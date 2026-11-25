Nach mehreren separaten amerikanischen Ausfällen im November 2026 popularisierte The Atlantic den Begriff « Software Beirut ». Künstliche Intelligenz ermöglicht es Teams, Fehler schneller zu finden, aber die Kontinuität der Dienste hängt immer von den verfügbaren Mitteln zum Testen und Bereitstellen von Patches ab. In Beirut zeigt der Preis für Notstrom, wer in Rechnung gestellt wird, wenn das öffentliche Netz nicht ausreicht. Es gibt jedoch eine Grenze: Ein Unternehmen kann die Dienste, von denen es allein abhängig ist, nicht reparieren.

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Am 13. November 2026 hat die amerikanische Zivilluftfahrt nach einem Zusammenbruch ihres Telekommunikationsnetzes Abflüge in den Vereinigten Staaten ausgesetzt. Im selben Monat hatten Microsoft-Benutzer Schwierigkeiten, auf ihre Nachrichten zuzugreifen, und JPMorgan Chase-Kunden hatten Zahlungsverzögerungen. Im Atlantik gab der Journalist Josh Tyrangiel dieser Reihe von Zusammenbrüchen einen Namen: Software Beirut. Der Begriff bezieht sich nicht auf Software oder einen Sektor der KI in der Krise. Es beschreibt eine Situation, in der wesentliche Dienste die meiste Zeit verfügbar bleiben, aber ihre Unterbrechung ziemlich häufig wird, so dass es notwendig ist, vorherzusagen, wie man durchkommt.

Software Beirut, von der Flughafenbahn zum Stromnetz

Tyrangiel verwendete die Formel am 13. November, obwohl er sich der Ursache für das Stoppen von Abfahrten noch nicht bewusst war. Er nahm es sechs Tage später in einer Kolumne mit dem Titel « Willkommen bei Software Beirut » wieder auf. Zwischen den beiden Texten entstanden getrennte Erklärungen. Die Federal Aviation Agency, die FAA, beschrieb einen Telekommunikationsausfall. Microsoft schloss eine Rolle der KI in ihrem Vorfall aus. JPMorgan Chase führte seine Verzögerungen auf einen Softwarefehler zurück. Die Zeitleiste erklärt, warum diese Ereignisse zusammengebracht wurden. Es zeigt keinen koordinierten Angriff oder eine gemeinsame Sache.

Die FAA verzeichnete am 13. November etwa 12.462 Flugausfälle, davon 9.082 für große Unternehmen. Es besagt, dass nicht alle das direkte Ergebnis des Stoppens von Abfahrten sind. Diese Reserve ist wichtig: Eine Zahl gibt die Größe des Tages an, nicht den genauen Saldo einer einzelnen Aufschlüsselung. Die Episode zeigt jedoch, dass ein Vorfall mit gemeinsamer Infrastruktur Unternehmen stören kann, deren Flugzeuge, Besatzungen und eigene Buchungssysteme in gutem Zustand sind.

Demokratische Senatoren des Handelsausschusses stellten am 16. November eine weitere Frage: Warum haben die Hilfssysteme der FAA keine sofortige Erholung ermöglicht? Sie forderten reale Tests und Überprüfungen von Verfahren, um nach einer Änderung in den vorherigen Zustand zurückzukehren. Dies sind separate Anforderungen für den Austausch von Geräten. Der Brief verlangt den Nachweis, dass die Rettung funktioniert; er stellt nicht fest, dass er bereits gestärkt wurde.

In seiner zweiten Kolumne erklärt Tyrangiel, warum er Beirut gewählt hat. Wenn die öffentliche Stromversorgung im Libanon unterbrochen wird, können einige Haushalte einen Generator betreiben oder ein Abonnement an einen privaten Betreiber zahlen. Andere haben mit den ihnen zur Verfügung stehenden Stromstunden zu tun. Der Journalist vergleicht diese Lücke mit einer Bank, die in der Lage ist, ein Computersicherheitsteam aus einem örtlichen Krankenhaus mit weit weniger Personal zu finanzieren. Seine Analogie betrifft den Zugang zu Schutz sowie die unvorhersehbare Natur von Unterbrechungen.

