, der dokumentiert werden muss.

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