Bankenumstrukturierung: Hat der Libanon nach sieben Jahren Blockade endlich das Gesetz verabschiedet, das die Verluste denen zahlen lässt, die für sie bezahlen müssen?

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Sieben Jahre nach dem Zusammenbruch des libanesischen Bankensystems hat das Parlament das Gesetz zur Wiederherstellung und Umstrukturierung von Banken endgültig geändert. Der Text, der als entscheidender Schritt hin zu einer Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds dargestellt wurde, verdient dennoch viel mehr Aufmerksamkeit, als die politischen Erklärungen, die mit seiner Annahme einhergehen, nahelegen. Es enthält echte Vorschüsse: Aktionäre müssen Verluste vor Einlegern absorbieren, Banken müssen einzeln bewertet werden, nicht lebensfähige Institute können liquidiert, Direktoren ersetzt und bestimmte privilegierte Übertragungen zurückerhalten werden. Sie enthält aber auch Mehrdeutigkeiten, erhebliche institutionelle Befugnisse, mehrere Abweichungen von den besten internationalen Standards und vor allem eine grundlegende Einschränkung: Es wird noch nicht gesagt, wie die seit 2019 akkumulierten enormen Verluste verteilt werden.

Der Widerspruch ist in den Text geschrieben. Es wird erwartet, dass die neue Architektur die Banken umstrukturieren wird, aber ihre Ausführung wird bis zur Annahme und Veröffentlichung des zukünftigen Gesetzes zur Wiederherstellung der Finanzordnung und der Rückgabe von Einlagen, dh des Gesetzes, das sich mit der « Finanzlücke » befassen muss, ausgesetzt bleiben. Das Parlament hat daher einen Teil des Abwicklungsmechanismus aufgebaut, ohne noch endgültig zu entscheiden, wie der Gesetzentwurf zwischen dem Staat, der Bank des Libanon, den Banken, ihren Aktionären und möglicherweise bestimmten Kategorien von Einlegern verteilt wird. Doch gerade diese Verteilung steht seit Oktober 2019 im Mittelpunkt des Konflikts.

Daher müssen wir zwei derart irreführende Lesungen vermeiden. Die erste wäre, das Gesetz als bloßen kosmetischen Text darzustellen, der den IWF zufriedenstellen soll: Er geht viel weiter und ändert tatsächlich die Regeln für insolvente Banken. Die zweite wäre, anzukündigen, dass die Bankenkrise jetzt gelöst ist: Sie ist es absolut nicht. Der Text legt fest, wie eine Bank umstrukturiert oder liquidiert werden kann, sobald ihre tatsächlichen Verluste ermittelt wurden. Sie bestimmt immer noch nicht allein den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert der zig Milliarden Dollar Schulden, die die Banken bei der Bank des Libanon halten.

Dies ist wichtig, weil es sich direkt auf die sieben Jahre bezieht, die seit Beginn der Krise verloren gegangen sind. Während dieser Zeit hat es dem Libanon nicht an internationaler Diagnostik, Plänen oder Vorschlägen gefehlt. Was er verpasste, war eine politische Einigung über eine äußerst konkrete Frage: Wer musste bezahlen? Der Kampf widersetzte sich Regierungen, der Bank des Libanon, dem Verband der libanesischen Banken, politischen Parteien, Parlamentariern, Einlegern und dem IWF, die jeweils unterschiedlich stark die Art und Weise herausforderten, in der Verluste erkannt oder verteilt wurden. Das Ergebnis dieser Blockaden war viel weniger abstrakt als die Buchhaltungsstreitigkeiten, die sie begleiteten: Einleger wurden ihres Geldes beraubt, der Kredit brach zusammen, das Pfund verlor den größten Teil seines Wertes, die Wirtschaft wurde weitgehend dollarisiert und das Bankensystem existierte weiterhin legal, ohne normal zu funktionieren.

2019: der zusammenbruch, den niemand offiziell anerkennen wollte

Die libanesische Bankenkrise entstand nicht an dem Tag, an dem die Banken im Oktober 2019 schlossen. Seit Jahren basiert das Finanzmodell auf dem kontinuierlichen Zustrom von Währungen aus der Diaspora, Investoren und Einlegern, die von Vergütungen angezogen werden, die oft weit höher sind als die im Ausland verfügbaren. Die Geschäftsbanken platzierten dann einen beträchtlichen Teil dieser Ressourcen bei der Bank des Libanon, die sie zur Aufrechterhaltung der Währungsstabilität, zur Finanzierung der Bedürfnisse des Landes und zur Unterstützung eines chronisch defizitären Staates nutzte.

Dieses Modell funktionierte, solange genug neue Dollar in das System eingingen. Wenn sich solche Zuflüsse verlangsamten und dann aufhörten, Abflüsse auszugleichen, wurden kumulierte Verbindlichkeiten unmöglich, normal zu erfüllen. Ab Herbst 2019 haben Banken vorübergehend geschlossen und anschließend Auszahlungen und Überweisungen ins Ausland eingeschränkt, ohne dass ein echtes einheitliches Kapitalkontrollgesetz verabschiedet wurde. Ein Antragsteller konnte weiterhin auf seiner Aussage lesen, dass er $ 100.000 besaß, während er entdeckte, dass es für ihn unmöglich war, die gleichen $ 100.000 frei abzuheben oder zu übertragen.

Von dort aus wurde ein Teil der Umstrukturierung durchgeführt, ohne jemals diesen Namen zu tragen. Bankabhebungen zu marktfernen Zinssätzen, institutsspezifische Beschränkungen und Rundschreiben haben den wirtschaftlichen Wert alter Bankforderungen schrittweise reduziert. Einige Einleger, die Bargeld benötigen, haben erhebliche Abschläge akzeptiert; Andere verwendeten teilweise Rückzugsmechanismen; Andere warteten. Die Bankbilanz wies weiterhin nominale Forderungen auf, die nicht mehr notwendigerweise dem entsprachen, was ihre Inhaber tatsächlich zurückerhalten konnten.

Dieser Mechanismus hatte eine zentrale Konsequenz: Indem er mehrere Jahre lang eine formelle Umstrukturierung der Bilanzen ablehnte, verhinderte der Libanon keine Verluste. Es erlaubte einfach ihre Verteilung in einer undurchsichtigen und oft zutiefst ungleichen Weise. Menschen mit frischem Einkommen in Dollar, Vermögenswerten im Ausland oder privilegiertem Zugang zu Überweisungen könnten die Krise besser aufnehmen als Arbeitnehmer, Rentner, kleine Unternehmen oder Einleger, die den größten Teil ihres Vermögens bei einer libanesischen Bank platzierten.

Die Weltbank sollte später eine außergewöhnlich strenge Formel für eine Institution dieser Art verwenden, indem sie von « freiwilliger Depression » sprach. Sie betonte, dass das Ausmaß des Zusammenbruchs nicht mehr nur durch eine schlechte Situation erklärt werden könne, sondern auch durch die Unfähigkeit der Führer, eine glaubwürdige Erholungsstrategie anzunehmen und umzusetzen. Zwischen 2019 und 2021 war das nominale BIP in Dollar dramatisch geschrumpft, während die Bevölkerung allmählich die Kosten für die Anpassung trug.

2020: als die umstrukturierung hätte beginnen können

Die Regierung von Hassan Diab verabschiedet im April 2020 einen finanziellen Sanierungsplan, der zum ersten Mal versucht, die Verluste davor zu betrachten. Das Prinzip war im Hinblick auf die internationale Bankenumstrukturierung nicht besonders revolutionär: die Verluste des Staates, der Zentralbank und der Geschäftsbanken zu identifizieren, insolvente Institutionen umzustrukturieren, diejenigen zu rekapitalisieren, die überleben könnten, und mit der IWF-Hilfe zu verhandeln, die den gesamten Prozess begleiten könnte.

Doch gerade in diesem Moment beginnt die Konfrontation wirklich. Regierung Schätzungen der Verluste werden von der Bank des Libanon, Banken und mehrere parlamentarische Kräfte angefochten. Die Differenzen wurden so wichtig, dass die libanesische Delegation nicht einmal in der Lage war, einen gemeinsamen Standpunkt zum Ausmaß der finanziellen Lücke aufrechtzuerhalten. Diskussionen brodeln, während die Krise weiterhin den Wert von Einlagen und Geld zerstört.

Der Begriff « Sabotage » sollte bei der Zuweisung spezifischer Absichten an die verschiedenen Akteure mit Vorsicht verwendet werden. Aber die Blockade des 2020-Plans ist weitgehend dokumentiert. Reuters wird später berichten, dass das Projekt von mächtigen politischen Kräften, der Zentralbank und den Geschäftsbanken torpediert wurde, die die Verteilung der Verluste in Frage stellten. Zwei Schlüsselfiguren, die an dem Prozess beteiligt waren, Chief Financial Officer Alain Bifani und Councillor Henri Chaoul, verließen dann ihre Posten und verurteilten die Unfähigkeit, die Reform durchzuführen.

Die Einsätze übertrafen bereits eine einfache technische Divergenz auf einem Excel-Blatt. Bankverluste anzuerkennen bedeutete anzuerkennen, dass das Kapital einiger Institutionen zerstört worden war. Im Finanzrecht ist Eigenkapital jedoch genau der erste Puffer, um Verluste aufzufangen. Wenn der tatsächliche Wert der Vermögenswerte geringer wird als der der Verbindlichkeiten, können die Aktionäre normalerweise nicht behaupten, den Wert ihrer Zinsen intakt zu halten, während sie die Differenz an den Staat oder die Einleger übertragen.

Es ist diese Frage, die viel von dem Widerstand erklärt, der danach beobachtet wurde. Eine schnelle Umstrukturierung im Jahr 2020 hätte wahrscheinlich die Beteiligungen mehrerer Banken zerstört oder stark verwässert, zu Fusionen geführt, Institute verschwunden und eine massive Rekapitalisierung durchgesetzt. Die Aufhebung der Entscheidung hielt vorübergehend die Eigentumsarchitektur des Bankensystems aufrecht, aber auf Kosten einer kontinuierlichen Zerstörung seiner wirtschaftlichen Funktion.

Kampf um staatliche Verantwortung

Die Position des Verbandes der Banken des Libanon kann nicht auf die Karikatur eines Privatsektors reduziert werden, der einfach nichts bezahlen will. Sein Hauptargument basiert auf einer Realität: Geschäftsbanken haben beträchtliche Beträge bei der Bank of Lebanon platziert und direkt oder indirekt einen Staat finanziert, der Defizite und Schulden angehäuft hat. Der libanesische Staat selbst hatte im März 2020 keine Eurobonds, während die Zentralbank nicht in der Lage war, alle ihr anvertrauten Währungen normal zurückzugeben.

Aus Sicht der Banken geht daher ein Großteil der Verluste vom Staat und der BDL aus. Sie sind daher der Ansicht, dass eine Umstrukturierung, die ihr Kapital wegnimmt und ihnen den größten Teil der Rechnung auferlegt, ohne die Verpflichtungen des Staates ausreichend anzuerkennen, bedeuten würde, sie allein für eine Finanzpolitik verantwortlich zu machen, an der alle öffentlichen Behörden beteiligt sind.

Dieser Einwand hat einen unbestreitbaren Teil der Wahrheit. Der Libanon durchläuft nicht einfach eine Reihe von privaten Bankpleiten, die mit denen von Institutionen vergleichbar sind, die schlechte Immobilienkredite gewährt oder auf riskante Vermögenswerte spekuliert haben. Sie erlebt eine ineinandergreifende Krise des Staates, der Zentralbank und der Geschäftsbanken. Die drei Bilanzen sind miteinander verbunden, und so zu tun, als würde man eine retten, ohne die anderen beiden zu behandeln, macht keinen Sinn.

Aber gerade aus dieser Realität beginnen Unterschiede. ABL hat konsequent einen größeren Beitrag des Staates verteidigt, entweder direkt oder durch künftige Einnahmen aus bestimmten öffentlichen Vermögenswerten. Mehrere Vorschläge sahen die Schaffung eines Fonds für staatliche Vermögenswerte oder Einkünfte vor, der über einen langen Zeitraum zur Rückzahlung von Einlegern beitragen soll.

Das Problem wird dann verschoben und nicht entfernt. Ein öffentliches Gut gehört kollektiv der Bevölkerung. Eine Aktiengesellschaft, Land, Infrastruktur, zukünftiges Staatseinkommen oder natürliche Ressource sind kein Geld, das spontan erschien. Die Mobilisierung des öffentlichen Reichtums zur Auffüllung der Verpflichtungen des Bankensystems kommt daher einer Übertragung eines Teils der Verluste aus den Bankbilanzen auf den kollektiven Reichtum gleich.

Dies ist genau einer der Punkte, in denen der IWF mehrere im Libanon verteidigte Ansätze abgelehnt hat. Der Fonds schließt einen staatlichen Beitrag nicht aus. Andererseits ist das Gremium der Auffassung, dass die Tragfähigkeit der Schulden mit der Tragfähigkeit der Schulden vereinbar bleiben und nach der Erfassung von Verlusten und der Anwendung der normalen Gläubigerhierarchie angegangen werden sollte. Die Aktionäre müssen ihr Kapital verlieren, bevor der Steuerzahler aufgefordert wird, eine Privatbank zu rekapitalisieren.

Verschiedene Interessen hinter der gemeinsamen Verteidigung von « Einlagen »

Politische Verwirrung bestand mehrere Jahre lang um den Slogan des Einlagenschutzes herum. Banken, Einleger und Politiker konnten alle behaupten, die libanesischen Ersparnisse zu verteidigen, ohne die gleichen Interessen zu verteidigen. Der Eigentümer einer Bank möchte sein Kapital schützen und möglicherweise seine Kontrolle behalten. Der Antragsteller möchte seine Forderung zurückfordern. Der Staat muss vermeiden, private Verluste in eine so große öffentliche Verschuldung zu verwandeln, dass er jahrzehntelang die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen verhindern würde.

Diese Interessen können sich annähern, aber sie können auch widersprüchlich sein. Die Rettung der vollen Aktionäre einer Bank, indem man ihr Defizit auf den Staatshaushalt setzt, verteidigt nicht unbedingt die Einleger. Andererseits wäre eine brutale Liquidation aller Banken ohne die Kontinuität von Einlagen und Krediten offensichtlich keine Lösung.

Der Ausgangspunkt internationaler Standards besteht gerade darin, dieser Verwirrung ein Ende zu setzen. Das Kapital einer Bank wird verwendet, um Verluste aufzufangen. Aktionäre werden vergütet, wenn das Institut Gewinne realisiert, weil sie dieses Risiko eingehen. Ihre Investition ist keine garantierte Einzahlung. Wenn die Bank insolvent wird, muss ihr Kapital daher vor rechtlich höheren Forderungen absorbiert werden.

Das neue libanesische Gesetz hat diese Logik endlich klar formuliert. Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt nach vorne und einer der Gründe, warum der aktuelle Text viel ernster ist als die Aufrechterhaltung des Status quo, an den sich der Libanon seit 2019 gewöhnt hat.

2022: Ein Abkommen mit dem IWF, das niemals in ein Programm umgewandelt wird

Am 7. April 2022 erzielten die libanesischen Behörden und die IWF-Dienste eine vorläufige Vereinbarung über ein Programm von rund 3 Milliarden US-Dollar über 46 Monate. Die Ankündigung weckt Hoffnung auf einen allmählichen Ausstieg aus der Krise, wird aber oft falsch interpretiert. Die drei Milliarden sind kein sofortiger Scheck: Die Vereinbarung muss noch vom Verwaltungsrat des Fonds validiert werden, was den Libanon dazu verpflichtet, eine Reihe von Reformen durchzuführen, die zuvor als wesentlich angesehen wurden.

Dazu gehören Bankenumstrukturierungen, die Verbesserung des Bankgeheimnisses zur Ermöglichung von Audits und Rechenschaftspflicht, die Bewertung großer Banken, die Entwicklung einer Verluststrategie, die Verbesserung der öffentlichen Finanzen und mehrere Strukturreformen. Viele dieser Aktionen bleiben blockiert oder sehr verzögert. Das Programm erreicht daher nie das IWF-Direktorium und das entsprechende Geld wird nicht freigegeben.

Die Darstellung dieser Episode als eine Weigerung des IWF, dem Libanon zu helfen, kehrt die Zeitlinie um. Der Libanon hatte ein bedingtes Abkommen ausgehandelt und die Bedingungen für seine Umwandlung in ein endgültiges Programm nicht schnell genug erfüllt. Darüber hinaus bedeutet der Stillstand nicht, dass jegliche internationale Hilfe eingestellt wurde: Die Weltbank, die Geberländer und die internationalen Organisationen haben weiterhin soziale, humanitäre, institutionelle oder Infrastrukturprogramme finanziert. Was gescheitert ist, ist die Rückkehr zur makroökonomischen Finanzierung, die wichtig genug ist, um die Wiederherstellung des Finanzsystems zu begleiten.

Und der Einsatz lag weit über drei Milliarden Dollar. Ein IWF-Abkommen fungiert oft als Zertifikat für wirtschaftliche Kohärenz, das andere Finanzierungen freisetzen, die Umschuldung erleichtern, Investoren beruhigen und es bilateralen oder multilateralen Institutionen ermöglichen kann, mehr Risiken einzugehen. Die Kosten für die Blockierung von Reformen seit 2022 können daher nicht mit den ausstehenden drei Milliarden zusammengefasst werden. Es wird auch in nicht realisierten Investitionen, unzugänglichen externen Krediten und jahrelangen Verlusten der Erholung gemessen.

Warum Spender sich weigerten, das Loch zu finanzieren

Die Argumentation der internationalen Partner war relativ einfach. Die Injektion von Milliarden Dollar in ein Bankensystem, dessen Verluste nicht klar erkannt wurden, könnte die ehemaligen fehlenden Währungen durch internationale öffentliche Gelder ersetzen, ohne die Struktur zu verändern, die zur Krise geführt hat. Wenn die neuen Mittel direkt oder indirekt dazu verwendet würden, insolvente Bilanzen aufzufüllen, bevor ihre Aktionäre ihre Verluste absorbierten, würden der IWF und andere Geber de facto die Rettung ehemaliger Eigentümer finanzieren.

Auch aus diesem Grund kann die Debatte über die Außenhilfe nicht von der Debatte über die Verluste getrennt werden. Das Land hatte bereits vor der Krise von zahlreichen internationalen Unterstützungskonferenzen profitiert. Insbesondere hat CEDRE im Jahr 2018 mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Darlehen und potenziellen Zuschüssen in erster Linie für Infrastruktur mobilisiert, die Reformen unterliegen. Im Wesentlichen wurde es nie wie geplant effektiv mobilisiert, weil die Bedingungen für Governance und Reformen nicht ausreichend erfüllt wurden, bevor der finanzielle Zusammenbruch die Prioritäten völlig durcheinander brachte.

Nach der Krise und nach dem Krieg sind die Bedürfnisse noch größer. Der Staat muss die Infrastruktur wieder aufbauen, seine Verwaltungen, die Armee, die Elektrizität, die öffentlichen Dienste und den Sozialschutz finanzieren. Es wäre schwierig, sie gleichzeitig zu verteidigen, indem man zig Milliarden neue Anleihen auflegt, um die Bankbilanzen vollständig zu rekonstruieren, ohne dass privates Kapital seinen Anteil an den Verlusten trägt.

Das nennt der IWF Schuldentragfähigkeit. Hinter diesem technischen Ausdruck steht eine ganz konkrete politische Frage: Wie viele zukünftige Steuern, geopferte öffentliche Dienstleistungen oder mobilisierte öffentliche Vermögenswerte sollten für die Rückzahlung der Vergangenheit verwendet werden, wenn der Staat einen übermäßigen Anteil der Bankenlücke übernehmen würde?

Sieben Jahre später, was macht das neue Gesetz wirklich?

Der Text zur Änderung des Gesetzes 23 von 2025 schafft nun eine viel engere Architektur zu einem modernen Bankenabwicklungsregime. Es geht nicht mehr nur darum, eine Bank in Schwierigkeiten zu bitten, zusätzliches Kapital zu suchen oder eine aufsichtsrechtliche Sanktion zu verhängen. Eine besondere Behörde kann den Ausfall des Instituts bestimmen, die Kontrolle über seine Umstrukturierung übernehmen, seine Unternehmensführung ändern, Vermögenswerte verkaufen, bestimmte Verbindlichkeiten übertragen, seine Rekapitalisierung organisieren oder beschließen, dass es liquidiert werden soll.

Die Entscheidung beruht grundsätzlich auf einer Einschätzung der tatsächlichen Situation der Bank. Das Aufsichtsgremium der Bank muss feststellen, ob das Institut ausfällt oder wahrscheinlich ausfallen wird, indem es unter anderem sein Kapital, seine Liquidität, seine Fähigkeit zur Begleichung seiner Verbindlichkeiten, seine Rentabilität und die Einhaltung der Zulassungsbedingungen prüft. Sind diese Kriterien nicht mehr erfüllt und reichen die normalen Aufsichtsmaßnahmen nicht mehr aus, kann der Fall an die High Bank verwiesen werden.

Dies ist eine große Veränderung, weil die libanesische Krise gerade die Schwäche eines Modells gezeigt hat, bei dem Banken rechtlich offen bleiben könnten, während sie jahrelang nicht in der Lage wären, ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden normalerweise einzuhalten. Das neue Gesetz erlaubt uns theoretisch, diese Grauzone zu verlassen: Eine lebensfähige Bank muss rekapitalisiert werden und ihre normale Tätigkeit wieder aufnehmen; eine Bank, die nicht gerettet werden kann, muss liquidiert werden.

Eine echte Hierarchie der Verluste

Die Satzung des Gesetzes legt ausdrücklich die Rangfolge von Kapital und Gläubigern fest, um die Verluste zu tragen. Diese Hierarchie ist von wesentlicher Bedeutung, weil sie verhindert, dass Umstrukturierungen nach dem aktuellen politischen Machtverhältnis beschlossen werden.

Rang Kategorie zur Verlustabsorption 1 Stammaktien und entsprechendes Kapital 2 Zusätzliche Kernkapitalinstrumente 3 Tier-2-Eigenmittel und bestimmte nachrangige Verbindlichkeiten 4 Nachrangige Schuldtitel ohne Eigenkapital 5 Einlagen von Hauptaktionären, Direktoren, betroffenen leitenden Angestellten, Ehegatten und Kindern 6 Schuldverschreibungen und andere unbesicherte Forderungen, Finanzinstitute 7 Einlagen von nicht versicherten oder ungeschützten Kunden 8 Einlagen von versicherten oder geschützten Kunden

Diese Architektur ist einer der stärksten Punkte der Reform. Es wird eindeutig festgestellt, dass das Kapital der Aktionäre verschwinden muss, bevor die gewöhnlichen Einleger aufgefordert werden, Verluste aufzufangen. Es stellt auch die Einlagen bestimmter Aktionäre und leitender Angestellter unter gewöhnliche Einlagen, was die besondere Frage derjenigen beantwortet, die den Status des Eigentümers, des leitenden Angestellten und des Gläubigers ihrer eigenen Niederlassung hätten akkumulieren können.

Dies bedeutet nicht, dass alle Bewerber 100% garantiert sind. Ihr überlegener Rang in der Hierarchie schützt sie vor Aktionären und jüngeren Gläubigern. Während die Verluste groß genug sind, um auch die vorherigen Kategorien zu absorbieren, taucht die Frage der Behandlung der größten Einlagen wieder auf. Genau darüber wird das Gesetz zur Wiederherstellung der Finanzordnung entscheiden müssen.

Der Pachtvertrag, der schließlich im libanesischen Recht verankert ist

Insbesondere kann die High Bank internes Bail-in oder Bail-in verwenden. Der Mechanismus besteht darin, den Wert bestimmter Forderungen zu reduzieren oder sie in Kapital umzuwandeln, um die Bank zu rekapitalisieren, ohne automatisch öffentliche Gelder zu verwenden. Es wurde eines der zentralen Instrumente moderner Abwicklungsregime nach der globalen Finanzkrise von 2008, als mehrere Staaten beträchtliche Summen ausgegeben hatten, um ihre Banken zu retten.

Sie sieht auch die Möglichkeit vor, neue Investoren hinzuzuziehen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ganz oder teilweise auf ein anderes Institut zu übertragen oder eine Fusion zu organisieren. Diese Instrumente können kombiniert werden. Dies würde es einer Bank ermöglichen, ihr altes Kapital vollständig zu streichen, einige Forderungen zu absorbieren, ihre gesunden Vermögenswerte zu übertragen und eine neue Struktur durch neue Investoren zu rekapitalisieren.

Philosophie zu verändern ist unerlässlich. Ein Abwicklungsverfahren soll nicht in erster Linie den Namen, die Eigentümer oder den Verwaltungsrat einer Bank bewahren. Es zielt darauf ab, nützliche wirtschaftliche Funktionen zu erhalten: Zahlungen, Zugang zu Konten, Kredite an Unternehmen und die Stabilität des Systems. Eine Bank kann daher legal verschwinden, ohne dass ihre notwendigen Aktivitäten unterbrochen werden.

Ehemalige Aktionäre werden ihre Bank nicht mehr als unantastbares Eigentum betrachten können

Das Gesetz erlaubt die Rekapitalisierung durch neue Investoren und garantiert nicht die Möglichkeit für ehemalige Aktionäre, ihre Rechte zu behalten. Einige Minderheitsaktionäre, die keine Kontrolle ausgeübt haben, können sich dennoch an der Rekapitalisierung beteiligen, während eine breitere Beteiligung ehemaliger Eigentümer an den künftigen Rahmen des Gesetzes zur Wiederherstellung der Finanzordnung geknüpft ist.

Diese Unterscheidung ist relevant. Es wäre schwer zu rechtfertigen, einen kleinen Aktionär, der sich nie an Managemententscheidungen beteiligt hat, nur weil er einen kleinen Anteil hat, dauerhaft auszuschließen. Den ehemaligen kontrollierenden Aktionären jedoch zu erlauben, die Verluste ihrer Niederlassung zu bereinigen und dann sofort die Kontrolle zurückzugewinnen, sobald die Rechnung von anderen getragen wird, würde zur Privatisierung von Gewinnen und zur Sozialisierung von Verlusten führen.

Es wird daher von den Durchführungsbestimmungen und der Bewertung des Konzepts der wirksamen Kontrolle abhängen. Dies ist einer der Bereiche, in denen künftige Umstrukturierungen bankweise und nicht durch einen gemeinsamen Ansatz für den Sektor geprüft werden müssen.

Unabhängige Gutachter: große Fortschritte, sofern sie wirklich arbeiten können

Der Text sieht vor, dass Bewertungen von unabhängigen Stellen durchgeführt werden, die von anerkannten internationalen Institutionen gemäß den internationalen Standards für Bewertung und Finanzberichterstattung ausgewählt wurden. Die betreffende Bank kann bestimmte sachliche oder sachliche Fehler anfechten, aber das Verfahren wird innerhalb kurzer Zeit geregelt, um zu verhindern, dass eine dringende Umstrukturierung durch mehrere Jahre dauernde Beschwerden gelähmt wird.

Das geht in die richtige Richtung. Eine ernsthafte Umstrukturierung kann nicht beginnen, solange niemand genau weiß, was jede Bank wert ist. Kredite, Immobilien, Aktien, Staatsschulden, Eurobonds und insbesondere Investitionen mit der Libanesischen Zentralbank müssen neu bewertet werden.

Aber genau hier zeigt sich die wirtschaftliche Hauptschwäche des Textes. In Artikel 28 wird vorübergehend eine besondere Methode für die Bilanzierung der bei der BDL platzierten Vermögenswerte beibehalten. Diese Vermögenswerte werden zu ihrem Buchwert erfasst, wobei Rückstellungen zur Deckung potenzieller Verluste abgezogen werden. Der tatsächliche Anwendungsbereich dieser Regel hängt daher vollständig vom Wert der zurückgehaltenen Rückstellungen ab.

