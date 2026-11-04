Israel: Offizielle Ergebnisse an Herzog übergeben

Isaac Herzog erhielt am Mittwoch, den 4. November, die offiziellen Ergebnisse der israelischen Wahlen vom 27. Oktober, die von Richter Noam Sohlberg übergeben wurden. Der Präsident muss nun die Parteien konsultieren, bevor er ein Mitglied zur Bildung einer Regierung ernennt. Kein Block hält die Mehrheit in der Knesset. Die Wahlkommission gab bekannt, dass sie keine Beweise gefunden habe, die die Integrität des Wahlprozesses infolge ihrer Kontrollen beeinträchtigt hätten. Die separate Untersuchung der Shin Bet wegen vermuteter ausländischer Einmischung bleibt offen. Die formellen Empfehlungen der Delegationen blieben ausstehend.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Isaac Herzog erhielt am Mittwoch, den 4. November die offiziellen Ergebnisse der israelischen Wahlen am 27. Oktober. Der Präsident der Zentralen Wahlkommission, Richter Noam Sohlberg, übergab sie ihm in Jerusalem. Dieser Schritt geht den Parteikonsultationen über die Bildung der nächsten Regierung voraus. Keiner der beiden großen Blöcke hat die Mehrheit in der Knesset.

Offizielles Ergebnis: Herzog erhält zertifiziertes Voting

Remission markiert eine konkrete Veränderung im politischen Kalender. Bis Mittwochmorgen blieb es angekündigt. Es hat jetzt stattgefunden, nach konsistenten Berichten einer israelischen Presseagentur und der Presse. Die Präsidentschaft widmete dieser Zeremonie eine offizielle Sendung.

Die Kommission hatte die Ergebnisse am Vormittag genehmigt. Der Präsident wird nun die gewählten Formationen hören, bevor er einen Abgeordneten ernennt, der versucht, eine Koalition zu bilden. Die Ergebnisse zu erhalten bedeutet daher nicht, dass ein Kandidat dieses Mandat bereits erhalten hat.

Eine separate Wahlkontrolle von der Shin Bet Untersuchung

Der Ausschuss kündigte am Mittwoch auch die Schlussfolgerungen seiner Kontrolle der Abstimmungsvorgänge an. Es gibt an, dass es das Protokoll von 9.069 Ämtern und die eingegangenen Ansprüche überprüft hat. Laut ihrer Pressemitteilung hat sie keine Beweise für eine Verletzung der Integrität der Umfrage oder einer Änderung ihrer Ergebnisse identifiziert.

Diese Schlussfolgerung betrifft die Wahlprüfung. Es stellt nicht die Einstellung der separaten Untersuchung des Shin Bet in Verdacht ausländischer Einmischung dar. Die Anschuldigungen von Benjamin Netanyahu und seinen Verbündeten gegen die arabischen Formationen bleiben umstritten. Sie werden nicht allein aufgrund der Existenz von Untersuchungen zu Fakten.

Konsultationen, bevor ein Kandidat ausgewählt wird

Das Kräfteverhältnis bleibt unverändert: Der Netanyahu-Block hat 53 Sitze, der von Gadi Eisenkot 48. Arabische Formationen halten 19. Eine absolute Mehrheit erfordert 61 der 120 Sitze in der Knesset. Die Hinzufügung von Gruppen, die Netanjahu allein ablehnen, ist kein Regierungsabkommen.

Die Präsidentschaftskonsultationen sollen am Mittwoch mit kleinen Gruppen beginnen und am Donnerstag, dem 5. November, fortgesetzt werden. Der angekündigte Kalender beginnt mit dem religiösen Zionismus, Shas und Yisrael Beiteinu. Der Präsident wird die Delegationen fragen, welchen Abgeordneten sie empfehlen, eine Regierung zu bilden.

Die offizielle Darstellung der Präsidialbefugnisse erinnert daran, dass diese Benennung auf die Konsultation der Fraktionen folgt. Die gesetzliche Frist beträgt sieben Tage ab Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Empfehlung der Parteien und die Wahl des Präsidenten bilden somit eine separate Phase der Koalitionsverhandlungen.

Das erste designierte Mitglied hat dann 28 Tage Zeit, um eine Regierung zu bilden. Der Präsident kann eine Verlängerung um bis zu 14 zusätzliche Tage gewähren. In diesem Stadium bleiben die formalen Empfehlungen der Delegationen und Herzogs Entscheidung noch zu kommen.

Quellen und Referenzen

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews