Internationaler Tag der älteren Menschen

Die Geschichten älterer Menschen im Libanon: Gesundheitsversorgung und psychologische Unterstützung als dringende humanitäre Priorität Mit zunehmendem Alter steigen die gesundheitlichen, sozialen und psychologischen Bedürfnisse älterer Menschen, insbesondere in Gesellschaften, die von Armut, Konflikten oder Naturkatastrophen betroffen sind. Im Libanon ist die Notwendigkeit, […]

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Die Geschichten älterer Menschen im Libanon: Gesundheitsversorgung und psychologische Unterstützung als dringende humanitäre Priorität

Mit zunehmendem Alter steigen die gesundheitlichen, sozialen und psychologischen Bedürfnisse älterer Menschen, insbesondere in Gesellschaften, die von Armut, Konflikten oder Naturkatastrophen betroffen sind. Im Libanon wird die Notwendigkeit, den Schutz und die Fürsorge für diese Bevölkerungsgruppe zu verstärken, umso wichtiger, da die Zahl der älteren Menschen zunimmt und einige von ihnen mit schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen konfrontiert sind.

Basierend auf Daten vonBevölkerungsfonds der Vereinten NationenDer Libanon hat über765.000 personen ab 60 jahrenentweder11,2% der gesamtbevölkerungProjektionen deuten darauf hin, dass diese Zahl voraussichtlich etwa1,7 millionen menschen oder 27,1 prozent der bevölkerung im jahr 2025.

Die Daten zeigen auch das Ausmaß der wirtschaftlichen Schwierigkeiten älterer Menschen.15,4% der frauen und 13% der männer leben von einkommen unter der hälfte des nationalen durchschnittswährend die armutsrate bei älteren menschen erreicht wird33,7% bei frauen und 35,8% bei männern.

Zunehmende gesundheitliche, psychologische und soziale Herausforderungen

Die Schwierigkeiten älterer Menschen beschränken sich nicht nur auf wirtschaftliche Probleme. Altern geht mit vielen gesundheitlichen Herausforderungen einher, darunter eine verminderte Seh- und Hörschärfe, Gelenkprobleme und Mobilität sowie ein erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Diese körperlichen Schwierigkeiten werden durch psychologische und soziale Probleme verstärkt, die besonders schwerwiegend sein können, insbesondere nach dem Verlust des Ehepartners oder der Entfernung von Kindern. Diese Situationen können Gefühle der Einsamkeit, Isolation und das Bedürfnis nach Unterstützung erhöhen.

Einige Senioren sind auch mit begrenzten finanziellen Ressourcen oder unzureichendem Zugang zu der Pflege konfrontiert, die sie benötigen. In diesem Zusammenhang ist die Bereitstellung von Gesundheits- und Ernährungsdienstleistungen sowie psychologischer und sozialer Unterstützung ein wesentliches Element, um ihnen ein Leben in Sicherheit und Würde zu ermöglichen.

Gesundheitsversorgung und psychologische Unterstützung im Mittelpunkt der humanitären Prioritäten

In Ländern, die von Armut, Krieg oder Naturkatastrophen betroffen sind, können die Bedürfnisse älterer Menschen erheblich zunehmen, obwohl sich die humanitären Bemühungen oft auf Situationen konzentrieren, die als am dringendsten erachtet werden.

In diesem Zusammenhang,Leben für Nothilfe und Entwicklung (LIFE)betont, wie wichtig es ist, ältere menschen in humanitäre maßnahmen und programme zur entwicklung der gemeinschaft einzubeziehen.

Vicki Roob, Direktorin der nationalen und internationalen Programme der Organisation, erläutert:

Laut Berichten des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen machen Menschen ab 60 Jahren etwa 8% der Weltbevölkerung aus. In der arabischen Welt wird erwartet, dass ihre Zahl von etwa 27 Millionen im Jahr 2015 auf 50 Millionen im Jahr 2030 steigen und bis 2045 80 Millionen überschreiten wird.

Es wird auch erwartet, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts der Anteil älterer Menschen den von Kindern unter 15 Jahren in mehreren arabischen Ländern, darunter Libanon, einigen Golfstaaten und mehreren Maghreb-Ländern, übersteigen wird.

Durch die LIFE-Programme, die in den vergangenen 34 Jahren in 60 Ländern durchgeführt wurden, haben wir sichergestellt, dass ältere Menschen in verschiedenen Bereichen der Intervention zu unseren Prioritäten gehören: Soforthilfe, Unterstützung für Flüchtlinge und Vertriebene, Programme für nachhaltige Entwicklung und Entwicklung der Gemeinschaften.

Diese Maßnahmen umfassen die medizinische Versorgung, den Zugang zu Trinkwasser, saisonale Hilfen, Familienunterstützungsprogramme, Sponsoring- und Bildungsprogramme

In Flüchtlingslagern, Bedürfnisse, die nicht warten können

Im Libanon,Mohammad Al-Sharif, Direktor von LIFE Libanon OfficeEinige der Programme für die am stärksten gefährdeten älteren Menschen werden erwähnt. Er erklärte, dass die Organisation diese Kategorie der Bevölkerung in Aufnahmeeinrichtungen unterstützte, unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit.

« Wir haben dafür gesorgt, dass ältere Menschen einen Raum für den Dialog haben, in dem sie ihre Erfahrungen und Geschichten teilen können, weil das Wissen und die Erinnerungen, die sie tragen, ein wahrer menschlicher Reichtum sind. ».

Unsere Aktivitäten umfassen auch die Verteilung von angepassten Mahlzeiten und symbolischen Geschenken sowie eine regelmäßige Bewertung ihrer Bedürfnisse.

Wir organisieren auch Workshops zu den grundlegenden Konzepten des Einsatzes von Technologie, um sie mit ihren Familien in Kontakt zu halten. Wir bieten auch Bildungs- und Freizeitaktivitäten an, die auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten sind, während wir ihre Erfahrungen und Fähigkeiten bei Aktivitäten im Dienste der Gemeinschaft schätzen

Unterstützung ist nicht auf soziale Unterstützung beschränkt. Es enthält auchbereitstellung von medikamenten, regelmäßige ärztliche untersuchungen und überwachung der behandlungunterstützung von pflegediensten und mobilen medizinischen teams für diejenigen, die besondere pflege benötigen.

Die Hilfe umfasst auch die regelmäßige Verteilung von Nahrungsmitteln, Kleidung und Decken, insbesondere im Winter, sowie finanzielle Unterstützung zur Deckung der Grundbedürfnisse, insbesondere für ältere Menschen, die Verantwortung für die Betreuung von Waisen übernehmen.

Psychologische Unterstützung: Bekämpfung von Einsamkeit und Isolation

Die psychologische Dimension ist auch für die Pflege älterer Menschen von wesentlicher Bedeutung. Die Programme umfassen Hörsitzungen, Beratung und soziale Aktivitäten, die dazu beitragen sollen, die Verbindung zu ihrer Umwelt zu erhalten und die Auswirkungen der Isolation zu reduzieren.

Laut Mohammad Al-Sharif trägt die Teilnahme älterer Menschen an Gemeinschaftsaktivitäten zu ihrem Wertgefühl und ihrer Rolle in der Gesellschaft bei und fördert gleichzeitig eine Kultur des Respekts und der Anerkennung für sie.

Er fügt hinzu:

« Einige ältere Menschen sind sehr an ihrer Würde gebunden und suchen trotz ihrer Bedürfnisse möglicherweise keine Hilfe. » Es ist daher wichtig, sie zu erfüllen und ihre Bedürfnisse zu beurteilen, insbesondere wenn sie mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit leben

Krieg erhöht die Belastung älterer Menschen

In Zeiten von Krieg und Vertreibung wird das Leben älterer Menschen noch komplexer. Einige können ihre Kinder oder Einkommensquellen verlieren und plötzlich für ihre Enkelkinder oder Kinder verantwortlich werden, die ihre Eltern verloren haben.

Laut Mohammad Al-Sharif arbeiteten humanitäre Teams während des Krieges, umnahrungsmittel und medizinische hilfe und saisonale versorgungzu den am stärksten betroffenen Familien in Vertreibungslagern. Zu diesen Familien gehören oft ältere Menschen mit chronischen Krankheiten oder verlorene Kinder.

So kann ein älterer Mensch, der für sich selbst versorgt werden müsste, plötzlich in extrem schwierigen Bedingungen für Kinder und Enkelkinder verantwortlich sein.

Menschliche Zeugnisse, die die Bedürfnisse älterer Menschen offenbaren

Die Bedürfnisse älterer Menschen kommen nicht immer in Form einer direkten Nachfrage nach Hilfe zum Ausdruck. Einige tägliche Geschichten zeugen von einem stillen Leiden, das nur dann auftritt, wenn diese Menschen einen Raum haben, um auszudrücken, was sie leben.

