Salam in Baabda erhalten: Vermeiden Sie einen neuen Krieg

Nawaf Salam, der am Mittwoch, dem 4. November, von Joseph Aoun in Baabda empfangen wurde, warnte vor einer weiteren Beteiligung Libanons an regionalen Konflikten. Der Premierminister bekräftigte, dass Krieg und Frieden ausschließlich in Staatsbesitz seien, und verurteilte die Einmischung libanesischer Gruppen in arabische Länder unter Bezugnahme auf den Jemen. Beide Beamten bereiteten auch den Ministerrat am Donnerstag vor. Die Hisbollah bestritt in einer separaten Erklärung die Vorwürfe gegen ihre Experten im Jemen.

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Am Mittwoch, den 4. November, von Präsident Joseph Aoun im Baabda-Palast empfangen, warnte Premierminister Nawaf Salam vor der Beteiligung des Libanon an einem neuen regionalen Krieg. Am Ende ihres Interviews bekräftigte er, dass Entscheidungen über Krieg und Frieden ausschließlich in der Verantwortung des Staates und seiner verfassungsmäßigen Institutionen lägen. Die beiden Beamten erörterten auch die allgemeine Situation und die Tagesordnung des Ministerrats, die für Donnerstag, den 5. November, im Grand Sérail geplant sind.

Libanon vor regionalen Zusammenstößen bewahren

Die Erklärung des Regierungschefs konzentriert sich zunächst auf die Gefahr weiterer Verbrennungen in der Region. Nawaf Salam weigerte sich, dem Land zu erlauben, sich in Konfrontationen im Dienste externer Interessen zu engagieren, deren Folgen es nicht tragen konnte. Sie stellt den Schutz des Libanon als eine nationale Verantwortung dar, die erfordert, dass sein Interesse über alle anderen Überlegungen gestellt wird.

Der Premierminister erwähnte insbesondere die Menschen im Süden, die einen hohen menschlichen und materiellen Tribut für Konflikte zahlen mussten. Er erinnerte an den Verlust von Leben, Lebensunterhalt und Wohnraum und betonte ihr Recht, in Sicherheit zu leben und ihre Zukunft ohne weiteren Krieg, Zwangsvertreibung und Zerstörung aufzubauen.

Seine Warnung wird von einer institutionellen Erinnerung begleitet: Keine Entscheidung, das Land in den Krieg einzubeziehen, darf dem Staat entgehen. Nawaf Salam lehnt die Idee ab, dass ein Schicksal den Libanesen ohne ihre Wahl auferlegt werden sollte oder dass ihr Territorium im Namen anderer Akteure zum Ort des Konflikts werden sollte. Sie stellte die Wahrung der Souveränität und den Schutz der Bevölkerung in den Mittelpunkt dieser Position.

Eine Warnung vor den Aktivitäten libanesischer Gruppen im Ausland

Im zweiten Teil seiner Erklärung verurteilte Nawaf Salam die Einmischung libanesischer Einzelpersonen oder Gruppen in die inneren Angelegenheiten arabischer Länder. Insbesondere zielte sie auf militärische Aktivitäten ab, die ihre Sicherheit gefährden könnten, und bezog sich dabei auf eine Ankündigung der jemenitischen Behörden.

Der Premierminister hat in dieser Erklärung keine libanesische Gruppe ernannt. Er hat auch nicht die Grundlage für die von ihm angeführten Vorwürfe dargelegt. Seine Intervention drückt eine politische Verurteilung solcher Aktivitäten aus, die er für schädlich für den Libanon und die Interessen seiner Bürger hält.

Nawaf Salam bekräftigte die Verpflichtung, die Souveränität und Sicherheit der arabischen Länder zu respektieren und die Beziehungen zu ihnen auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens zu stärken. Die Erklärung verbindet somit die Verhinderung eines neuen Krieges auf libanesischem Territorium mit der Ablehnung von Aktivitäten, die von außerhalb des Staatsrahmens durchgeführt werden und diese Beziehungen gefährden könnten.

Hisbollah bestreitet Vorwürfe gegen Jemen

In einer separaten Erklärung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, bestritt die Hisbollah die Anwesenheit von Parteiexperten im Jemen, um militärische Operationen durchzuführen oder zur Entwicklung der Rüstung und zur Bildung der Streitkräfte von Ansar Allah, den Huthis, beizutragen. Die Partei bestreitet die diesbezüglich vorgebrachten Vorwürfe und macht geltend, dass sie nicht auf Tatsachen beruhen.

Diese Leugnung stellt die Position der Hisbollah dar. Sie allein erlaubt nicht die Feststellung der behaupteten Tatsachen. Die Erklärung von Nawaf Salam und die Erklärung der Partei müssen daher unterschieden werden: Die erste verurteilt die von den jemenitischen Behörden erwähnten Einmischungen, ohne ihre Täter zu benennen, während die zweite Vorwürfe zurückweist, die speziell auf die Hisbollah abzielen.

Der Ministerrat tagt am Donnerstag im Grand Sérail

Die Präsidentschaft bestätigte, dass Joseph Aoun und Nawaf Salam die Entwicklungen im Libanon und in der Region sowie die Vorbereitungen für das nächste Regierungstreffen angesprochen hatten. Dieses Treffen wird für Donnerstag, den 5. November im Grand Serail angekündigt.

Der Interviewbericht enthält keine detaillierten Angaben zu den Akten auf seiner Tagesordnung und erwähnt keine neuen Entscheidungen, die in Baabda getroffen wurden. Der öffentliche Standpunkt des Premierministers bezieht sich derzeit auf die Notwendigkeit, das Land von einer neuen Konfrontation fernzuhalten und die Entscheidungen, die seine Sicherheit betreffen, den verfassungsmäßigen Institutionen vorzubehalten.

Illustrationsfoto: Joseph Aoun und Nawaf Salam, Libnanews Archiv. Dieses Bild stellt nicht ihr Interview vom 4. November 2026 dar.

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