Artikel 28: Das Risiko, fiktiv solvente Salden zu halten

Nehmen wir ein freiwillig vereinfachtes Beispiel. Eine Bank hat zehn Milliarden Dollar Schulden bei der Bank des Libanon. Wenn die Zentralbank wirtschaftlich nur fünf Milliarden zurückzahlen kann, hat die Bank tatsächlich einen potenziellen Verlust von fünf Milliarden. Wenn jedoch seine Bilanz die Schulden weiterhin mit zehn Milliarden bei unzureichender Rückstellung bewertet, wird die Institution viel solventer erscheinen, als sie tatsächlich ist.

Jede Bankumstrukturierung kann allein durch diese buchhalterische Annahme verzerrt werden. Eine wirklich insolvente Bank könnte rentabel erscheinen und eine erhebliche Rekapitalisierung vermeiden. Umgekehrt könnte das sofortige Erkennen des realen Verlustes sein gesamtes Kapital absorbieren und es zwingen, neue Investoren zu suchen oder zu verschwinden.

Deshalb ist Artikel 28 wahrscheinlich eine der Bestimmungen, die am genauesten überwacht werden müssen. Das Gesetz selbst sieht seinen Übergangscharakter vor und wird mit dem Inkrafttreten des Financial Order Restoration Act aufgehoben. Dies zeigt implizit, dass die Emission des Werts der Forderungen an die BDL noch nicht endgültig geklärt ist.

Der IWF besteht seit mehreren Jahren auf einer vorherigen und glaubwürdigen Anerkennung von Verlusten. Eine Bankenrestrukturierung auf der Grundlage von Vermögenswerten, die zu einem Wert angesetzt werden, den der Schuldner nicht tatsächlich zurückzahlen kann, würde keine Restrukturierung darstellen: Sie würde einfach die seit 2019 bestehende Buchhaltungsillusion verlängern.

Widerspruch bei der Behandlung von Einlagen

Der Text enthält auch eine Zweideutigkeit, die mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie während der öffentlichen Debatte erhalten hat. Der Reorganisationsgrundsatz besagt, dass das Leasing nicht für Kundeneinlagen gilt. Für sich genommen scheint das Prinzip besonders schützend zu sein: Einlagen konnten nicht im Rahmen einer traditionellen internen Rettung reduziert oder in Kapital umgewandelt werden.

Eine andere Bestimmung erlaubt es dem High Court jedoch, unter bestimmten außergewöhnlichen Umständen von der Gleichbehandlung von Gläubigern gleichen Ranges abzuweichen, einschließlich der Übertragung von Eigenkapitaleinlagen oder deren Wertminderung, wenn eine solche Maßnahme erforderlich wäre, um eine Bank schnell zu erhalten oder eine Systemkrise zu vermeiden.

Für den Antragsteller mag die rechtliche Unterscheidung künstlich erscheinen. Wenn $ 200.000 auf einer $ 500.000 Einlage in Aktien umgewandelt wird, ist das wirtschaftliche Ergebnis eine Risikoabsorption durch den Einleger, auch wenn der Gesetzgeber sich dafür entscheidet, die Transaktion nicht als « Leasing-in » zu bezeichnen.

Dieser Widerspruch sollte geklärt werden, vorzugsweise durch den Gesetzgeber selbst und nicht durch ein künftiges Rundschreiben. Ein Abwicklungsregime muss berechenbar sein. Einleger und Anleger müssen im Voraus wissen, welche Forderungskategorien unter welchen Umständen und bis zu welchem Betrag reduziert werden können.

Das große Tabu: Können wir wirklich 100% aller Einlagen versprechen?

Die libanesische Debatte bleibt weitgehend von der Formel dominiert, dass die Einlagen vollständig zurückgegeben werden müssen. Moralisch und rechtlich ist der Anspruch nachvollziehbar: Sparer haben ihr Geld den Banken anvertraut und haben einen Anspruch auf sie. Aber die Anerkennung eines Rechts schafft nicht automatisch die Vermögenswerte, die für seine Zahlung erforderlich sind.

Wenn alle tatsächlich erstattungsfähigen Vermögenswerte des Staates, der BDL und der Banken unter dem Wert ihrer Verbindlichkeiten liegen, muss die Differenz notwendigerweise von jemandem getragen oder über einen sehr langen Zeitraum verteilt werden. Sie können den Zeitplan ändern, Anleihen ausgeben, Vermögenswerte übertragen oder zukünftige Einnahmen versprechen; Ein Verlust kann nicht einfach dadurch beseitigt werden, dass Sie sich weigern, ihn in die Konten aufzunehmen.

Hier zeigt sich der Unterschied zwischen dem Schutz kleiner Einleger und der absoluten Garantie aller Einlagen. Der Schutz einer Person mit 30.000 oder 80.000 US-Dollar an Einsparungen hat nicht die gleichen wirtschaftlichen Kosten wie die sofortige und vollständige Garantie eines Dutzend Millionen-Dollar-Kontos. Der IWF besteht daher auf dem maximalen Schutz kleiner Einleger unter Beibehaltung des Grundsatzes der Gläubigerhierarchie.

Wenn anders entschieden wird, dass alle Einlagen unabhängig von ihrer Größe auch nach dem Verlust von Kapital und anderen Gläubigern, die Verluste absorbieren könnten, vollständig gesichert sind, muss die Quelle der fehlenden zig Milliarden identifiziert werden. Wenn diese Quelle zum Staat wird, wird der volle Schutz des großen Einlegers in eine öffentliche Schuld umgewandelt, die von der gesamten Bevölkerung getragen wird.

Die High Bank: eine mächtige Autorität und fragwürdige Unabhängigkeit

Mit dem Gesetz wird der High Banking Authority, deren zweite Kammer für Umstrukturierungs- und Liquidationsentscheidungen zuständig sein wird, eine zentrale Rolle zugewiesen. Sie wird vom Gouverneur der Libanesischen Zentralbank geleitet und umfasst zwei Vizegouverneure, den Generaldirektor für Finanzen, einen Richter und Experten.

Das System hat einen klaren Vorteil: Die Zentralbank und die Aufsichtsbehörden verfügen normalerweise über die notwendigen Informationen und technischen Fähigkeiten, um bei einem Bankausfall schnell zu handeln. In mehreren ausländischen Systemen wird die Abwicklung effektiv der Zentralbank oder einer ihr sehr nahe stehenden Behörde anvertraut.

Aber die libanesische Situation macht das Thema sensibler. Die BDL ist nicht außerhalb der Krise, die sie lösen muss. Ein großer Teil des Bankvermögens entspricht genau den Forderungen darauf. Ihre eigenen Verluste und Verbindlichkeiten sind Teil der finanziellen Lücke. Sie ist daher in der Position des Hauptschuldners des Bankensystems, während sie eine entscheidende Rolle innerhalb der Behörde ausübt, die für die Entscheidung darüber verantwortlich ist, welche Banken lebensfähig sind.

Das Gesetz sieht Regeln für Interessenkonflikte und die Teilnahme von Experten vor. Dies reduziert das Risiko, ohne es zu beseitigen. Die tatsächliche operationelle Unabhängigkeit der Behörde muss in der Praxis bewertet werden, insbesondere wenn eine Umstrukturierungsentscheidung die Anerkennung eines erheblichen Verlustes bei einer Forderung gegenüber der Zentralbank beinhaltet.

Die Debatte ist umso heikler, als die Erfahrungen der vergangenen Jahre das Vertrauen in die Bankenaufsicht stark geschwächt haben. Eine Behörde kann erhebliche Befugnisse auf dem Papier haben; Wenn sie sie nicht gegen die am besten vernetzten Institutionen ausübt oder wenn sie nach Ansicht der Banken unterschiedliche Annahmen anwendet, bleibt das beste Gesetz der Welt unwirksam.

Interessenkonflikte besser eingerahmt, aber eine seltsame Schwelle von $ 100.000

Die Mitglieder des Forums müssen ihre Interessen darlegen und dürfen insbesondere in letzter Zeit nicht Anteilseigner, Direktoren oder Berater der Bank gewesen sein, die Gegenstand der Überprüfung ist. Auch Familienbeziehungen werden berücksichtigt. Diese Bestimmungen stellen eine wesentliche Verbesserung in einem Sektor dar, in dem die Verbindungen zwischen Finanzen, Politik und Unternehmerfamilien besonders eng sind.

Der Text behält jedoch eine Schwelle von 100.000 US-Dollar für bestimmte Einlagen oder Kredite bei, die die Unabhängigkeit eines Mitglieds beeinträchtigen können. Die Logik kann in Frage gestellt werden. Zum Beispiel behält eine Person mit $ 80.000 in der Institution, die er oder sie zur Liquidation beitragen muss, objektiv ein persönliches finanzielles Interesse am Ergebnis der Entscheidung, auch wenn es unter der gesetzlichen Schwelle bleibt.

Ein vorsichtigerer Ansatz wäre gewesen, eine systematische Erklärung einer signifikanten finanziellen Exposition und eine Anfechtung zu verhängen, die auf der Realität der Zinsen und nicht auf einem einheitlichen Schwellenwert beruht. Einhunderttausend Dollar können für eine sehr wohlhabende Person vernachlässigbar sein und den größten Teil des Reichtums eines anderen darstellen.

Das Prinzip « kein Gläubiger mehr misshandelt »

Das Gesetz führt auch einen wichtigen Schutz auf der Grundlage internationaler Standards ein: Ein Gläubiger darf sich infolge der Umstrukturierung nicht in einer Situation befinden, die ungünstiger ist als die, die er bei der Liquidation erlebt hätte. Wenn er etwas anderes nachweisen kann, kann er beim Sondergericht eine der Differenz entsprechende Entschädigung beantragen.

Dieser Mechanismus, der international unter dem Grundsatz der Nicht-Gläubigerverschlechterung bekannt ist, ermöglicht es der Abwicklungsbehörde, ausreichende Freiheiten zu erhalten, um die wesentlichen Funktionen einer Bank zu retten, ohne dass sie eine Klasse von Gläubigern willkürlich betrügen kann.

Aber seine Wirksamkeit hängt wieder einmal von der Bewertung der Vermögenswerte ab. Um zu berechnen, was ein Gläubiger bei Liquidation erhalten hätte, muss der tatsächliche Wert des Bankvermögens bestimmt werden. Eine künstlich hohe oder niedrige Bewertung von BDL-Forderungen würde die Höhe der Entschädigung mechanisch verändern.

Gesetz und Buchhaltung nehmen daher ständig an dieser Reform teil. Rechtsschutz ist real, aber ihr praktischer Wert wird von den finanziellen Annahmen abhängen.

Bevorzugte Transfers nach Oktober 2019: ein explosives Arrangement

Die Parlamentarische Kommission führte die Verpflichtung zur Rückgabe bestimmter nach dem 17. Oktober 2019 ins Ausland überwiesener Mittel wieder ein, wenn sie diskriminierend, unfair oder unfair zum Nachteil anderer Antragsteller waren, die nicht über die gleichen Möglichkeiten verfügten.

Politisch beantwortet die Bestimmung eine Frage, die die libanesische Gesellschaft seit Beginn der Krise vergiftet hat: Haben einige Menschen dank ihrer Beziehungen beträchtliche Summen aufbringen können, während die anderen Kunden blockiert wurden? Wenn solche Übertragungen die Liquidität, die allen Einlegern zur Verfügung steht, effektiv verringert haben, kann ihre Rückzahlung als Eigenkapitalmaßnahme angesehen werden.

Aber der Text muss sehr präzise angewendet werden. Alle Kapitalabflüsse nach Oktober 2019 sind offensichtlich keine betrügerischen oder privilegierten Transaktionen. Unternehmen mussten ihre Lieferanten bezahlen, Familien müssen Studenten finanzieren, Patienten müssen für die Pflege bezahlen oder Einzelpersonen müssen legitime Verpflichtungen einhalten.

Der Begriff « unfair » oder « unfair » ist daher zu weit gefasst, wenn er nicht von objektiven Kriterien begleitet wird. Die Beziehung zur Bank muss hergestellt werden, das mögliche Vorhandensein einer Vorzugsbehandlung, Kenntnis der finanziellen Situation, der Art der Transaktion und des Schadens, der anderen Gläubigern zugefügt wurde. Ohne diese Vorsichtsmaßnahmen könnte eine Bestimmung zur Rückforderung ungerechter Vorteile zu einer Quelle endloser Rechtsstreitigkeiten werden.

Zehn Jahre Verantwortung für Führungskräfte und Direktoren

Das Gesetz erlaubt auch Handlungen im Libanon oder im Ausland gegen bestimmte große Aktionäre, Direktoren, Beamte, unterzeichnende Beamte und Wirtschaftsprüfer der letzten 10 Jahre, wenn es berechtigte Gründe für den Verdacht auf zivilrechtliche oder strafrechtliche Haftung gibt. Beträge, die unter Verstoß gegen das Gesetz oder die Regeln der verantwortungsvollen Staatsführung gezahlt wurden, können ebenfalls Gegenstand von Rückerstattungsanträgen sein.

Dieser Mechanismus ist im libanesischen Kontext besonders wichtig. Eine Restrukturierung, die lediglich die alten Banken löscht und dann Verluste unter der Bevölkerung verteilt, ohne die Entscheidungen zu berücksichtigen, die zur Insolvenz geführt haben, wäre politisch schwierig und wirtschaftlich gefährlich. Es würde einen Präzedenzfall für Manager schaffen, erhebliche Risiken einzugehen, in den richtigen Jahren Dividenden und Gewinne zu sammeln und dann Verluste an die Öffentlichkeit weiterzugeben, wenn das System zusammenbricht.

Die Schwierigkeit wird es wieder sein. Die Ausübung von Verantwortung darf nicht zu einer kollektiven Jagd auf alle Bankverwalter werden, aber sie kann nicht weiter auf diejenigen mit dem geringsten politischen Schutz beschränkt werden. Prüfungen, die Aufhebung des Bankgeheimnisses und der Zugang zu Dokumenten sollten es ermöglichen, konkrete Entscheidungen, mögliche Interessenkonflikte, Übertragungen und individuelle Verantwortlichkeiten festzulegen.

Immunität wahrscheinlich zu großzügig für Abwicklungsbehörden

Damit die für die Restrukturierung einer Bank Verantwortlichen schnell und ohne Angst vor einer systematischen Strafverfolgung handeln können, bietet ihnen das Gesetz wichtigen Rechtsschutz. Der Oberste Gerichtshof, die Aufsichtsbehörde, der Interimsdirektor, die Liquidatoren und bestimmte mit ihnen zusammenarbeitende Personen können nicht haftbar gemacht werden, es sei denn, es handelt sich um Betrug, bösgläubiges oder grobes Fehlverhalten.

Das Prinzip ist vollkommen verständlich und spiegelt sich in internationalen Standards wider. Eine Behörde konnte eine Bank am Freitagabend nicht schließen, wenn jedes ihrer Mitglieder befürchtete, dass sie von den ehemaligen Aktionären zwanzig Jahre lang persönlich verfolgt würden.

Aber das Ausmaß des libanesischen Mechanismus verdient eine Überwachung. Schutz darf niemals zu einer institutionellen Verantwortungslosigkeit werden. Je mehr außergewöhnliche Befugnisse eine Behörde erhält – Stornierung von Maßnahmen, Vertragsänderung, Einfrieren von Verfahren, Übertragung von Milliarden von Vermögenswerten – desto stärker sind die Transparenzpflichten, die Motivation von Entscheidungen und die gerichtliche Überprüfung.

Der Sonderbankengerichtshof: notwendige Geschwindigkeit, Rechte zu bewahren

Die Entscheidungen des High Court können in einem speziellen Bankgericht angefochten werden, aber die Beschwerden haben nicht automatisch aufschiebende Wirkung. Diese Logik entspricht dem Wesen einer Bankenabwicklung. Wenn eine Bank am Rande des Zusammenbruchs steht, kann das Warten auf mehrere Jahre, bis die Appelle endgültig beurteilt werden, ausreichen, um den Wert zu zerstören, der erhalten bleiben muss.

Das Gesetz schützt auch Transaktionen, die bereits in gutem Glauben durchgeführt werden, auch wenn eine Entscheidung später aufgehoben wird. Auch hier ist das Prinzip konsequent: Wenn ein gesunder Teil einer Bank an eine andere Institution übertragen wurde, wäre es äußerst gefährlich, die gesamte Operation mehrere Monate später rückwirkend abbrechen zu können.

Im Gegenzug muss die verletzte Person eine Entschädigung erhalten können. Die Herausforderung wird darin bestehen, dieses Gericht ausreichend kompetent und unabhängig zu machen, um die komplexesten Finanzfälle zu behandeln, denen die libanesische Justiz jemals begegnet ist.

Was in internationalen Standards noch fehlt

Der Text ist eine echte Annäherung an die besten Praktiken der Bankenabwicklung. Wir dürfen jedoch Versöhnung nicht mit vollkommener Einhaltung verwechseln. Die nach der internationalen Finanzkrise entwickelten Standards decken einen viel breiteren Anwendungsbereich ab als die bloße Möglichkeit, eine Bank zu leasen oder zu liquidieren.

Elemente eines modernen Abwicklungsregimes Situation im Text Aktionäre, die die ersten Verluste auffangen Ja Explizite Gläubigerhierarchie Ja Leasing Ja Unabhängige Bewertung Ja Kein Gläubiger schlechter Ja Ersatz von Führungskräften Ja Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten Ja Fusion und Rekapitalisierung Ja Sonderliquidation von Banken Ja Ausdrücklich organisiertes Relay Banking Nicht eindeutig Struktur der notleidenden Vermögenswerte Nicht klar organisiert Spezifische Finanzierung der Abwicklung Unzureichend detailliert Vor dem Scheitern erstellte Abwicklungspläne Unzureichend entwickelt Vollständige grenzüberschreitende Regelung Teil Starke institutionelle Unabhängigkeit Unbestreitbar Endgültige Behandlung von BDL-Verlusten Auf ein anderes Gesetz verschoben

Insbesondere das Fehlen eines hinreichend expliziten Systems von Relaisbanken ist bedauerlich. In einem großen Bankrott kann es notwendig sein, Einlagen, Zahlungsmittel und gute Vermögenswerte sofort an eine vorübergehende Einrichtung zu übertragen, die von der Behörde geschaffen wurde, die Zeit, um einen Käufer zu finden. Der libanesische Text erlaubt weitgehend Übertragungen, baut dieses Instrument jedoch nicht so detailliert auf.

