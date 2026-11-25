Auf dem Berg Libanon setzte die Anklagekammer die Verfolgung des versuchten vorsätzlichen Mordes fort und löschte sie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Diese Absetzungsentscheidung verdeutlicht den Umfang der allgemeinen Amnestie von 2026 und den Unterschied zwischen dem Verzicht auf die Strafverfolgung und einer Strafverkürzung.

11

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Anklagekammer des Berges Libanon stellte fest, dass die allgemeine Amnestie von 2026 die Strafverfolgung wegen versuchten vorsätzlichen Mordes nicht beendete. Im gleichen Fall löschte sie die Strafverfolgung wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz. Diese Unterscheidung ermöglicht es uns zu verstehen, was das Gesetz löscht, was es dem Richter überlässt und warum eine Überweisung an ein Strafgericht keine Verurteilung ist.

Das Gesetz Nr. 70, das am 4. September 2026 im Amtsblatt veröffentlicht wurde, sieht mit Ausnahmen eine Amnestie für Straftaten vor, die vor dem 1. März begangen wurden. Unter ihnen befasst sich Artikel 2 mit vorsätzlichen oder vorsätzlichen Morden. Die Schwierigkeit vor der Anklagekammer auf dem Berg Libanon bestand darin, ob diese Ausnahme auch gültig war, als das Opfer überlebte.

Warum der Versuch weitergeht

In ihrer Entscheidung vom 5. November in Baabda lehnte die Kammer den Antrag der Verteidigung in diesem Punkt ab. Sie hat die Ausnahme des Amnestiegesetzes mit den Artikeln 201 und 547 des Strafgesetzbuches gelesen, die sich jeweils auf versuchte Kriminalität und vorsätzliche Tötung beziehen. Für Richter reicht die Abwesenheit des Todes nicht aus, um die angeblichen Tatsachen in die Amnestien zu bringen, wenn die Qualifikation die eines versuchten vorsätzlichen Mordes ist.

Die Unterscheidung besteht nicht darin, eine Verletzung mit einem versuchten Mord gleichzusetzen. Die Qualifikation setzt insbesondere voraus, dass die Absicht zu töten festgestellt wird und dass die Handlung über das Stadium der Vorbereitung hinausgegangen ist, ohne das gewünschte Ergebnis aus einem Grund zu erzielen, der über den Willen des Autors hinausgeht. Die Kammer entschied in der Entfernungsphase: Sie erklärte den Angeklagten nicht für schuldig.

In einem Ordner, zwei verschiedene Zaubersprüche

Andererseits stellte die Kammer fest, dass die öffentliche Klage wegen Verstoßes gegen § 72 des Waffengesetzes eingestellt worden war. Die von dieser Anklage abgedeckten Tatsachen lagen vor dem 1. März, und die Richter sahen keine der in Artikel 2 vorgesehenen Ausnahmen. Das Dossier verdeutlicht einen konkreten Punkt: Die Amnestie wird als Straftat beurteilt. Sie kann das Verfahren für einen Chef beenden, ohne die Prüfung eines anderen zu unterbrechen.

Amnesty ist keine Verkürzung der Strafe

Das Gesetz unterscheidet zwischen der Beendigung des öffentlichen Verfahrens und der außergewöhnlichen Reduzierung bestimmter Strafen. Artikel 3 regelt den zweiten Mechanismus. Der Verfassungsrat hat in seinem Beschluss Nr. 12 vom 12. Oktober bestimmte Bestimmungen für nichtig erklärt und die Lektüre anderer, einschließlich derjenigen, die sich auf vorsätzliche Tötungen beziehen, geklärt. Baabdas Entscheidung betrifft die Fortsetzung der Verfolgung des versuchten Mordes in diesem Fall. Er legt keine Strafen fest und greift dem Urteil nicht vor.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews