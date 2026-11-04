Israel: Offizielle Ergebnisse an Herzog übergeben

Isaac Herzog erhielt am Mittwoch, den 4. November die offiziellen Ergebnisse der israelischen Wahlen am 27. Oktober. Der Präsident der Zentralen Wahlkommission, Richter Noam Sohlberg, übergab sie ihm in Jerusalem. Dieser Schritt geht den Parteikonsultationen über die Bildung der nächsten Regierung voraus. Keiner der beiden großen Blöcke hat die Mehrheit in der Knesset.
Offizielles Ergebnis: Herzog erhält zertifiziertes Voting
Remission markiert eine konkrete Veränderung im politischen Kalender. Bis Mittwochmorgen blieb es angekündigt. Es hat jetzt stattgefunden, nach konsistenten Berichten einer israelischen Presseagentur und der Presse. Die Präsidentschaft widmete dieser Zeremonie eine offizielle Sendung.
Die Kommission hatte die Ergebnisse am Vormittag genehmigt. Der Präsident wird nun die gewählten Formationen hören, bevor er einen Abgeordneten ernennt, der versucht, eine Koalition zu bilden. Die Ergebnisse zu erhalten bedeutet daher nicht, dass ein Kandidat dieses Mandat bereits erhalten hat.
Eine separate Wahlkontrolle von der Shin Bet Untersuchung
Der Ausschuss kündigte am Mittwoch auch die Schlussfolgerungen seiner Kontrolle der Abstimmungsvorgänge an. Es gibt an, dass es das Protokoll von 9.069 Ämtern und die eingegangenen Ansprüche überprüft hat. Laut ihrer Pressemitteilung hat sie keine Beweise für eine Verletzung der Integrität der Umfrage oder einer Änderung ihrer Ergebnisse identifiziert.
Diese Schlussfolgerung betrifft die Wahlprüfung. Es stellt nicht die Einstellung der separaten Untersuchung des Shin Bet in Verdacht ausländischer Einmischung dar. Die Anschuldigungen von Benjamin Netanyahu und seinen Verbündeten gegen die arabischen Formationen bleiben umstritten. Sie werden nicht allein aufgrund der Existenz von Untersuchungen zu Fakten.
Konsultationen, bevor ein Kandidat ausgewählt wird
Das Kräfteverhältnis bleibt unverändert: Der Netanyahu-Block hat 53 Sitze, der von Gadi Eisenkot 48. Arabische Formationen halten 19. Eine absolute Mehrheit erfordert 61 der 120 Sitze in der Knesset. Die Hinzufügung von Gruppen, die Netanjahu allein ablehnen, ist kein Regierungsabkommen.
Die Präsidentschaftskonsultationen sollen am Mittwoch mit kleinen Gruppen beginnen und am Donnerstag, dem 5. November, fortgesetzt werden. Der angekündigte Kalender beginnt mit dem religiösen Zionismus, Shas und Yisrael Beiteinu. Der Präsident wird die Delegationen fragen, welchen Abgeordneten sie empfehlen, eine Regierung zu bilden.
Die offizielle Darstellung der Präsidialbefugnisse erinnert daran, dass diese Benennung auf die Konsultation der Fraktionen folgt. Die gesetzliche Frist beträgt sieben Tage ab Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Empfehlung der Parteien und die Wahl des Präsidenten bilden somit eine separate Phase der Koalitionsverhandlungen.
Das erste designierte Mitglied hat dann 28 Tage Zeit, um eine Regierung zu bilden. Der Präsident kann eine Verlängerung um bis zu 14 zusätzliche Tage gewähren. In diesem Stadium bleiben die formalen Empfehlungen der Delegationen und Herzogs Entscheidung noch zu kommen.
Quellen und Referenzen
- Associated Press, Lieferung von zertifizierten Ergebnissen an Isaac Herzog, aktualisiert am 4. November 2026.
- The Jerusalem Post, Präsentation der Ergebnisse und Zeitplan der Konsultationen, 4. November 2026.
- Israelische Präsidentschaft, offizielle Weiterleitung der Zeremonie vom 4. November 2026.
- AFP, Conclusions of the Central Electoral Commission control, 4. November 2026.
- Israelische Präsidentschaft, Befugnisse und Verfahren der Regierungsbildung.
- Libnanews, Streit um Beweise in der Wahluntersuchung, 4. November 2026.
- Archivfoto: Joshua Paquin, Knesset, 5. Juni 2005; Perspektive korrigiert von Berthold Werner.Quelle,CC BY 2.0. Zusammenbau von Libnanews: Vollfoto in der Größe geändert, Text aus dem Bild hinzugefügt.
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