Dasselbe gilt für eine Defancy-Struktur, die darauf abzielt, die problematischsten Vermögenswerte zu isolieren. Diese Instrumente könnten möglicherweise aus den vom Gesetz vorgesehenen allgemeinen Befugnissen geschaffen werden, aber eine ausdrückliche Rechtsgrundlage hätte mehr Sicherheit geboten.

Das vergessene Problem der Finanzierung der Resolution

Die Umstrukturierung einer Bank erfordert nicht nur die Verteilung von Buchungsverlusten. Manchmal ist es notwendig, vorübergehend die Einrichtung oder Struktur zu finanzieren, die ihre wesentlichen Aktivitäten wieder aufnimmt. Eine Bank kann nach einer Rekapitalisierung wirtschaftlich rentabel sein, während es ihr vorübergehend an Liquidität mangelt.

Internationale Systeme sehen in der Regel spezifische Mechanismen wie den Einlagensicherungsfonds, den Bankensektor oder später erstattungsfähige öffentliche Systeme vor. Der libanesische Text ist in dieser Frage weit weniger präzise.

Dies kann zu einem sehr konkreten Problem werden. Wenn eine Bank Milliarden von Einlagen an eine andere Institution überweisen muss, aber die entsprechenden Vermögenswerte nicht sofort liquide sind, wer stellt dann das Bargeld bereit, das es neuen Kunden ermöglicht, auf ihr Geld zuzugreifen? Die BDL? Staat? Die anderen Banken? Ein Spezialfonds? Das Gesetz bietet diese Antwort nicht mit ausreichender Klarheit.

Hat der IWF das Gesetz wirklich genehmigt?

Die parlamentarische Akte enthält ein Schreiben des IWF Resident Representative vom 19. Juni 2026. Sie wies darauf hin, dass die in der Gesetzesvorlage enthaltenen Änderungen dazu beitragen, das Gesetz mit internationalen Best Practices bei der Bankenabwicklung in Einklang zu bringen. Dies ist eine wichtige Unterstützung für die Arbeit der Regierung.

Dieses Schreiben darf jedoch nicht in eine allgemeine Bescheinigung über den endgültig vom Parlament angenommenen Text umgewandelt werden. Es betrifft das Dekret Nr. 3056, das vom Ministerrat am 30. April angenommen wurde. Der Finanzausschuss hat dann mehrere Bestimmungen geändert, insbesondere während seiner Arbeit im Juli und August.

Der eigene parlamentarische Bericht weist darauf hin, dass der IWF die Version der Regierung genehmigt hatte und dass die Parlamentarier dann die Diskussionen fortsetzten und mehrere Artikel änderten. Es wäre daher übertrieben, allein auf der Grundlage der vorliegenden Akte zu behaupten, dass jede nachfolgende Änderung vom IWF ausdrücklich formell genehmigt wurde.

Diese Nuance ist umso wichtiger, als der Fonds 2025 erneut Vorbehalte gegenüber dem ersten Bankengesetz geäußert hatte, insbesondere dessen Angleichung an internationale Standards und Garantien gegen Interessenkonflikte. Die Änderungen von 2026 reagieren auf einige dieser Kritikpunkte, aber der wahre Test wird die nächste Gesamtbewertung des IWF sein, insbesondere wenn er gleichzeitig die Bankenresolution und den Financial Gap Act untersucht.

Der Text kann gut und die Umstrukturierung schlecht sein

Einer der häufigsten Fehler ist, dass ein gutes Gesetz automatisch zu einer guten Umstrukturierung führt. Das stimmt nicht. Das Hauptergebnis wird von Bewertungen, Ernennungen, Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs und davon abhängen, wie die Regeln von Bank zu Bank angewendet werden.

Eine freiwillige Unterbewertung der Verluste würde es ermöglichen, bestimmte Banken künstlich am Leben zu erhalten. Eine unzureichende Rückstellung für BDL-Forderungen würde ein falsches Bild des verfügbaren Kapitals vermitteln. Eine großzügige Bewertung der im Ausland gehaltenen Vermögenswerte könnte zum gleichen Ergebnis führen. Umgekehrt könnte eine zu pessimistische Bewertung zu einer Liquidation führen, die nicht notwendig gewesen wäre.

Governance wird daher genauso wichtig werden wie der Text. Bewerterberichte sollten ausreichend transparent sein, um zu verstehen, warum eine Bank gerettet und eine andere liquidiert wird. Die Kriterien werden sich je nach Identität der Eigentümer nicht ändern.

Die größte Gefahr bestünde darin, ein technisch modernes Gesetz zu schaffen und dann das alte System durch seine Anwendung zu reproduzieren: politisch enge Banken zu schützen, Verluste für die am wenigsten einflussreichen Akteure aufzufangen und die gleichen Eigentümer nach einer direkt oder indirekt von der Öffentlichkeit finanzierten Rekapitalisierung zu behalten.

Wie viele Banken werden verschwinden?

Das gesetz legt keine nummer fest und es wäre verfrüht, eine zu verkünden. Die Umstrukturierung muss es ermöglichen, jede Institution einzeln zu bewerten. Einige Banken haben möglicherweise ausländische Vermögenswerte, Kapital oder neue Investoren, die zum Überleben ausreichen. Andere werden sich zusammenschließen müssen. Einige werden wahrscheinlich liquidiert.

Der Sektor wird mit ziemlicher Sicherheit kleiner sein. Es sind nicht unbedingt schlechte Nachrichten. Vor der Krise hatte der Libanon eine sehr hohe Anzahl von Banken für eine Wirtschaft seiner Größe, aber sie waren weitgehend den gleichen Risiken ausgesetzt: dem libanesischen Staat und der Bank des Libanon. Die Multiplikation der Zeichen hatte daher nicht die Diversifikation geschaffen, die ihre Anzahl hätte vorschlagen können.

Ein System, das aus weniger, aber angemessen kapitalisiert, beaufsichtigt und in der Lage ist, die Wirtschaft zu finanzieren, wäre viel nützlicher als eine große Anzahl von Banken, die nicht in der Lage sind, Einlagen normal zurückzugeben.

Was passiert mit den Aktionären

Für die Eigentümer der zerbrechlichsten Banken kann eine Umstrukturierung äußerst brutal sein. Wenn Verluste das Kapital übersteigen, können die alten Aktien ihren gesamten Wert verlieren. Der Investor wurde im wirtschaftlichen Sinne nicht « enteignet »: seine Vermögenswerte waren bereits Null oder fast Null wert, weil die Verbindlichkeiten der Bank ihre Vermögenswerte überstiegen.

In anderen Institutionen können Aktionäre sehr stark verwässert werden. Eine Bank, die eine Milliarde Dollar neues Kapital benötigt, wird sehen, dass neue Investoren die Mehrheit im Austausch für die eingebrachten Mittel werden.

Diese Änderung ist unerlässlich, um die Marktdisziplin wiederherzustellen. Wenn die Eigentümer einer Bank wissen, dass der Staat sie immer retten wird, wenn sie schlechte Risiken eingehen, haben sie ein Interesse daran, die Gewinne in den richtigen Zeiträumen zu maximieren, ohne die Kosten eines zukünftigen Scheiterns ausreichend zu integrieren.

Was wird mit den Mitarbeitern im Bankensektor passieren

Die Umstrukturierung wird auch soziale Kosten verursachen, die nicht verborgen bleiben dürfen. Fusionen und Liquidationen dürften zu weiteren Schließungen von Agenturen und Arbeitsplatzverlusten führen. Der libanesische Bankensektor hat seine Belegschaft seit 2019 bereits deutlich abgebaut; eine formelle Umstrukturierung wird diesen Rückgang wahrscheinlich verlängern.

Auch die gesuchten Profile werden sich ändern. Überlebende Banken müssen mehr in Risikokontrolle, Compliance, Cybersicherheit, Audit und digitale Dienste investieren. Das Modell eines umfangreichen Netzwerks von Agenturen, die hauptsächlich zwischen Einlegern und der Zentralbank vermitteln, gehört wahrscheinlich der Vergangenheit an.

Bankenumstrukturierung sollte daher auch als industrielle Umstrukturierung mit ihren Auswirkungen auf Beschäftigung und Ausbildung behandelt werden.

Was sich für einen kleinen Einleger ändert

Für einen Einleger mit einem relativ kleinen Geldbetrag sollte die Reform theoretisch den Schutz erheblich verbessern, wenn das künftige Gesetz dem IWF und den Richtlinien der Regierung entspricht. Kleineinlagen sind die Kategorie, die internationale Behörden vorrangig schützen wollen, und ihr Rang in der neuen Hierarchie ist viel höher als der der Aktionäre und jüngeren Gläubiger.

Der Hauptvorteil wäre, aus der aktuellen Unsicherheit herauszukommen. Seit 2019 kann ein Antragsteller einen nominalen Anspruch besitzen, ohne den tatsächlichen Rückzahlungsplan zu kennen. Die Umstrukturierung würde es ermöglichen, den verfügbaren Teil sofort zu bestimmen, den Teil schrittweise zurückzuzahlen und die Garantien entsprechend dem Restbetrag.

Die offizielle Anerkennung eines Kalenders mag weniger befriedigend erscheinen als das abstrakte Versprechen einer sofortigen vollständigen Rückerstattung. Aber es ist viel nützlicher als ein Konto mit einem unzugänglichen theoretischen Betrag für sieben Jahre.

