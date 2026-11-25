Explosionen werden in Bint Jbeil und Qabrikha berichtet. Naïm Qassem forderte Joseph Aouns Rede heraus und die Militärjustiz erließ Haftbefehle gegen fünf Männer, die bereits im Norden inhaftiert waren. In Ägypten tötete ein Brand auf der Großraum-Ringstraße von Kairo mindestens 30 Menschen. Die Europäische Union plant Gespräche mit ihren westlichen Balkanpartnern ab Anfang 2027.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Donnerstag, 26. November 2026, Mitternacht in Beirut. Zwei Explosionen werden im Südlibanon gemeldet, ohne bestätigte Ergebnisse. Naim Qassem antwortet Joseph Aoun auf die Rolle von Staat und Waffen. Im Norden zielen fünf Haftbefehle auf bereits inhaftierte Männer ab. In Ägypten starben in der Nähe von Kairo mindestens 30 Menschen. In Brüssel kündigt die Europäische Union weitere Gespräche mit den westlichen Balkanstaaten an.

Südlibanon: Zwei neue Berichte nach Kunine

Die National Information Agency meldete am Mittwoch eine Explosion in der Stadt Bint Jbeil, getrennt von der zuvor in Kounine angekündigten. Es wird der israelischen Armee zugewiesen. Der Versand gibt nicht den genauen Zeitpunkt der Explosion, den Schaden oder einen menschlichen Einschlag an.

In Qabrikha, Bezirk Marjayoun, kam es am Abend zu lokalen Berichten über eine Explosion, die angeblich ein geparktes Fahrzeug traf. Sie schreiben es einer israelischen Drohne zu. Es konnte keine offizielle Bestätigung oder menschliche Beurteilung vorgenommen werden. Dieser Bericht sollte nicht mit dem Bericht vom 24. November verwechselt werden, als die Gemeinde bekannt gab, dass ein Haus betroffen war.

Naim Qassem bestreitet die Unabhängigkeitsrede

Der Generalsekretär der Hisbollah, Naïm Qassem, antwortete am Mittwoch auf Joseph Aouns Unabhängigkeitsrede. Er beschuldigte den Präsidenten, die israelischen Angriffe und die Aktionen der Hisbollah auf die gleiche Ebene zu stellen. Qassem sagte auch, seine Partei erkenne das Taif-Abkommen und die Verfassung als gemeinsamen politischen Rahmen an.

Joseph Aoun hatte die Diplomatie verteidigt, um den israelischen Rückzug zu erreichen, und bekräftigte, dass Waffen in Staatsbesitz sein müssen. Qassems Intervention führte zur Ankündigung, in dieser Angelegenheit keine Einigung zu erzielen.

Militärjustiz: Fünf Haftbefehle gegen bereits inhaftierte Männer

Der Militär-Untersuchungsrichter Ghada Abu Alwan erließ Haftbefehle gegen die fünf Männer, die bereits im Fall von Bécharré und Batrun in Haft waren. Sie wurden in Anwesenheit ihres Anwalts gehört. Der Richter bat um Sachkenntnis, um ihre Handschrift mit den Anmerkungen der beschlagnahmten Karten und Dokumente zu vergleichen. Es wurden keine Ergebnisse dieser Expertise bekannt gegeben.

Der Regierungskommissar des Militärgerichts, Claude Ghanem, gab auch Suchanzeigen heraus, die auf drei andere Personen abzielten, um sie Gehör zu verschaffen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie verhaftet wurden. Die fünf Häftlinge, darunter diejenigen, die beschuldigt werden, eine bewaffnete Gruppe zu bilden, werden weiterhin als unschuldig angesehen.

In Ägypten mindestens 30 Tote auf dem Greater Cairo Ring Road

Ein Lastwagen mit Erdölprodukten fing am Mittwochabend in al-Warraq im Gouvernement Gizeh Feuer. Die Flammen breiten sich auf andere Fahrzeuge aus. Ägyptische Staatsanwälte berichteten mindestens 30 Todesfälle und 25 Verletzungen in einer vorläufigen Bewertung. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um den Ursprung des Feuers festzustellen. DNA-Tests sollten helfen, bestimmte Opfer zu identifizieren.

Westbalkan: Gespräche mit der EU Anfang 2027

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigte am Mittwoch auf dem Brüsseler Gipfel Gespräche mit jedem Westbalkanpartner ab Anfang 2027 an. Ziel ist es, bestimmte Sektoren des Binnenmarktes vor dem Beitritt zu öffnen. Verhandlungen über Roaming-Gebühren haben bereits mit vier Partnern begonnen; Nach diesem Gipfel tritt kein neuer Tarif in Kraft.

Die Kommission erwähnte auch 338 Mio. EUR, die Albanien, Montenegro und Nordmazedonien im Rahmen der Reformen erhalten könnten. Dies ist ein potenzieller Betrag, keine angekündigte Zahlung.

Primäres Recht und Zentrum: Sitzung vom 26. November verschoben

In Frankreich wurde das für Donnerstag geplante Treffen im Rahmen der Diskussionen über eine Rechts- und Mittenprimärkonferenz verschoben. Die Änderung bezieht sich auf dieses Vorbereitungstreffen. Er entschied nicht, ob er 2027 eine Grundschule organisieren oder einen Präsidentschaftskandidaten ernennen sollte.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews