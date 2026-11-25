Die Kommission der Katholischen Kirchen für den Süden, die sich am Mittwoch zum ersten Mal trifft, will die Bedürfnisse der Bewohner identifizieren und die Bereitstellung von Hilfe erleichtern. Sie fordert einen sicheren und nachhaltigen Zugang zwischen Grenzdörfern und dem Rest des Landes.

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Die Kommission der Katholischen Kirchen für den Süden, die sich am Mittwoch zum ersten Mal trifft, will die Bedürfnisse der Bewohner identifizieren und die Bereitstellung von Hilfe erleichtern. Sie fordert einen sicheren und nachhaltigen Zugang zwischen Grenzdörfern und dem Rest des Landes.

Die Kommission, die vom Rat der katholischen Patriarchen und Bischöfe Libanons beauftragt wurde, die Situation der Grenzdörfer zu überwachen, hielt am Mittwoch, dem 25. November, in Zouk Mosbeh unter dem Vorsitz von Bischof Elias Nassar ihre erste Sitzung ab. Laut dem Kommuniqué der Kommission, das von der Nationalen Informationsagentur weitergeleitet wurde, baten die Teilnehmer darum, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um einen sicheren und nachhaltigen Zugang für die Bewohner, die Lieferung wichtiger Güter und humanitäre Teams zu gewährleisten.

Ermittlung des Bedarfs vor der Gewährung der Beihilfe

Die Kommission möchte eine Erklärung über die Bedürfnisse derjenigen erstellen, die in den Dörfern und vertriebenen Familien bleiben. Diözesen, Kongregationen und Caritas Libanon wollen ihre Interventionen koordinieren, um zu verhindern, dass mehrere Organisationen auf die gleiche Notlage reagieren, während andere Bedürfnisse unbeantwortet bleiben. Gesundheit, Bildung und Sozialhilfe gehören zu den genannten Bereichen. Das Kommuniqué gibt keinen Haushaltsplan oder Zeitplan für die Umsetzung bekannt.

Die Erzbischöfe von Tyre Charbel Abdallah für die maronitische Kirche und Georges Iskandar für die griechisch-katholische Melkitische Kirche nahmen an dem Treffen teil, ebenso wie der Präsident der Caritas Libanon, Pater Samir Ghawi. Die Kommission beabsichtigt auch, mit libanesischen öffentlichen Institutionen, internationalen Organisationen und dem Heiligen Stuhl zusammenzuarbeiten.

Zugriff angefordert, keine offene Passage

Die Bischöfe verbinden den Zugang zu Hilfsgütern mit zwei unterschiedlichen Bedürfnissen: den noch in den Dörfern lebenden Menschen den Umzug und den Zugang zu Dienstleistungen zu ermöglichen und die notwendigen Bedingungen für die Rückkehr der Vertriebenen zu schaffen. Die Kommission gibt weder den Weg der beantragten Durchfahrt noch die Art und Weise ihrer Sicherung an. Sein Appell kommt nach dem Beschluss des Rates, der am Ende seiner Sitzung am 13. November angekündigt wurde, die Initiativen der Kirchen in den Grenzorten zu koordinieren.

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