Was es für einen großen Einleger ändert

Für Einlagen von mehreren hunderttausend oder Millionen von Dollar wird die Situation komplexer sein. Eine Partei kann nach dem gleichen Mechanismus wie kleine Einleger zurückgegeben werden, während der Saldo in langfristige Wertpapiere, Aktien oder andere Instrumente umgewandelt werden kann, da der Financial Gap Act eine endgültige Entscheidung treffen wird.

Hier muss das Risiko einer neuen finanziellen Illusion vermieden werden. Die Umwandlung einer Einlage von 5 Millionen US-Dollar in eine sehr langfristige Anleihe entspricht nicht der Rückzahlung von 5 Millionen US-Dollar. Der wirtschaftliche Wert der Anleihe hängt von ihrer Laufzeit, ihrem Zinssatz, der Qualität ihres Schuldners und den Vermögenswerten ab, die sie garantieren.

Eine nominale Sicherheit von vier Millionen Dollar in zwanzig Jahren kann heute weit weniger als vier Millionen wert sein. Jede Lösung muss daher den Antragstellern nicht nur den Nominalwert dessen, was sie erhalten, sondern auch ihren wahrscheinlichen wirtschaftlichen Wert präsentieren.

Restrukturierung kann Kredit endlich zurückbringen

Die wichtigste Konsequenz der Reform ist jedoch selten diejenige, die die Debatte dominiert. Eine Bank existiert nicht nur, um vergangene Ersparnisse zu behalten. Sie muss diese Einsparungen in die Finanzierung der Wirtschaft umwandeln.

Seit dem Zusammenbruch ist der traditionelle Bankkredit fast verflogen. Ein Unternehmen, das eine neue Maschine kaufen möchte, muss oft eigene Mittel aufbringen. Ein Unternehmer ohne Anfangsvermögen hat nur sehr wenige Finanzierungsmöglichkeiten. Langfristige Immobilienkredite funktionieren nicht mehr wie vor der Krise.

Diese Situation begünstigt eine bereits bare Wirtschaft und bestraft die soziale Mobilität. Eine wohlhabende Person kann eine Bargeldwohnung kaufen, in ein Geschäft investieren oder ein Geschäft finanzieren. Ein junger Haushalt oder Auftragnehmer mit einem guten Projekt, aber wenig Kapital kann sich nicht mehr normal leihen.

Die Rückzahlung von Krediten könnte daher weitaus größere wirtschaftliche Auswirkungen haben als die einfache Umstrukturierung alter Einlagen. Dies ist auch einer der Gründe, warum der IWF die Bankenreform für unerlässlich hält, um sich zu erholen.

Raus aus der Cash Economy

Der Libanon hat sich seit 2019 in eine Wirtschaft verwandelt, die weitgehend auf Bargeld und Dollar basiert. Diese Anpassung hat es dem Handel ermöglicht, trotz des Bankzusammenbruchs weiter zu funktionieren, hat aber viele Kosten. Zahlungen sind weniger nachvollziehbar, die Steuererhebung wird schwieriger, die Geldwäsche ist einfacher und Unternehmen haben weniger Zugang zu Bankfinanzierungen.

Die Rückgabe von Geldern an Banken wird jedoch nicht automatisch erfolgen, nachdem ein Gesetz verabschiedet wurde. Das in wenigen Monaten verlorene Vertrauen kann erfordern, dass eine Generation wieder aufgebaut wird. Eine Person, die sieben Jahre lang um die Einziehung ihres eigenen Geldes gekämpft hat, wird nicht unbedingt Hunderttausende von Dollar in einer Institution einzahlen, nur weil das Parlament einen neuen Text verabschiedet hat.

Die erste Bedingung wird daher der konkrete Erfolg der Umstrukturierung sein. Neue Einleger müssen feststellen, dass die Regeln einheitlich angewendet werden, dass die neuen Dollars tatsächlich verfügbar sind und dass die Zentralbank Bankmittel nicht mehr verwenden kann, um die Defizite der Regierung auf unbestimmte Zeit zu finanzieren.

Das wahrscheinliche Ende des Bankenmodells vor 2019

Selbst im Falle eines vollständigen Erfolgs wird der aus der Krise hervorgehende Bankensektor wahrscheinlich nicht in der Lage sein, das vorherige Modell zu replizieren. Die libanesischen Banken hatten einen sehr wichtigen Teil ihrer Rentabilität auf die Beziehungen zum Staat und zur Bank des Libanon aufgebaut. Hohe Zinssätze wurden verwendet, um neue Währungen anzuziehen, die dann zu hohen Renditen im öffentlichen System platziert wurden.

Dieser Kreis konnte beträchtliche Gewinne generieren, solange das Kapital weiter eintrat. Sie machte jedoch den gesamten Sektor von der gleichen Quelle des Staatsrisikos abhängig. Als der Staat und die BDL ihre Fähigkeit zur normalen Erfüllung ihrer Verpflichtungen verloren, waren fast alle Banken gleichzeitig betroffen.

Das Zukunftsmodell muss viel alltäglicher sein, was in der Tat eine gute Nachricht wäre: Einlagen sammeln, Kreditrisiko bewerten, Unternehmen, Haushalte, Industrie-, Technologie-, Tourismus- oder Immobilienprojekte finanzieren und diese Dienstleistungen zu einem Preis in Rechnung stellen, der dem tatsächlichen Risiko entspricht. Die Bank muss wieder eine Bank werden und nicht mehr ein staatlicher Finanzierungskanal.

Ausländische Investoren könnten zurückkommen, aber nicht auf Versprechen

Glaubwürdige Umstrukturierungen können den Sektor auch für ausländische Investoren attraktiv machen. Heute ist der Kauf einer libanesischen Bank extrem schwer zu bewerten, da der tatsächliche Wert ihrer Vermögenswerte unsicher bleibt. Wenn die Verluste schließlich erkannt werden, wird der Preis berechenbar.

Ein Investor kann zustimmen, eine Bank zu kaufen, die 80% ihres alten Wertes verloren hat, vorausgesetzt, dass sie genau weiß, was sie besitzt, was sie schuldet und welche Regulierung sie anwenden wird. Es wird viel weniger leicht eine Institution mit Milliarden von Vermögenswerten akzeptieren, deren Wert von zukünftigen politischen Verhandlungen mit der Zentralbank abhängt.

Eine Umstrukturierung könnte daher paradoxerweise mehr Kapital anziehen als eine künstliche Bilanzführung. Die Transparenz eines Verlustes ist für einen Investor besser als die Unsicherheit eines fiktiv intakten Vermögenswertes.

Der Financial Gap Act wird das wahre Schlachtfeld sein

Die gesamte gewählte Architektur führt schließlich zum nächsten Schritt. Das Gesetz zur Wiederherstellung der Finanzordnung wird bestimmen müssen, was das Bankengesetz freiwillig in der Schwebe lässt: die Höhe der Verluste und ihre Verteilung.

Ausstehende Frage Warum ist es entscheidend Realer Wert der Forderungen an die BDL Bestimmt die effektive Solvenz von Banken Endgültiger Betrag der Finanzierungslücke Bestimmt die zuzuteilende Rechnung Beitrag der Aktionäre Sets Zerstörung oder Verwässerung des Kapitals Beitrag der Banken Bestimmt ihren Rekapitalisierungsbedarf BDL-Beitrag Bestimmt eigene Verluste und Verpflichtungen Staatlicher Beitrag Kann Verluste in öffentliche Schulden verwandeln Schutz kleiner Antragsteller Bestimmt die soziale Tragweite der Reform Behandlung großer Einlagen Bestimmt jeden aufgeschobenen oder transformierten Anteil Bevorzugte Übertragungen Kann bestimmte Vermögenswerte zurückfordern Neue Dollar Wesentliche Voraussetzung für die Rückgabe des Vertrauens Öffentliche Vermögenswerte Bestimmt, wie weit kollektives Erbe mobilisiert werden kann Zeitplan für die Erstattung Bestimmt den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert von Versprechen

In diesem Text wird die Opposition der ABL und ihrer Verbündeten wahrscheinlich am stärksten sein, weil das Abwicklungsgesetz hauptsächlich ein Verfahren definiert, während das Gesetz über die finanzielle Lücke wirklich bestimmen wird, wer wie viel verliert.

Die Gefahr einer verzögerten Sozialisierung der Verluste

Insbesondere wird es notwendig sein, die Mechanismen zu überwachen, die den Eindruck erwecken könnten, die Antragsteller vollständig zu schützen und die Rechnung diskret an den Staat zu übermitteln. Eine von der BDL übernommene und direkt oder indirekt durch öffentliche Einnahmen garantierte Verpflichtung bleibt wirtschaftlich eine Form der potenziellen öffentlichen Haftung.

Wenn die Zentralbank Rückzahlungen verspricht, die sie mit ihren eigenen Einkünften nicht finanzieren kann, wird der Staat früher oder später zum Eingreifen aufgerufen werden. Der Unterschied besteht dann nur darin, die Anerkennung dieser Schuld um mehrere Jahre zu verschieben.

Eine solide Umstrukturierung muss daher den Libanon daran hindern, den Mechanismus zu reproduzieren, der zur Krise geführt hat: ein Ungleichgewicht zu maskieren, das durch das Versprechen zukünftiger Einkommen entsteht, die niemand garantieren kann.

Wer gewann sieben Jahre Verzögerung der Umstrukturierung?

