Libanon schafft Todesstrafe endgültig ab

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Der Präsident der Republik, Joseph Aoun, verkündete am Montag den 17. August 2026 das Gesetz Nr. 68 zur Abschaffung der Todesstrafe im Libanon. Seine Unterschrift schließt den institutionellen Weg einer Reform ab, die wenige Tage zuvor vom Parlament verabschiedet wurde, und verwandelt ein De-facto-Moratorium, das seit 2004 andauert, in eine rechtliche Abschaffung. Die Todesstrafen verschwinden somit aus dem libanesischen Recht und werden durch lebenslange Haft mit verschärfter Zwangsarbeit ersetzt. Diese Entscheidung ist ein historischer Wandel für die libanesische Justiz, obwohl sie inmitten einer viel breiteren Debatte über Gefängnisse, lange Haft und das umstrittene Gesetz der allgemeinen Amnestie stattfindet.

Joseph Aoun verkündet Gesetz 68

Der letzte institutionelle Akt fand am Montag, dem 17. August, im Baabda-Palast statt. Präsident Joseph Aoun hat das Gesetz Nr. 68 verkündet, das einige Tage zuvor von der Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde und dasabschaffung der Todesstrafe im Libanon. – Der Präsident der Republik hat die Verkündung des Textes angekündigt und damit das für seinen Eintritt in die libanesische Rechtsordnung erforderliche verfassungsrechtliche Verfahren abgeschlossen.

Mit dieser Unterschrift wird der Beschluss der Abgeordneten vom 11. August endgültig umgesetzt. Bisher befand sich der Libanon in einer Zwischensituation: Die Todesstrafe war immer in mehreren Strafgesetzen enthalten, und die Gerichte konnten immer noch Todesurteile verhängen, aber die Behörden hatten diese Urteile seit mehr als zweiundzwanzig Jahren nicht mehr vollstreckt. Die letzte Anwendung der Todesstrafe erfolgte am 19. Januar 2004.

Die Reform ändert daher den Charakter dieses Moratoriums. Die bisherige Abwesenheit der Hinrichtung hing von der politischen und institutionellen Praxis ab. Sie wird nun zu einem Rechtsstaat. Eine Regierung konnte nicht mehr einfach beschließen, die Hinrichtungen auf der Grundlage der bestehenden strafrechtlichen Bestimmungen wieder aufzunehmen, da die Strafe selbst aus dem Arsenal der Sanktionen verschwand.

Der Umfang des Präsidentengesetzes geht somit über die reine Formalität hinaus. Die parlamentarische Abstimmung hatte das Prinzip der Abschaffung festgelegt. Die Veröffentlichung des Gesetzes durch Joseph Aoun schloss den Gesetzgebungsprozess ab und integrierte die Reform in das libanesische Positivrecht.

Todesstrafe im Libanon: Was das Gesetz wirklich ändert

Die unmittelbarste Änderung betrifft die Sanktionen für Straftaten, die bisher zum Tode führen könnten. Das neue System ersetzt die Todesstrafe durch lebenslange Haft mit verschärfter Zwangsarbeit. Die Abschaffung bedeutet daher nicht das Verschwinden der schwersten Strafen oder die automatische Freilassung von Personen, die wegen schwerer Verbrechen verurteilt wurden.

Diese Klarstellung ist im libanesischen Kontext unerlässlich. Die Debatte über die Todesstrafe fand zeitgleich mit einer weiteren viel kontroverseren Diskussion über die allgemeine Amnestie statt. Beide Reformen betreffen das Strafsystem, aber sie reagieren auf unterschiedliche Logiken. Die Abschaffung entfernt eine Kategorie von Sanktionen. Amnestie handelt aufgrund bestimmter bereits ergangener oder eingeleiteter Verurteilungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen.

