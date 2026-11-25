Teams gegen Ebola engagiert wurden nach Bunia evakuiert, im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo, nach Kämpfen in Ituri. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet von Schwierigkeiten, bestimmte Orte zu erreichen, Patienten zu transferieren und ihren Kontakten zu folgen. Africa CDC verzeichnete am 17. November 5.678 Todesfälle.

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Teams gegen Ebola engagiert wurden nach Bunia evakuiert, im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo, nach Kämpfen in Ituri. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet von Schwierigkeiten, bestimmte Orte zu erreichen, Patienten zu transferieren und ihren Kontakten zu folgen. Africa CDC verzeichnete am 17. November 5.678 Todesfälle.

Die Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und bewaffneten Gruppen im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo stören die Versorgung von Ebola-Patienten. Am Mittwoch, den 25. November, berichtete Catherine Smallwood, die für die Reaktion auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verantwortlich war, zwei Rückzugsorte nach Bunia, der Hauptstadt der Provinz Ituri: eine Evakuierung aus einem Akwe-Krankenhaus und eine vorübergehende Vertreibung der Mongbwalu-Teams, wo die Epidemie im Mai festgestellt worden war.

Mitarbeiter blockiert drei Tage im Krankenhaus

In Akwe, nordöstlich von Bunia, blieben laut Smallwood ein Dutzend Menschen, darunter zwei WHO-Mitarbeiter und kongolesische Gesundheitsbeamte, drei Tage im Krankenhaus gefangen. Sie wurden am Dienstag nach Bunia evakuiert. Im Gebiet Mongbwalu, nordwestlich der Provinzhauptstadt, haben Straßenzugangsschwierigkeiten dazu geführt, dass die WHO und ihre Partner ihre Teams vorübergehend umziehen.

Die Folgen sind nicht auf evakuierte Standorte beschränkt. Laut WHO arbeiten einige Behandlungszentren mit weniger Personal, während Gemeinden für Teams, die exponierte Menschen überwachen, nicht mehr zugänglich sind. Schnittstraßen erschweren auch die Lieferung von medizinischen Hilfsgütern, den Transfer von Patienten zwischen Einrichtungen und die Bewegung von Bestattungsteams. Im benachbarten Nord-Kivu berichtet die WHO auch, dass sie nach weiteren Angriffen, die mehr als 20.000 Menschen vertrieben haben, den Überblick verloren hat.

Mehr als acht von zehn Neuinfektionen aus Kontaktlisten

In ihrer am 25. November veröffentlichten Bewertung schätzt die WHO, dass mehr als 80% der neu gemeldeten Infektionen weiterhin bei Menschen entdeckt werden, die nicht auf bekannten Kontaktlisten standen. Daher können sich die Teams nicht allein auf die Nachverfolgung bereits identifizierter Personen verlassen, um neue Fälle schnell zu identifizieren. Die WHO stellt auch einen Mangel an Schutzausrüstung, Finanzierungsschwierigkeiten und mangelndes Vertrauen in Teams in einigen Gemeinden fest.

Die gleiche Bewertung, die am 8. November abgeschlossen wurde, umfasste 10.990 bestätigte Fälle und 5.354 Todesfälle in acht Provinzen. Fast sieben von zehn bestätigten Infektionen wurden in Ituri registriert. In einer neueren Bewertung, wie am 17. November, berichteten die African Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) 11.613 bestätigte Fälle, darunter 5.678 Todesfälle, in 68 Gesundheitszonen. Diese Zahlen entsprechen unterschiedlichen Sammlungsdaten, obwohl beide Dokumente am 25. November veröffentlicht wurden.

Das Risiko bleibt in der DRK laut WHO sehr hoch

Die WHO stuft das Risiko in der DRK als sehr hoch ein. Sie urteilt, dass er in Kenia und Nigeria aufgewachsen ist, wo Fälle ohne gemeinschaftliche Übermittlung gemeldet wurden, die in dieser Bewertung dokumentiert sind. In anderen Ländern wird zwischen dem Grad der Verbindung mit den betroffenen Gebieten und der Reaktionsfähigkeit der Gesundheitsdienste unterschieden, anstatt ein einheitliches Risikoniveau anzuwenden.

Der von Africa CDC veröffentlichte Plan umfasst den Zeitraum von November 2026 bis Mai 2027. Es plant, die Fallberichterstattung und die Nachverfolgung mit lokalen Organisationen zu stärken und gleichzeitig andere Gesundheitsdienste in den betroffenen Gebieten aufrechtzuerhalten. Am 25. November hatte die WHO kein Rückkehrdatum für ihre Teams nach Mongbwalu angekündigt.

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