Was KI beschleunigt und was immer Zeit braucht

Im April 2026 startete Anthropic Project Glasswing, um einer Gruppe von Unternehmen und Organisationen die Suche nach Fehlern in der Software zu ermöglichen, von denen andere Dienste abhängen. Das Unternehmen gab ihnen Zugang zu einer experimentellen Version seines Claude Mythos-Modells. Im Juni kündigte sie die Ausweitung des Programms auf rund 150 weitere Organisationen an. Dieses Projekt dokumentiert eine spezifische Änderung: Teams können mithilfe der KI mehr Code untersuchen und vergangene Fehler identifizieren, die nicht bemerkt wurden. Es zeigt nicht, dass diese Technologie die Novemberunterbrechungen erklärt.

Im Juni gaben 21 Organisationen, die von der Epoch AI-Forschungsgruppe überwacht wurden, etwa 1.500 Stellungnahmen zu schwerwiegenden oder kritischen Mängeln ab. Dies ist mehr als das Dreieinhalbfache des vorherigen Monatsrekords der Gruppe, die vor der Ankündigung von Mythos studiert wurde. Die Umfrage umfasst Angaben dieser Organisationen, nicht alle Marktversagen. Es erlaubt uns auch nicht, für jede Nachricht zu wissen, ob die Entdeckung in der Verantwortung eines d liegt.

Die Anzahl der gemeldeten Fehler und die Anzahl der Fehler ist nicht gleich. Wir können mehr Mängel entdecken, weil wir besser aussehen und nicht, weil sich die Software in ein paar Monaten verschlechtert hat. Umgekehrt kann ein Update zur Reparatur eines Defekts einen Dienst unterbrechen, wenn er eine andere Anwendung stört. In einem Fall lernte das Team etwas über die Software. In der anderen leiden die Benutzer unter den Konsequenzen. Die Konsolidierung der beiden läuft darauf hinaus, jede Anzeige als Patch als Zeichen eines bereits aufgetretenen Vorfalls zu behandeln.

Sobald ein Fehler identifiziert wurde, muss noch jemand überprüfen, welche Systeme beteiligt sind, die Reparatur vorbereiten und testen, ohne ihre Funktion zu stören. Eine Bank kann nicht alle ihre Zahlungen gleichzeitig unterbrechen, um ein Update durchzuführen. Ein Krankenhaus kann seine Interventionszeit nicht wählen, ohne die derzeitige Versorgung zu berücksichtigen. Lieferanten können den gleichen Patch an Tausende von Kunden verteilen. Letztere installieren auf Geräten, die nicht alle gleich alt sind und nicht die gleichen Aufgaben erfüllen.

Tyrangiel fügt dieser Lücke ein amerikanisches Problem hinzu: die Fähigkeit der für Cybersicherheit und Infrastrukturschutz zuständigen Bundesbehörde CISA, die Reaktion zu koordinieren. Ein Lieferant kann sein Produkt reparieren; Sie allein kann nicht entscheiden, in welcher Reihenfolge Gesundheit, Verkehr oder Wassernetze einzugreifen haben. Die Rolle der öffentlichen Koordinierung besteht gerade darin, Informationen zu verbreiten und vorrangig dazu beizutragen, die am meisten dienstbezogenen Ausfälle zu beheben.

In Beirut erscheint der Preis der Erleichterung auf der Rechnung

Eine 2023 von Human Rights Watch veröffentlichte Umfrage unter 1.219 libanesischen Haushalten misst, was die Chronik in einem Bild zusammenfasst. Im ärmsten Fünftel der befragten Haushalte hatte jeder Fünfte keinen Zugang zu einem Generator. Im einfachsten Fünftel war es einer von fünfzig. Diese Zahlen beschreiben nicht den Zugang zu Elektrizität im November 2026. Sie stellen eine Lücke in der Verfügbarkeit von Notstrom zum Zeitpunkt der Untersuchung.