Für diejenigen, die unter einem Todesurteil standen, schließt die Reform nun die Möglichkeit der Hinrichtung aus. Bestehende Todesstrafen müssen in Übereinstimmung mit dem neuen Rechtsrahmen umgewandelt werden. Vor der Abstimmung befanden sich im Libanon noch etwa 85 Menschen in der Todeszelle, wie aus Daten hervorgeht, die während der Debatte über die Abschaffung gemeldet wurden.

Die Änderung betrifft auch künftige Gerichtsentscheidungen. Die Richter werden nicht mehr in der Lage sein, die Todesstrafe für die Verbrechen zu verhängen, an die sie zuvor gebunden war. Sie werden die vom Gesetzgeber vorgesehene neue Höchststrafe anwenden müssen.

Die Abschaffung ändert jedoch nichts an der Charakterisierung der betreffenden Straftaten. Erschwerter Mord, Verrat oder andere äußerst schwere Straftaten werden weiterhin mit schweren strafrechtlichen Sanktionen geahndet. Die Reform befasst sich mit der Art der endgültigen Strafe und nicht mit der Abschaffung der strafrechtlichen Verantwortung.

Historische Abstimmung am 11. August

Die Unterschrift des Präsidenten kommt sechs Tage nach der Abstimmung des Parlaments. Am 11. August 2026 genehmigte die Abgeordnetenkammer die Abschaffung in einer Sitzung, die einen Bruch mit jahrzehntelangen erfolglosen Debatten markierte.

Justizminister Adel Nassar stellte diese Entscheidung als historischen Schritt dar. Mehrere langjährige Parlamentarier, die sich der Abschaffung verschrieben hatten, hatten die Reform auch verteidigt, indem sie sich auf das Recht auf Leben, das Risiko eines Justizirrtums und die Notwendigkeit beriefen, das libanesische Strafsystem den Standards der abolitionistischen Staaten anzunähern.

Der Abgeordnete Halimé El Kaakour gehörte zu den politischen Persönlichkeiten, die eine Rolle bei der Förderung dieser Reform gespielt haben. Der Fall hatte auch von der jahrzehntelangen Arbeit libanesischer Anwälte, Verbände und Aktivisten profitiert, die gegen die Todesstrafe waren.

Die Abstimmung war jedoch nicht einstimmig. Der parlamentarische Block der Hisbollah sprach sich nach dem Verfahren gegen die Abschaffung aus. Diese Divergenz erinnert daran, dass die Todesstrafe im Libanon nach wie vor ein sensibles politisches, rechtliches und soziales Thema ist, insbesondere wenn es um Verbrechen geht, die viele Opfer oder Verletzungen der nationalen Sicherheit verursacht haben.

Trotz dieser Oppositionen entschied sich eine parlamentarische Mehrheit für die Abschaffung der Todesstrafe. Der Erlass von Joseph Aoun vom 17. August macht diese Entscheidung nun anwendbar und beendet die Unsicherheit, die zwischen der Abstimmung des Parlaments und dem Abschluss des Verfassungsverfahrens noch bestehen könnte.

Libanon hat seit 2004 niemanden mehr hingerichtet

Labschaffung der Todesstrafe im Libanonin Wirklichkeit formalisiert sich eine Entwicklung, die seit mehr als zwei Jahrzehnten im Gange ist. Die letzte Hinrichtung erfolgte am 19. Januar 2004, als drei verurteilte Personen im Gefängnis Roumieh hingerichtet worden waren. Zwei wurden erschossen und der dritte wurde gehängt.

Diese Episode hatte die nationale Debatte über die Todesstrafe zutiefst wiederbelebt. Die Hinrichtungen von 2004 waren die ersten seit mehreren Jahren und waren letztlich die letzten.

Libanon hatte jedoch eine viel aktivere Periode in der Anwendung der Todesstrafe in den 1990er Jahren erlebt. Zwischen 1994 und 1998 wurden unter dem Vorsitz von Elias Hraoui vierzehn Todesurteile vollstreckt. Diese Zeit war eine härtere Kriminalpolitik, in einem Land, das immer noch von den Folgen des Bürgerkriegs geprägt war und mit ernsthaften Sicherheitsproblemen konfrontiert war.

Seit Mitte der 2000er Jahre hat sich die Situation dramatisch verändert. Aufeinanderfolgende Regierungen haben ein De-facto-Moratorium aufrechterhalten. Keine gesetzgebung schaffte die todesstrafe formell ab, aber die für die vollstreckung von strafen erforderlichen verfahren wurden nicht mehr abgeschlossen.

Diese Situation konnte weitergehen, blieb aber rechtlich reversibel. Die Gerichte verhängten weiterhin Todesurteile. Der Libanon blieb daher in seiner Gesetzgebung als Staat mit Todesstrafe betrachtet, auch wenn er sie nicht mehr anwendete.

Das Gesetz Nr. 68 entfernt diesen Widerspruch ausdrücklich. Das Land begnügt sich nicht mehr damit, verurteilte Personen nicht hinrichten zu lassen: Es zieht die Todesstrafe aus seinem Rechtssystem zurück.

Warum das Moratorium nicht mehr genug war

22 Jahre lang verhinderte das Moratorium eine weitere Hinrichtung. Aber diese Praxis garantierte nicht, dass die Situation irreversibel sein würde. Die Strafe blieb gesetzlich verfügbar und könnte theoretisch wieder eingesetzt werden, wenn die politischen Behörden beschlossen, die notwendigen Dekrete zu unterzeichnen.

Im Libanon erforderte die Vollstreckung der Todesstrafe mehrere institutionelle Schritte. Das System hatte daher in der Praxis eine wichtige politische Barriere geschaffen. Der Mangel an Bereitschaft, diese Phasen zu durchlaufen, hatte die Todesstrafe in eine Strafe verwandelt, die verhängt, aber nicht vollstreckt wurde.

Diese Situation führte auch zu einer bestimmten Kategorie von Gefangenen. Personen blieben rechtlich zum Tode verurteilt, obwohl sie wussten, dass ein ungeschriebenes Moratorium ihre Hinrichtung verhinderte. Die Unsicherheit könnte jahrelang anhalten.

Die Abschaffung beendet diese Zweideutigkeit. Die Frage ist nicht mehr, ob ein Präsident, eine Regierung oder ein Minister jemals zustimmen wird, die Hinrichtungen wieder aufzunehmen. Die Todesstrafe ist keine Strafe mehr, die der Staat rechtlich umsetzen kann.

Diese Transformation war eines der Hauptziele der Befürworter der Abschaffung. Sie waren der Meinung, dass ein Moratorium, auch wenn es mehrere Jahrzehnte lang verlängert wurde, fragiler blieb als ein gesetzliches Verbot.

Folgen für die internationale justizielle Zusammenarbeit

Die Reform hat auch eine sehr konkrete internationale Dimension. Die Fortsetzung der Todesstrafe könnte libanesische Auslieferungsersuchen an Staaten erschweren, die sich weigern, einen Verdächtigen an ein Land auszuliefern, in dem ihm oder ihr die Todesstrafe drohen könnte.

Diese Schwierigkeit wurde in den Aussprachen vor der Abstimmung angesprochen. Abolitionistische Länder verlangen regelmäßig Garantien, bevor sie Auslieferungen annehmen. Die ersuchenden Behörden müssen sich dann verpflichten, die Todesstrafe gegen die gesuchte Person nicht zu beantragen oder anzuwenden.

Der Fall Bulgarien war in den Reformdiskussionen besonders erwähnt worden. Die Existenz der Todesstrafe im libanesischen Recht könnte in einigen Auslieferungsfällen ein Hindernis darstellen.

Seine Entfernung vereinfacht diese Frage. Natürlich garantiert er nicht, dass ein libanesisches Auslieferungsersuchen akzeptiert wird, da die ersuchten Staaten viele andere Kriterien berücksichtigen. Aber das Hinrichtungsrisiko wird nicht mehr das gleiche rechtliche Hindernis darstellen.