Die Frage verdient es schließlich, gestellt zu werden, weil sie es ermöglicht, die politischen Kosten der Blockade zu messen. Kleine Einleger haben nicht gewonnen. Sie verloren den Zugang zu ihren Ersparnissen und stimmten oft Haarschnitten zu. Arbeitnehmer haben nicht verdient: Ihr Realeinkommen ist zusammengebrochen. Unternehmen haben nicht gewonnen: Der Kredit ist verschwunden. Der Staat hat nicht gewonnen: seine Einnahmen und Dienstleistungen brachen zusammen.

Einige Akteure haben jedoch von der Zeit profitiert. Diejenigen, die Vermögenswerte in frischen Dollars, ausländische Einnahmen oder Möglichkeiten zum Geldtransfer hatten, waren besser geschützt. Seit einigen Jahren vermeiden einige Banken die sofortige Anerkennung ihrer Insolvenz und das Verschwinden ihres früheren Kapitals. Einige Schuldner haben Kredite in stark beeinträchtigten Bankdollar zurückgezahlt. Immobilien oder Unternehmensvermögen haben in einer zutiefst unausgewogenen Wirtschaft den Besitzer gewechselt.

Diese Realität bedeutet nicht, dass eine einzige Gruppe die gesamte Krise organisiert hätte oder einheitlich von ihrer Fortsetzung profitiert hätte. Es bedeutet einfach, dass der Status quo nicht neutral war. Jedes Jahr ohne Umstrukturierung bereits umverteilt Reichtum.

Restrukturierung schafft keine Verluste: Sie offenbart sie

Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, an den man sich erinnern sollte, wenn der Diskurs beginnt, dass die Reform « Banken zerstört ». Durch die Umstrukturierung wird keine Institution geschaffen, die zuvor insolvent war. Sie stellt fest, dass ihre Vermögenswerte nicht mehr ausreichen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen, und organisiert die Folgen dieser Situation.

Eine Bank, die seit sieben Jahren Einlagen blockiert, fast keinen normalen Kredit mehr anbietet und massive Forderungen an einen Schuldner hat, der diese nicht sofort zurückzahlen kann, befindet sich bereits in der Krise. Die Beibehaltung seines Namens, des Board of Directors und der Lizenz ändert nichts an dieser Realität.

Die Gefahr einer schlechten Umstrukturierung besteht offensichtlich. Falsches Gesetz kann unnötigerweise den Wert zerstören. Aber dieses Risiko als Argument für eine dauerhafte Abwesenheit von Umstrukturierung zu verwenden, läuft darauf hinaus, die Krankheit mit ihrer Diagnose zu verwechseln.

Bedeutende, aber viel zu späte Reform

Der Vergleich zwischen den Empfehlungen von 2020 und dem im Jahr 2026 verabschiedeten Gesetz ist grausam. Viele der heute diskutierten Prinzipien wurden bereits zu Beginn der Krise identifiziert: Anerkennung von Verlusten, Umstrukturierung von Banken, Absorption von Verlusten durch Kapital, Schutz kleiner Einleger, Rekapitalisierung lebensfähiger Institutionen und Liquidation anderer.

Das Land verlor sechs bis sieben Jahre vor dem Bau der entsprechenden rechtlichen Architektur. Unterdessen warteten die Verluste nicht auf den Gesetzgeber. Sie wurden allmählich durch Abwertung, ungünstige Rückzüge, wirtschaftliche Kontraktion und Verarmung absorbiert.

Die Weltbank hatte diese Entwicklung als bewusste Depression bezeichnet. Der Begriff nimmt seine volle Bedeutung an, wenn beobachtet wird, dass einige der Entscheidungen, die schließlich als historische Reformen im Jahr 2026 präsentiert wurden, Mechanismen entsprechen, die mehrere Jahre zuvor hätten umgesetzt werden können.

Die Abstimmung des Parlaments beendet nichts

Das Gesetz der Bankenumstrukturierung ist ein unbestreitbarer Schritt. Zum ersten Mal verfügt das libanesische Recht über ein viel umfassenderes System, um das Kapital einer insolventen Bank zu entfernen, bevor es Einleger erreicht, ihre Direktoren ersetzt, ihre Vermögenswerte übertragen, zusammengeführt oder liquidiert wird. Mechanismen für die Einziehung von Mitteln und die Rechenschaftspflicht werden eingeführt, ebenso wie gerichtliche Garantien auf der Grundlage internationaler Standards.

Aber der Text enthält auch gravierende Schwächen. Die Abhängigkeit des High Court von der Bank des Libanon wirft eine Frage der Unabhängigkeit auf. Die Übergangsbewertung von BDL-Forderungen kann die Erfassung von Verlusten verzögern, wenn die Rückstellungen nicht ausreichen. Die Behandlung von Einlagen beinhaltet eine Zweideutigkeit zwischen dem formalen Ausschluss vom Leasing und der Möglichkeit der Umwandlung oder Reduzierung unter bestimmten Umständen. Die konkrete Finanzierung einer Entschließung ist unzureichend detailliert, während einige internationale Instrumente wie die Brückenbank oder entschärfende Strukturen nicht so klar organisiert sind, wie sie sein könnten.

Vor allem weigert sich das Gesetz selbst zu behaupten, es sei die endgültige Lösung. Seine Umsetzung hängt von der Annahme des Gesetzes über die Wiederherstellung der Finanzordnung und die Rückgabe von Einlagen ab.

Alles geht also auf die gleiche Frage zurück wie 2020.

Wer zahlt?

Die Aktionäre müssen nun die Ersten sein. Dies ist ein wesentlicher Schritt nach vorn. Die Banken werden dann ihre Verluste erkennen und Kapital suchen müssen. Die Bank des Libanon wird zeigen müssen, was sie tatsächlich zurückzahlen kann. Der Staat wird bestimmen müssen, welchen Beitrag er leisten kann, ohne die Bankenrettung für eine Generation in Steuern und Schulden zu verwandeln. Kleine Einleger sollten maximal geschützt werden. Große Einleger müssen die Form und den Zeitpunkt ihrer verbleibenden Forderungen kennen.

Nach sieben Jahren der Krise gibt es keine Lösung mehr, die es jemandem erlaubt, etwas zu verlieren.

Die Frage ist nur, ob der Libanon die Verluste endlich nach der Verantwortung, dem Risiko und der Kapazität eines jeden verteilen wird, oder ob er im Laufe der Zeit eine neue Art der Abwehr erfinden wird.

Die Reform muss daher beurteilt werden, nicht die Anzahl der Kommuniqués, in denen angekündigt wird, dass eine IWF-Anforderung erfüllt wurde. Ein Abwicklungsgesetz kann dem Land die Werkzeuge zum Wiederaufbau seiner Banken an die Hand geben. Es kann nicht die zig Milliarden Dollar schaffen, die verloren gegangen sind.

Der eigentliche Test wird beginnen, wenn die erste Bank bewertet wird, ihre Verluste öffentlich anerkannt werden und ob von ihren Aktionären tatsächlich erwartet wird, dass sie sie vor dem Einleger und dem Steuerzahler absorbieren. Zu diesem Zeitpunkt und nur dann werden wir wissen, ob der Libanon sein Bankensystem tatsächlich reformiert hat oder ob er einfach ein neues Gesetz verabschiedet hat, um das alte zu erhalten.

Quellen

Der für die Analyse verwendete Referenztext ist die vollständige französische Übersetzung des Dekrets Nr. 3056 und des Entwurfs des Änderungsgesetzes Nr. 23 vom 14. August 2025, einschließlich des vom Finanz- und Haushaltsausschuss angenommenen Textes, des Anhangs mit der Hierarchie der Aktien, Gläubiger und Einleger, der Begründung der Regierung, des Parlamentsberichts, des Schreibens des Gouverneurs der Libanesischen Zentralbank und des Schreibens des IWF-Repräsentanten vom 19. Juni 2026. Das Dokument besagt, dass der offizielle arabische Text nur rechtlich durchsetzbar bleibt. Die Verlusthierarchie und die Behandlung von Einlagen sind in Anhang 1 aufgeführt. Die Restrukturierungsbefugnisse, Leasing, Übertragungen und Rekapitalisierung sind in den Bestimmungen über die Reorganisationsinstrumente und Befugnisse des Obersten Gerichtshofs festgelegt. Die vorübergehende Aufsichtsregelung und die Aussetzung der Vollstreckung bis zum Gesetz über die Wiederherstellung der Finanzordnung sind in den Artikeln 28 und 29 festgelegt.

Für den internationalen und historischen Kontext: Internationaler Währungsfonds, Service Level Agreement mit Libanon vom April 2022 und sukzessive Mitteilungen zur Bankenrestrukturierung; IWF-Mission vom Juni 2025; IWF-Besuch vom September 2025; Mission vom Februar 2026 zu Restrukturierungsstrategie und SchuldentragfähigkeitIWF) Weltbank,Libanon Economic Monitorund arbeiten an der absichtlichen Depression sowie Daten zum wirtschaftlichen Zusammenbruch seit 2019. (Weltbank) Reuters, Archive zum Konjunkturprogramm 2020, seine Blockade durch politische Kräfte, die Zentralbank und den Bankensektor, Differenzen mit dem Bankenverband und neuere Debatten über das Gesetz der Finanzlücke. (ReutersDie Debatten 2025-2026 über die Verteilung der Verluste, den möglichen Beitrag des Staates und den Widerstand der Banken werden auch von der Financial Times dokumentiert. (Der Finanzrocker)