Im Oktober 2026 gab das libanesische Ministerium für Energie und Wasser einen Referenzpreis von 52.622 libanesischen Pfund pro Kilowattstunde für städtische Abonnenten an, die mit einem Meter zum Standardtarif ausgestattet waren. Er fügte ein monatliches Paket von £ 385.000 für fünf Ampere oder £ 685,000 für zehn Ampere hinzu. Zum Beispiel werden fünf Ampere und 100 Kilowattstunden auf dieser Skala auf 5647.200 Pfund zurückgegeben, ohne öffentliche Rechnungen. Fünf Ampere sind die Kapazität des Abonnements, nicht ein Stromvolumen enthalten. Der Betrag variiert mit dem Verbrauch, und der offizielle Tarif allein liefert keine Informationen darüber, was jeder Betreiber berechnet.

Das Ministerium erinnert die Betreiber an die Verpflichtung, Zähler zu installieren. Sie besagt auch, dass sie keinen Zuschlag für Kunden erheben dürfen, die Solarenergie parallel nutzen. Diese Regeln zeigen, dass der Generator nicht nur ein Gerät ist, das ein Haushalt zu kaufen beschließt. Es kann auch Teil eines kommerziellen Dienstes sein, mit einem Vertriebsnetz, einem Tarif und einem Rechtsstreit, mit dem sich die Behörden befassen müssen. Eine zusätzliche Rechnung kauft Stunden der Nutzung oder eine bestimmte Kapazität; es stellt nicht das Netzwerk wieder her, mit dem die anderen Bewohner verbunden bleiben.

Die Generatorgrenze als Modell für die Berechnung

In einem Gebäude kann ein Generator den Kühlschrank, die Beleuchtung oder den Aufzug während eines Schnitts halten, abhängig von seiner Leistung und den Stromkreisen, die er liefert. Ein Unternehmen kann auch Backup-Lösungen für seine eigenen Dienste bereitstellen. Eine Bank stellt jedoch das Telefonnetz eines Kunden nicht wieder her und eine Fluggesellschaft gibt die FAA-Kommunikation nicht zurück. Selbst wenn ein Unternehmen seine Ausrüstung schützt, kontrolliert es nicht die Infrastruktur, von der seine Mitarbeiter, Lieferanten und Benutzer abhängen.

Es ist auch die Grenze der Wahl des Wortes « Beirut ». Wenn es alleine eingesetzt wird, kann es einen Infrastrukturfehler für ein Charaktermerkmal der Stadt passieren. Die libanesische Erfahrung besteht jedoch aus überprüfbaren Entscheidungen: Wie viel das Netzwerk bereitstellt, welche Notfalltarife festgelegt werden und wie Haushalte darauf zugreifen. Im Jahr 2024 genehmigte die Weltbank ein 250-Millionen-Dollar-Projekt zur Verbesserung der Netzwerkdienste und zur Unterstützung erneuerbarer Energien. Dieses Projekt finanziert nicht dasselbe wie die Anhäufung privater Abonnements: Es betrifft die Sanierung eines gemeinsamen Dienstes.

Angewandt auf die Informatik führt die Parallele dazu, über das Volumen der entdeckten Fehler hinauszuschauen. Um festzustellen, ob ein wesentlicher Dienst widerstandsfähiger ist, muss auch gemessen werden, wie lange er mit dem Neustart beginnt, ob sein Notfallmodus getestet wurde und wer während der Unterbrechung noch darauf zugreifen kann. Am 13. November war der US-Passagierindikator nicht die Anzahl der identifizierten Bugs. Es ging darum, ob ihre Flugzeuge abfliegen könnten, ob sie rechtzeitig benachrichtigt werden könnten und auf welchem Flug die Fluggesellschaften sie platzieren könnten. Es sind diese Funktionen, die oft auf mehrere Betreiber verteilt sind, für die der Schutz eines einzelnen Systems nicht ausreicht.

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