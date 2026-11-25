Das Europäische Parlament hat in Straßburg das Paket mit der Schweiz mit 584 zu 13 Stimmen bei 60 Enthaltungen gebilligt. Bilateral III umfasst die Bereiche Freizügigkeit, Elektrizität, Gesundheit und andere Bereiche der Zusammenarbeit. Der Rat der Union hat die Abkommen noch nicht abgeschlossen, und das Verfahren wird in Bern fortgesetzt.

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Das Europäische Parlament hat am Mittwoch, den 25. November, in Straßburg das mit der Schweiz ausgehandelte Paket von Abkommen verabschiedet. Die Abstimmung über die Zustimmung zum Abschluss von Abkommen betrug 584 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 60 Enthaltungen. Der Kompromiss, in der Schweiz « Bilaterale III » genannt, betrifft den Zugang zum europäischen Markt und neue Kooperationen, insbesondere in den Bereichen Elektrizität, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Was das Paket enthält

Die am 2. März 2026 in Brüssel vom Bundespräsidenten Guy Parmelin und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen unterzeichneten Texte aktualisieren mehrere bestehende Abkommen. Dazu gehören der freie Personenverkehr, der Land- und Luftverkehr sowie die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, wodurch bestimmte technische Doppelprüfungen vermieden werden.

Die Stromkomponente legt die Bedingungen für die Teilnahme der Schweiz am europäischen Binnenmarkt fest. Das Gesundheitsabkommen organisiert die Zusammenarbeit gegen grenzüberschreitende Bedrohungen, während das Lebensmittelprotokoll die Schaffung eines gemeinsamen Raums für Lebensmittelsicherheit zum Ziel hat. Das Paket umfasst auch einen Schweizer Beitragsmechanismus zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Union.

Wie Streitigkeiten gelöst werden

In den abgedeckten Bereichen werden Regeln festgelegt, um Entwicklungen im europäischen Recht zu berücksichtigen. Im Falle ungelöster Streitigkeiten kann ein gemeinsames Schiedsgericht eingezogen werden. Wenn sie es für notwendig hält, eine Bestimmung des Unionsrechts auszulegen, muss sie sich in diesem Punkt an den Gerichtshof der Europäischen Union wenden und dann über den Rechtsstreit entscheiden.

Verfahren in Bern fortgesetzt

Die Zustimmung des Europäischen Parlaments bringt nicht das Ganze in Kraft. Der Unionsrat hat die Abkommen noch nicht abgeschlossen, und die Schweiz muss ihr eigenes Verfahren abschließen. Der Ständerat und die Ausschüsse des Nationalrates haben bereits mehrere Aspekte diskutiert, aber die beiden Kammern müssen sich auf die Texte und die Modalitäten für ihre Annahme einigen.

Der Bundesrat hatte ein optionales Referendum vorgeschlagen. Der Politische Institutionsausschuss des Nationalrates hat am 16. November ein obligatorisches Referendum empfohlen, das die Zustimmung der Menschen und Kantone erfordert, während der Auswärtige Ausschuss derselben Kammer keine Mehrheit der Kantone fordert. Diese Divergenz wurde durch die Straßburger Wahlen nicht gelöst.

Ein gesondertes Abkommen über die Teilnahme der Schweiz an Unionsprogrammen wird bereits vorläufig angewandt, rückwirkend ab dem 1. Januar 2025. Er betrifft Horizont Europa, Euratom und Digitales Europa; Diese Regelung gilt nicht für die anderen Komponenten von Bilateral III.

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