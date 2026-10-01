Israel droht mit Vormarsch nach Beirut

Israel würde damit drohen, ohne die Entwaffnung der Hisbollah nach Beirut vorzudringen und Bedingungen für den Einsatz der libanesischen Armee zu schaffen.

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Israel hätte damit gedroht, eine groß angelegte Bodenoffensive zu starten, die Beirut erreichen könnte, wenn die Hisbollah ihre Waffen nicht aufgeben würde, so Berichte der libanesischen Presse vom Donnerstag, dem 1. Oktober 2026. Die Warnung wurde Berichten zufolge vom US-Botschafter in Beirut, Michel Issa, bei einem Treffen mit dem schiitischen islamischen Vizepräsidenten des Hohen Rates, Scheich Ali al-Khatib, im September an den Libanon übermittelt. Keine offiziellen amerikanischen oder israelischen Ankündigungen zu diesem Zeitpunkt bestätigen öffentlich die genauen Bedingungen dieser Bedrohung.

Berichte zeigen auch israelische Anforderungen für die Entwaffnung der Hisbollah über Grenzgebiete hinaus. Israel würde unter anderem eine libanesische Armeeintervention in Jabal al-Rihan und Iqlim al-Tuffah beantragen, zwei Gebiete nördlich der Litani, die historisch mit einer Hisbollah-Präsenz verbunden sind.

Noch sensibler wäre, dass Israel Informationen über die libanesischen Truppen, die an bestimmten Einsätzen beteiligt sind, angefordert hätte und eine direkte militärische Koordination mit der libanesischen Armee wünschte. Nach den gleichen Informationen wurde eine Forderung formuliert, jedes Militär mit Hisbollah-Bezug aus den Pilotgebieten auszuschließen, aber auch jedes schiitische Militär. Die libanesische Armee hätte diese letztere Bedingung kategorisch abgelehnt.

Israelische Bedrohung für Beirut wurde Ali al-Khatib gemeldet

Zentrale Informationen beziehen sich auf ein Treffen, das angeblich im September zwischen Michel Issa und Scheich Ali al-Khatib stattgefunden hat. Laut der libanesischen elektronischen Tageszeitung Al-Modon warnte der amerikanische Botschafter dann besonders ernsthaft vor den israelischen Absichten.

Ohne die Entwaffnung der Hisbollah wäre Israel bereit, eine landgestützte Operation in einem Ausmaß zu starten, das größer ist als die derzeitigen Operationen. Laut der Botschaft könnten Fortschritte Beirut erreichen. Diese Formulierung würde eine scharfe Eskalation gegenüber den israelischen Forderungen bedeuten, die sich hauptsächlich auf den Abbau der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah in bestimmten Gebieten beziehen.

Die Informationen müssen jedoch Al-Modon zugeschrieben werden. Weder die Botschaft der Vereinigten Staaten noch die israelischen Behörden hatten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung öffentlich bestätigt, dass Michel Issa diese Drohung tatsächlich vor Ali al-Khatib ausgesprochen hatte.

Der Kontext macht die Botschaft dennoch besonders sensibel. Die Abrüstungsgespräche betreffen nicht mehr nur die Positionen der Hisbollah nahe der israelischen Grenze. Sie decken jetzt Gebiete tiefer innerhalb des libanesischen Territoriums ab.

Die Abrüstung der Hisbollah nördlich von Litani

Berichten der libanesischen Presse zufolge übermittelte Israel mehrere direkte und indirekte Botschaften, in denen die vollständige Entwaffnung der Hisbollah gefordert wurde. Israelische Forderungen würden Jabal al-Rihan und Iqlim al-Tuffah einschließen.

Diese beiden Gebiete sind von besonderer geografischer Bedeutung. Sie befinden sich nördlich der Litani und bilden Berggebiete, in denen die Präsenz der Hisbollah seit langem als wichtig angesehen wird. Die Ausweitung von Abrüstungsoperationen auf diese Gebiete würde daher den geografischen Umfang der Mission, die den libanesischen Streitkräften übertragen wurde, erheblich verändern.

Israel würde ausdrücklich verlangen, dass die Armee in diesen Gebieten stationiert wird, um die militärische Infrastruktur der Hisbollah zu demontieren. Laut Al-Modon würden israelische Botschaften vor einer Wiederholung des « Ali al-Taher-Szenarios » warnen.

Diese Bezugnahme bezieht sich auf Spannungen und Operationen in diesem Gebiet des Gouvernements Nabatiyah. Insbesondere spiegelt es Israels Verpflichtung wider, die Aufrechterhaltung oder den Wiederaufbau der militärischen Infrastruktur in Gebieten zu verhindern, in denen die libanesische Armee aufgefordert ist, ihre Kontrolle zu verstärken.

Die Frage der Abrüstung verändert sich allmählich. Nach der Debatte über die Kontrolle des Territoriums südlich des Litani-Flusses wird Druck auf Gebiete ausgeübt, die weiter von der Grenze entfernt sind.

Israel möchte wissen, dass das Militär eingesetzt wird

Die ungewöhnlichsten Informationen beziehen sich jedoch auf die Bedingungen, die Israel dem Einsatz der libanesischen Armee auferlegen würde.

Diplomatische Quellen, die von Al-Modon zitiert werden, behaupten, dass Israel eine Liste von Offizieren und Militärpersonal angefordert hat, die in bestimmten Pilotgebieten eingesetzt werden sollen. Tel Aviv möchte auch eine Form der direkten militärischen Koordination mit der libanesischen Armee aufbauen.

Sollte dies bestätigt werden, würde ein solcher Antrag weit über die geografische Lage der Einheiten hinausgehen. Es würde Israel ein Recht auf Kontrolle über die Zusammensetzung der libanesischen Streitkräfte geben, die auf seinem Territorium stationiert sind.

Es gibt jedoch keine offizielle libanesische oder israelische Bestätigung öffentlich, dass diese Listen tatsächlich beansprucht wurden. Diese Behauptung basiert zu diesem Zeitpunkt auf den von den libanesischen Medien zitierten diplomatischen Quellen.

Das Problem hat auch eine offensichtliche Sicherheitsdimension. Die genaue Identität von Offizieren und Soldaten, die bestimmten Operationen zugewiesen sind, an eine ausländische Macht zu kommunizieren, wäre eine besonders sensible Entscheidung für eine militärische Institution.

Ein Antrag auf Ausschluss schiitischer Soldaten

Eine weitere Bedingung, die Israel zugeschrieben wird, scheint noch problematischer zu sein. Berichten zufolge würde Israel verlangen, dass kein in den Pilotgebieten stationiertes Militär mit der Hisbollah in Verbindung gebracht wird. Aber diese Forderung würde noch weiter gehen: Auch die militärischen Mitglieder der schiitischen Gemeinschaft sollten ausgeschlossen werden.

Die libanesische Armee hätte diese Bedingung entschieden abgelehnt.

Der Ausschluss von Soldaten aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit würde sich direkt auf die Zusammensetzung der libanesischen Militärinstitution auswirken. Die Armee bringt Personal aus den verschiedenen Gemeinden des Landes zusammen und ihr Kommando kann die Mitgliedschaft in einem Geständnis nicht als gleichbedeutend mit der politischen oder militärischen Zugehörigkeit zur Hisbollah behandeln.

Auch diese Forderung wurde von Israel nicht öffentlich bestätigt. Es sollte daher als eine Forderung angesehen werden, die Israel von den in der libanesischen Presse zitierten Quellen zugeschrieben wird.

Seine Formulierung zeigt jedoch die Tiefe der Uneinigkeit, die im Hinblick auf die Modalitäten für eine mögliche Einführung in den betroffenen Sektoren entstehen würde. Für die Armee würde die Annahme eines religiösen Kriteriums bedeuten, einem externen Akteur zu erlauben, in die Zusammensetzung seiner Einheiten einzugreifen.

Armee im Zentrum der Abrüstungsmaschinerie

Die gemeldeten neuen Forderungen bringen die libanesische Armee in eine besonders heikle Lage. Sie muss ihre Autorität auf dem Territorium stärken und gleichzeitig die Umwandlung eines Einsatzes zur Wiederherstellung des staatlichen Waffenmonopols in einen von Israel kontrollierten Mechanismus vermeiden.

Diese Unterscheidung ist für die libanesischen Behörden von wesentlicher Bedeutung. Der Einsatz der Armee ist eine souveräne Entscheidung des Staates und seiner Befehlskette. Internationale Koordination mag bestimmte Operationen begleiten, insbesondere im Rahmen bestehender Mechanismen, aber eine individuelle Auswahl von Militärpersonal wäre ein weiterer Schritt.

Das Problem wird noch heikler, wenn es um Gebiete wie Iqlim al-Tuffah oder Jabal al-Rihan geht. Militärische Interventionen in diesen Gebieten würden erhebliche Ressourcen erfordern und könnten die vorherige Identifizierung militärischer Infrastruktur, Depots oder Hisbollah-Positionen erfordern.

Die Wirksamkeit einer solchen Operation würde auch von der politischen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit vor Ort abhängen. Eine direkte Konfrontation zwischen der Armee und der Hisbollah wäre ein Szenario, das die libanesischen Behörden seit langem zu vermeiden versuchen.

Der Druck geht jetzt über die südliche Grenze hinaus

Die am Donnerstag veröffentlichten Informationen deuten vor allem darauf hin, dass die israelischen Forderungen nicht länger bei der Entwaffnung der Hisbollah in den unmittelbar an der Grenze gelegenen Gebieten Halt machen würden.

Jabal al-Rihan und Iqlim al-Tuffah liegen weiter nördlich. Ihre Einbeziehung in die israelischen Forderungen würde das Ziel einer breiteren Demontage der militärischen Fähigkeiten der Bewegung verstärken, nicht nur eine bloße Entfernung von ihren Grenztruppen.

Diese Entwicklung erklärt auch das Ausmaß der Bedrohung, die Michel Issa zugeschrieben wird. Eine Offensive, die Beirut erreichen könnte, würde nicht mehr als Folge eines bestimmten Grenzzwischenfalls gesehen, sondern als ultimatives Druckmittel im Falle eines Scheiterns der Abrüstung.

Eine solche Operation hätte erhebliche militärische und menschliche Folgen. Es würde einen tiefen israelischen Vormarsch auf libanesischem Territorium bedeuten und eine neue Phase des Konflikts eröffnen.

In diesem Stadium ist es jedoch eine Bedrohung, die von Medienquellen berichtet wird, nicht eine öffentliche Ankündigung eines israelischen Operationsplans.

Mehrere Erklärungen müssen noch bestätigt werden

Die veröffentlichten Informationen sind daher nach ihrem Bestätigungsgrad zu unterscheiden. Der israelische Druck auf die Entwaffnung der Hisbollah ist ein etabliertes Element des politischen und militärischen Kontexts. Die Ausweitung dieses Drucks auf Gebiete nördlich von Litani ist auch Teil der aktuellen Diskussionen über Rüstungskontrolle.

Auf der anderen Seite bleiben einige spezifische Elemente von Al-Modon und seinen Quellen berichtet: die von Michel Issa übermittelte Drohung einer Invasion in Beirut, die Forderung, die Namen der eingesetzten libanesischen Soldaten zu erhalten, der Wunsch, eine direkte Koordination mit der Armee herzustellen und vor allem die Forderung, schiitische Soldaten aus bestimmten Gebieten auszuschließen.

Diese Behauptungen erfordern, dass Antworten von Washington, der libanesischen Armee und den israelischen Behörden endgültig festgelegt werden.

Sie finden jedoch zu einer Zeit statt, in der sich die Frage der Hisbollah-Waffen allmählich auf entlegenere Gebiete der Grenze ausbreitet. Der nächste Spannungspunkt könnte sich daher weniger auf das Prinzip des Einsatzes der libanesischen Armee als auf eine Frage der Souveränität konzentrieren: Wer entscheidet über die Gebiete, in denen sie interveniert, die Soldaten, die sie dorthin schickt und die Informationen, die sie Israel mitzuteilen bereit ist?

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