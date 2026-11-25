Eine Apotheke, die mit MediTrack verbunden ist, vertreibt nicht unbedingt Medikamente, die vom libanesischen Gesundheitsministerium kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wie zu überprüfen?

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Um ein vom libanesischen Gesundheitsministerium kostenlos zur Verfügung gestelltes Medikament zu entfernen, ist die nächste Apotheke nicht unbedingt die richtige. Das Ministerium veröffentlicht mehrere Listen rund um MediTrack, sein Rückverfolgbarkeitssystem. Mit dem System verbunden zu sein bedeutet nicht, autorisiert zu sein, die Medikamente im Programm zu verteilen, und unter den lizenzierten Einrichtungen zu sein, garantiert nicht, dass das Produkt heute verfügbar ist.

Wählen Sie die richtige Liste, bevor Sie sich bewegen

Auf der MediTrack Projektseite des Gesundheitsministeriums ist die Liste der angeschlossenen Apotheken auf den 10. August 2026 datiert. Die genauere Liste der Arzneimittel zur Behandlung bestimmter Krankheiten ist auf den 2. Februar datiert. Die Liste der in diesem Rahmen kostenlos verteilten Produkte wurde am 19. November aktualisiert. Die drei Dokumente werden verwendet, um verschiedene Fragen zu beantworten: die Verbindung des Beamten, seine Teilnahme am Gerät und das Vorhandensein des Produkts auf der Abteilungsliste.

Eine Institution, die in der Programmliste fehlt, kann geöffnet werden und andere Medikamente verkaufen. Umgekehrt hat ein registrierter Agent möglicherweise kein Produkt mehr auf Lager oder erbringt Dienstleistungen zu Zeiten, die nicht seinen allgemeinen Öffnungszeiten entsprechen. Der richtige Reflex ist, den Rückzugsort und die Modalitäten vor der Reise, mit der Einrichtung oder mit dem Dienst nach der Anfrage zu überprüfen.

Das Verzeichnis ermöglicht es Ihnen, nach caza und dann nach Gemeinde zu suchen. Er nennt beispielsweise die Al-Hayat-Apotheke in Rayak im Bezirk Zahlé und die Salim-Apotheke im Zentrum von Aoun in Jezzine. Dies sind Beispiele für die Aufnahme in die Liste vom 2. Februar, keine Überprüfung ihres Bestands oder die Eröffnung zum Zeitpunkt der Verlagerung.

Die Reise hängt auch von der Patientenakte ab

Die Indikationen der Abteilung unterscheiden mehrere Wege nach dem Medikament und der Situation des Patienten. Einige Verfahren erfordern eine individuelle Gesundheitskennung und Dokumente, die mit Hilfe des Arztes übermittelt werden. Je nach Programm kann der Entzug in einem Verteilungszentrum oder in der Quarantäne in Beirut erfolgen. Es sind die Angaben des betreffenden Programms, die den Rückzugsort bestimmen, nicht die einzige geografische Nähe.

Eine Verteilerkarte ist kein Register der Schließungen

Um festzustellen, ob Schließungen den Zugang zu Pflegeleistungen auf Dorf- oder Nachbarschaftsebene einschränken, wäre es notwendig, die wirklich offenen Einrichtungen, ihre Zeitpläne und Reisezeiten zu den Alternativen zu befolgen. Die MediTrack-Listen erstellen diese Bilanz nicht allein. Auf der anderen Seite vermeiden sie einen konkreten Fehler: den Umzug in eine Einrichtung, die mit dem System verbunden ist, aber das erwartete Medikament nicht zurückgeben kann.

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