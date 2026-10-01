Libanon: Wie Banken ihrer Verantwortung in der Krise entfliehen Sieben Jahre nach Beginn der Krise lehnen die libanesischen Bankführer jegliche Verantwortung ab. Die Fakten beschuldigen sie direkt. Vor 2019..

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🏦 Liban : comment les banques fuient leur responsabilité dans la crise

Sieben Jahre nach Beginn der Krise lehnen die Führer der libanesischen Banken jegliche Verantwortung ab. Die Fakten beschuldigen sie direkt.

Vor 2019 haben sie sich entschieden, bis zu 70% ihres Vermögens auf Staatsschulden zu konzentrieren, anstatt das Risiko zu diversifizieren. Sie wussten bereits 2018, dass diese Schatzwechsel bereits an Wert verloren – und verkauften sie weiterhin als sichere Investition.

Zwischen 2015 und 2019 zahlten sie große Dividenden an ihre Aktionäre und Direktoren, die größtenteils ins Ausland transferiert wurden. Schlimmer noch: Im Oktober-November 2019, zur gleichen Zeit, als die Auszahlungen für alle Libanesen blockiert wurden, sammelten fünf Bankführer – darunter der Präsident des Verbandes der Banken des Libanon – 2,3 Milliarden Dollar an persönlichen Geldern.

Um ihre Spuren zu verwischen, verhängten die Banken eine Kapitalkontrolle ohne rechtliche Grundlage und verließen sich auf die ihnen nahen Medien, um die Schuld dem Staat, der BDL oder sogar der Bevölkerung zu melden.

Heute ist die Justiz aktiv: Beschwerde des Gouverneurs der BDL im Januar 2026, 45 bis 50 im Libanon befragte Beamte, in Frankreich eröffnete strafrechtliche Ermittlungen zu 15 Milliarden Dollar, die an europäische Tochtergesellschaften überwiesen wurden.

Bilanz: mehr als 72 Milliarden Dollar Verluste und immer noch kein verurteilter Banker.

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