Diese Entwicklung kann den Libanon auch den von den europäischen Ländern angewandten strafrechtlichen Normen näher bringen, die die Abschaffung zu einer wichtigen Bedingung ihrer Politik in Bezug auf Grundrechte und justizielle Zusammenarbeit gemacht haben.

Eine wichtige Entscheidung in einem Justizsystem in der Krise

Die symbolische Bedeutung der Reform beseitigt nicht die tiefen Schwierigkeiten der libanesischen Justiz. Die Abschaffung kommt, da Gerichte und Gefängnisse weiterhin mit strukturellen Problemen konfrontiert sind, die sich seit mehreren Jahren angesammelt haben.

Lange Untersuchungshaft ist eine der Hauptschwierigkeiten. Häftlinge können längere Zeit vor ihrem endgültigen Urteil warten. Das langsame tempo des verfahrens füttert direkt die überfülltheit des gefängnisses.

Das Gefängnis Roumieh bleibt das Symbol dieser Krise. Libanesische Gefängnisse liegen weit über der Kapazität mehrerer Standorte, während die finanziellen Ressourcen der Gefängnisverwaltung begrenzt bleiben.

Diese Probleme erklären, warum sich das Parlament auch mit einem allgemeinen Amnestiegesetz befasst hat. Der nach der Todesstrafe angenommene Text zielte unter anderem darauf ab, einen Teil des Drucks auf die Gefängnisse zu verringern, hatte jedoch eine viel konfrontativere Debatte ausgelöst.

Kritiker betonen, dass eine Amnestie die Zahl der Häftlinge vorübergehend reduzieren kann, ohne die Ursachen der Überfüllung zu lösen. Wenn die Gerichtsverfahren langsam bleiben, wenn die Untersuchungshaft weiter zunimmt und wenn die Gefängnisinfrastruktur nicht reformiert wird, können die gleichen Schwierigkeiten schnell wieder auftreten.

Die Abschaffung der Todesstrafe und die Gefängniskrise sind daher an den Kontext gebunden, aber sie sollten nicht verwechselt werden. Die erste stellt eine dauerhafte Reform der Strafsanktion dar. Die zweite erfordert Änderungen im täglichen Funktionieren der Justiz.

Allgemeine Amnestie sollte nicht mit Abschaffung verwechselt werden

Die Nähe der beiden Parlamentsabstimmungen kann Verwirrung stiften. Das Parlament verabschiedete am 11. August die Abschaffung der Todesstrafe, gefolgt von einem allgemeinen Amnestiegesetz am folgenden Tag. Ihre rechtlichen Konsequenzen sind jedoch unterschiedlich.

Das Todesstrafengesetz legt einen dauerhaften Grundsatz fest: Der libanesische Staat kann eine Person nicht mehr zum Tode verurteilen. Er betrifft also sowohl bestehende als auch künftige Versuche, gemäß dem Verfahren zur Anwendung des neuen Textes.

Im Gegenteil, Amnestie basiert auf Kriterien, die Straftaten, Verurteilungen und Häftlinge definieren, die von einer Verkürzung oder Beendigung der Strafe profitieren können. Mehrere schwere Verbrechen sind ausgeschlossen, darunter bestimmte Formen von vorsätzlichem Mord, Vergewaltigung, Menschenhandel, Terrorismusfinanzierung und Verbrechen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit Israel.

Dieser Unterschied ist politisch bedeutsam. Gegner der Todesstrafe forderten nicht unbedingt die Freilassung von Tätern schwerer Verbrechen. Das abolitionistische Prinzip ist, dass der Staat eine verurteilte Person nicht hinrichten sollte, während die Möglichkeit der Verhängung einer sehr langen Gefängnisstrafe beibehalten wird.

Das von Joseph Aoun verkündete Gesetz bewahrt genau diese Straflogik, indem es die lebenslange Haft durch die Hinrichtung ersetzt.

