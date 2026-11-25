Kilmar Ábrego García verließ die Vereinigten Staaten am Dienstag nach Spanien, nach seinem Anwalt und den amerikanischen Behörden. Diese Abreise erfolgt nach zwanzig Monaten Rechtsstreitigkeiten, die durch eine irrtümliche Ausweisung nach El Salvador eingeleitet wurden. Die Verwaltung und Verteidigung unterscheiden sich in der Möglichkeit einer Rückkehr in die Vereinigten Staaten, wo seine enge Familie lebt.

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Kilmar Ábrego García verließ die Vereinigten Staaten am Dienstag, den 24. November, nach Angaben seines Anwalts und des US-Heimatschutzministeriums nach Spanien. Der salvadorianische Staatsbürger war im März 2025 irrtümlicherweise ausgewiesen und dann in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Er hatte seit Trumps Bemühungen gekämpft, ihn in ein anderes Land zu verlegen.

Eine bestätigte Abreise, eine umstrittene Rückkehr

Das Heimatschutzministerium stellt die Ausreise als freiwillig und Teil einer Abschiebungsmaßnahme dar. Er sagt, dass Ábrego García nicht in die Vereinigten Staaten zurückkehren kann. Sein Anwalt, Simon Sandoval-Moshenberg, teilt diese Lesung nicht: Er stellt die Abreise als vorübergehend dar und glaubt, dass eine Rückkehr möglich sein könnte. Diese gegensätzlichen Standpunkte gelten nicht für die Rückkehrgenehmigung der spanischen Behörden oder die Entscheidung über seinen Aufenthalt.

Schutz ignoriert im März 2025

Im Jahr 2019 hatte ihm ein Einwanderungsrichter verboten, nach El Salvador zurückzukehren, weil er glaubte, dass ihm Verfolgung drohte. Dieser auf dieses Land beschränkte Schutz gewährte ihm keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in den Vereinigten Staaten. Dennoch wurde er in Maryland verhaftet und im März 2025 nach El Salvador gebracht. Die Verwaltung hatte einen Fehler im Verfahren eingeräumt.

Im April 2025 bestätigte der Oberste Gerichtshof, dass die Behörden seine Freilassung in El Salvador erleichtern und seinen Fall so behandeln sollten, als wäre er nicht falsch geschickt worden. Ábrego García kehrte im Juni 2025 in die Vereinigten Staaten zurück. Die Behörden erwogen dann, ihn in ein Drittland, einschließlich Liberia, zu verlegen, bevor er nach Spanien aufbrach.

Ein separates Strafverfahren in Tennessee

Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten wurde Ábrego García in einem anderen Fall in Tennessee wegen illegalen Transports von Migranten strafrechtlich verfolgt. Im Mai 2026 wies ein Bundesrichter das Verfahren ab und stellte fest, dass das Verfahren als Vergeltung für seine Herausforderung der Ausweisung eingeleitet worden war. Die Regierung appellierte. Seine Abreise nach Spanien ist keine Entscheidung über diesen Appell.

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