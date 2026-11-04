Roumieh: Amnesty erwartet individuelle Entscheidungen

Dutzende Gefangene im B-Gebäude in Roumieh protestierten gegen die Verzögerungen bei der Anwendung der Amnestie. Ihre Familien fordern schnelle Entscheidungen und Priorität für medizinische Notfälle. Die gerichtliche Überprüfung bleibt nach dem Gesetz vom September und dem Verfassungsbeschluß vom 12. Oktober individuell. Die Erläuterungen bezogen sich auf die Belastung durch Dienstleistungen, Anträge und Auslegungsschwierigkeiten. Es kann keine verifizierte Aufzeichnung der Veröffentlichungen aus der Versammlung gezogen werden, die nach einem Versprechen zur Übermittlung der Ansprüche abgeschlossen wurde.

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In Roumieh protestierten Dutzende Gefangene im Gebäude B gegen die langsame Umsetzung der Generalamnestie. Familien fordern schnelle Entscheidungen. Die Prüfung jedes Falles bleibt jedoch getrennt von der Abstimmung des Gesetzes und seiner verfassungsmäßigen Kontrolle.

Die am 3. November gemeldete Kundgebung fand im Innenhof des Gebäudes B des Zentralgefängnisses statt. Die Häftlinge forderten die Freilassung der Personen, auf die sich der Text bezieht. Die Bewegung kam nach dem Tod eines Gefangenen zwei Tage zuvor. Aus dieser einzelnen Sequenz von Ereignissen kann kein medizinischer oder kausaler Zusammenhang hergestellt werden.

Die Teilnehmer beendeten das Treffen, nachdem sich das Management verpflichtet hatte, ihre Anträge an die zuständigen Behörden weiterzuleiten. Dieses Versprechen ist weder eine Freigabeentscheidung noch ein Zeitplan für die Bearbeitung von Fällen.

In Roumieh wird Amnestie in Fällen beurteilt

Häftlinge und ihre Angehörigen beurteilen zunächst den Umfang des Gesetzes durch tatsächliche Ausgänge. Die Annahme eines Textes beantwortet jedoch nicht allein die Frage seiner Anwendung auf eine bestimmte Person. Die Charakterisierung des Sachverhalts, der Status des Verfahrens und die festgelegten Bedingungen sind zu prüfen.

Die Erklärungen, die einer gerichtlichen Quelle zugeschrieben werden, weisen auf mehrere Faktoren der Verlangsamung hin. Einige Fälle erfordern eine Auslegung des Umfangs der Amnestie im Lichte der Entscheidung des Verfassungsrates. Andere unterliegen der Einreichung und Verarbeitung. Diese Quelle bezieht sich auch auf die Verantwortung von Staatsanwälten, Gerichten und Gefängnisdiensten.

Diese Einschätzung bleibt die der gerichtlichen Quelle. Es bestimmt nicht die Ursache des Wartens in jedem Fall. Es reicht auch nicht aus, Familienkritik an tatsächlichen Verzögerungen auszuschließen.

Drei Schritte nicht zu verwechseln

Das Gesetz Nr. 70 wurde am 4. September 2026 verkündet. Der Verfassungsrat hat am 12. Oktober seinen Beschluss Nr. 12/2026 erlassen. Sie hat bestimmte Bestimmungen zensiert und Interpretationsvorbehalte hinzugefügt. Der Text sollte daher unter Berücksichtigung dieses Beschlusses angewandt werden.

In der Abstimmung werden die Bestimmungen der Amnestie festgelegt. Die verfassungsmäßige Kontrolle betrifft die Konformität der beanstandeten Bestimmungen. Die Justizbehörde muss dann ihre Auswirkungen in den vor ihr liegenden Fällen bestimmen. Diese Schritte haben unterschiedliche Objekte.

Der Übergang von einer Stufe zur anderen führt daher mechanisch nicht zu einem gemeinsamen Ausstiegsdatum. Zwei Personen, die im selben Gebäude festgehalten werden, können unterschiedliche rechtliche Situationen melden. Der einzige Ort der Haft erwähnt nicht ihre Berechtigung.

Die gleiche juristische Quelle lehnt die Idee einer weit verbreiteten freiwilligen Obstruktion ab. Sie bezog sich insbesondere auf verspätete Anträge einiger Anwälte. Ohne eine detaillierte Darstellung der Anträge wäre es jedoch unmöglich, den jeweiligen Anteil an Auslegungsschwierigkeiten, Verzögerungen bei der Einreichung und dem Bearbeitungsaufwand zu messen.

Familien fordern Notfallpriorität

Der Ausschuss für die Familien der Gefangenen fordert Beschleunigung und Intervention in schweren medizinischen Situationen. Sie warnt vor der Gefahr einer Verschlechterung der Haftbedingungen. Die Liga der muslimischen Ulemas fordert auch die Beseitigung von Verfahrenshindernissen und die Umsetzung des Textes ohne Diskriminierung.

Diese Anträge betreffen sowohl das gerichtliche Tempo als auch die Haftbedingungen. Ein medizinischer Notfall kann nicht warten, bis die allgemeine Debatte über Amnestie geklärt ist. Es fordert eine auf die Situation des Einzelnen zugeschnittene Antwort, unabhängig von den politischen Argumenten rund um das Gesetz.

Die Demonstranten bezogen sich auch auf die Freilassung von Gefangenen aus dem Libanon in Syrien. Ihre Erklärungen erlauben es nicht, die Dateien zu vergleichen oder von ihnen ein identisches Recht für diejenigen, die in Roumieh bleiben, abzuziehen. Einzelne Verfahren und Entscheidungen müssen separat überprüft werden.

Fristen sichtbar machen

In den untersuchten Punkten ist keine überprüfte Bilanz der Freisetzungen im Zusammenhang mit dieser Mobilisierung verfügbar. Es wäre daher verfrüht, eine Reihe von Ausstiegen anzukündigen oder alle von der Kundgebung betroffenen Gefangenen als Nutznießer der Amnestie zu präsentieren.

Die für Familien nützlichsten Informationen bleiben konkret: Datum der Hinterlegung, beschlagnahmte Behörde, möglicherweise fehlende Dokumente und Prüfungsstand. Roumiehs Management muss die Forderungen weitergeben. In dem Gerichtsverfahren wird von Fall zu Fall festgelegt, welcher Teil des Textes und unter welchen Bedingungen.

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