Ein Rechtsbruch nach Jahrzehnten der Debatte

Die Frage der Todesstrafe hat lange vor Beginn des Moratoriums im Jahr 2004 das libanesische politische und gerichtliche Leben durchlaufen. Es kontrastiert traditionell zwei Vorstellungen von Strafjustiz.

Befürworter der Todesstrafe beriefen sich auf ihren abschreckenden Wert und die außergewöhnliche Schwere bestimmter Verbrechen. Dieses Argument findet immer noch eine besondere Resonanz in einem Land, das Bürgerkriege, politische Morde, Angriffe, bewaffnete Zusammenstöße und tödliche Angriffe gegen die Armee oder Sicherheitskräfte erlebt hat.

Abolitionisten betonen ein anderes Prinzip: Ein Justizirrtum wird irreparabel, wenn das Urteil vollstreckt wurde. Sie betrachten auch lebenslange Haft, um die Gesellschaft zu schützen, ohne dem Staat die Macht zu geben, eine verurteilte Person zu töten.

Mehr als 20 Jahre lang hatte der Libanon es vermieden, diese Opposition zu finalisieren. Der implizite Kompromiss bestand darin, die Strafe in den Texten beizubehalten, während sie sich weigerte, sie auszuführen.

Die Abstimmung vom 11. August und die Verkündung vom 17. August haben diesem Kompromiss ein Ende gesetzt. Der Gesetzgeber hat die Abschaffung gewählt, und der Präsident der Republik hat gerade den institutionellen Prozess abgeschlossen.

Diese Entwicklung stellt Libanon auch in eine besondere Position im Nahen Osten. Nach Angaben der internationalen Agenturen, die die Abstimmung abgedeckt hatten, war das Land das erste in der Region, das die Todesstrafe vollständig aus seinem Strafsystem abschaffte. Diese Qualifikation hängt jedoch vom gewählten geografischen Geltungsbereich ab, da mehrere Territorien oder Rechtssysteme in der Region unterschiedliche Situationen haben.

Promulgation eröffnet jetzt die Umsetzungsphase

Nach der Unterzeichnung des Präsidenten wird nun die Aufmerksamkeit auf die praktische Anwendung des Gesetzes 68 gerichtet sein. Die Justizbehörden müssen die Abschaffung der Todesstrafe in laufende Verfahren integrieren und die Situation der bereits zum Tode verurteilten Personen anpassen.

Dieser Schritt muss insbesondere die genauen Folgen der Ersetzung von Strafen für die etwa 85 verurteilten Personen im Todestrakt vor der Reform klären. Ihre Lage sollte im Einklang mit den Bestimmungen des neuen Textes geprüft und erforderlichenfalls die entsprechenden Gerichtsentscheidungen angepasst werden.

Die Gerichte werden auch die neue Höchststrafe auf zukünftige Fälle anwenden müssen. Die Staatsanwaltschaft wird nicht mehr in der Lage sein, die Vollstreckung zu fordern, und die Gerichte werden sie nicht mehr auf der Grundlage der alten Bestimmungen aussprechen können.

Schließlich wird sich die Reform auf Justizstatistiken, Auslieferungsersuchen und das Gefängnismanagement auswirken. Die Todesstrafe durch lebenslange Haft zu ersetzen bedeutet, dass der Staat die langfristige Verantwortung für die Inhaftierung von Personen übernehmen muss, die wegen der schwersten Verbrechen verurteilt wurden. Diese Realität wirft unmittelbar die Frage nach den Haftbedingungen, der Kapazität der Gefängnisse und der Behandlung langer Haftstrafen auf.

Der Tag des 17. August 2026 markiert dennoch einen klaren Rechtsbruch. 22 Jahre nach den letzten drei Hinrichtungen in Roumieh gehört das De-facto-Moratorium nun der Vergangenheit an: Joseph Aoun hat das Gesetz verkündet, das die Todesstrafe aus dem libanesischen Recht entfernt. Der nächste Schritt wird die Anwendung auf bestehende Verurteilungen und die Anpassung der Gerichte an diese neue Höchststrafe sein.