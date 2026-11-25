Ein Lastwagen mit Erdölprodukten fing am Mittwochabend Feuer auf der Greater Cairo Ringstraße in al-Warraq, Gouvernement Gizeh. Mindestens 30 Menschen starben. Die Staatsanwaltschaft meldete 25 Verletzungen in einer vorläufigen Zählung, getrennt vom ersten Krankenhausbericht. Eine Untersuchung muss feststellen, wie das Feuer begann und sich auf andere Fahrzeuge ausbreitete. DNA-Tests sind im Gange, um Opfer zu identifizieren.

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Mindestens 30 Menschen starben am Mittwoch, dem 25. November, bei einem Brand in der Greater Cairo Periphery, nachdem ein Lastwagen mit Erdölprodukten Feuer gefangen hatte. Die Katastrophe wurde im Gebiet al-Warraq im Gouvernement Gizeh gemeldet. Die Flammen erreichten die nahe gelegenen Fahrzeuge. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung und meldete 25 Verletzungen in einer vorläufigen Beurteilung.

Ein Feuer auf der Peripherie, über einem Tunnel

Das ägyptische Gesundheitsministerium stellt den Beginn des Feuers auf die Straße, oberhalb des sogenannten « Zehn » Tunnels, in der Gegend von Imbaba. Die Ringstraße verbindet mehrere Bereiche der Agglomeration von Kairo. Das Feuer wurde nicht im Tunnel selbst erklärt, nach dem vom Ministerium angegebenen Ort.

Die Staatsanwaltschaft identifizierte 27 Fahrzeuge, Autos und Motorräder, die durch Flammen zerstört wurden. Er bat die forensischen Experten, die Spuren vor Ort zu untersuchen, den Ursprung des Feuers zu ermitteln und den Schaden zu beurteilen. Die besonderen Umstände des Unfalls müssen noch ermittelt werden. Der erste bekannte Beweis erlaubt es nicht, eine Haftung abzutreten.

Opfer noch nicht identifiziert

Das Gesundheitsministerium hatte eine erste Einschätzung von 21 Todesfällen angekündigt und sie dann auf 30 Uhr abends gebracht. Seine Zählung berichtete dann von 15 Verwundeten, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Staatsanwaltschaft meldete daraufhin 25 Verletzungen. Diese Zahlen stammen aus getrennten vorläufigen Bilanzen und addieren sich nicht.

Das Ministerium berichtet, dass 39 Krankenwagen an der Rettung teilgenommen haben. Die Teams evakuierten Verletzte in das Zayed Specialised Hospital, das Imbaba General Hospital und das Central Hospital von Al-Warraq. Gesundheitsminister Khaled Abdel Ghaffar bat die nahegelegenen Einrichtungen, ihre Aufnahmeeinrichtungen zu stärken.

Präsident Abdel Fattah al-Sisi sprach den Familien sein Beileid aus. Die Staatsanwaltschaft kündigte DNA-Tests an, um bestimmte Opfer zu identifizieren, zusammen mit dem Fachwissen über den LKW und andere betroffene Fahrzeuge.

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