Simon, 65, aus dem Libanonzeugnis:

« Meine Bedürfnisse erfüllen zu können, um meine Würde zu bewahren, war eine der größten Herausforderungen, denen ich gegenüberstand. » Dank der Bereitstellung der notwendigen medizinischen Versorgung sind die Dinge einfacher geworden und ich fühle nicht mehr das gleiche Unbehagen vor meinen Leuten

Abu Nasser, 71sagt:

« Der Krieg ließ mir nicht die Möglichkeit, mein Alter ruhig zu leben. » Nachdem mein Sohn und seine Frau gestorben waren, war ich für sechs Kinder verantwortlich. Die Verteilung von Lebensmittelkörben, Hygieneprodukten und Wasser ermöglichte es, nicht mehr in ständiger Angst zu leben, dass einer meiner kleinen Enkelkinder nach dem suchen müsste, was wir brauchten. Die Bereitstellung von sanitären Einrichtungen im Lager brachte auch meiner Frau und mir große Erleichterung

Fatima, 73, erzählt seine erfahrung nach der zerstörung seines hauses:

« Ich hatte Angst und konnte mich nicht normal bewegen oder sprechen. » LIFE versorgte uns mit einer geeigneten Unterkunft und wir erhielten auch medizinische Versorgung nach dem, was wir durchgemacht hatten

Flucht und Exil: wechselnde Bedürfnisse, ohne jemals zu verschwinden

Aisha, 67 Jahre alt, wurde nach dem krieg mit einer neuen realität konfrontiert:

Wir fanden uns draußen wieder, konfrontiert mit Angst und kaltem Eis. Nach unserer Reise folgte uns LIFE weiter und versorgte uns mit Grundbedürfnissen, von Unterkunft und Medizin bis hin zu Kleidung und Essenskörben. Die Organisation überwachte unsere Situation weiter, bis wir mehr Stabilität fanden

Nach Katastrophen brauchen ältere Menschen Sicherheit und Pflege

Iman, 59, fand sich mit ihrer schwangeren tochter und enkelkinder vor einer schwierigen reise wegen des krieges:

« Ich brauchte nur eine sichere Unterkunft und Medizin. »

FürAbu Mahmoud, 54Die Erfahrung war anders. Nachdem er kürzlich einem Pflegeheim beigetreten ist, sagt er:

« Zuerst war es vor allem das Schweigen, das mich in diesem Establishment leiden ließ. » Aber das Team von Freiwilligen brachte mir viel Trost, indem ich mit mir sprach und mit Aufmerksamkeit und Respekt zuhörte, ohne zu unterbrechen

Auf seiner Seite,Amjad, 71, fand einen neuen Grund, sich nach der Rehabilitation durch LIFE der Schule zu freuen, die von ihren Enkeln besucht wurde, so dass sie in den Unterricht zurückkehren konnten.

Diese Initiative hatte eine Wirkung, die die einzige Wiedereröffnung der Schule übertraf, da sie auch die Belastung für den Großvater reduzierte, selbst Hilfe von anderen Menschen zu suchen, um seine verwaisten Enkelkinder zu unterstützen.

Schutz älterer Menschen: eine gemeinsame menschliche Verantwortung

Diese Zeugnisse zeigen, dass die Bedürfnisse älterer Menschen nicht auf Drogen und Lebensmittel beschränkt sind. Sie betreffen auch Sicherheit, Würde, soziale Bindungen, psychologische Unterstützung und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen in Krisenzeiten.

Da die Zahl der älteren Menschen im Libanon, in der arabischen Welt und weltweit zunimmt, wird ihre Integration in Gesundheitspolitik, Katastrophenhilfe und Sozialprogramme immer wichtiger, insbesondere wenn das Altern mit Armut, Vertreibung, Krankheit oder dem Verlust von Familienmitgliedern einhergeht.

Bei der Wahrung der Würde älterer Menschen geht es daher nicht nur darum, ihnen zu helfen, wenn sie es brauchen. Es geht auch darum, ihnen Unterstützung zu bieten, damit sie in Sicherheit, Autonomie und Würde leben können, indem sie den Beitrag derjenigen anerkennen, die viele Jahre für ihre Familien und Gemeinschaften eingesetzt haben.

Weitere Informationen:

https://lifeussa.org/#social-media

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