Eine syrische Frau starb, nachdem sie am 4. November in Ersal Jurd erschossen worden war. Nach Angaben der libanesischen Streitkräfte feuerten Soldaten an einem Beobachtungspunkt Warnschüsse ab, nachdem der Fahrer versucht hatte, sie zu stürzen. Das Fahrzeug beförderte zwölf Syrer. Drei weitere Menschen wurden durch Glassplitter verletzt. Eine Untersuchung wurde unter Aufsicht der zuständigen Justiz eingeleitet. Der Fahrer ist gesucht. Die Umstände müssen unabhängig vom militärischen Narrativ festgelegt werden.

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Ein syrischer Staatsbürger starb, nachdem er bei einem Vorfall in Ersal Jurd am 4. November erschossen worden war. Drei weitere Menschen wurden nach Angaben der libanesischen Armee durch Glassplitter verletzt, die die Einleitung einer Untersuchung unter Aufsicht des zuständigen Justizsystems ankündigt.

Das Armeekommando lieferte seine Version der Fakten am Donnerstag, den 5. November, in einem Kommuniqué aus seiner Orientierungsrichtung. Der Vorfall ereignete sich in diesem bergigen Gebiet an der libanesisch-syrischen Grenze, wo eine Einheit Grenzkontrollen und Schmuggelaktionen durchführte.

Armee berichtet Versuch, Soldaten zu stürzen

Laut der Pressemitteilung kam ein Fahrzeug ohne Kennzeichen, das mit Glasfenstern ausgestattet war, die es daran hinderten, nach innen zu sehen, aus Syrien durch illegale Passagen. Er soll die Soldaten an einem Beobachtungspunkt überschritten haben und dann versuchte sein Fahrer, sie zu stürzen.

Die Armee behauptet, dass ihre Männer angesichts der drohenden Gefahr Warnschüsse abfeuerten, um das Fahrzeug zum Anhalten zu zwingen. Der Fahrer hätte dann angehalten, bevor er zu einem unbekannten Ziel geflohen wäre. Er wurde zum Zeitpunkt der Freilassung noch gesucht.

Diese Umstände basieren auf der Geschichte der militärischen Institution. Diese Erzählung konnte in diesem Stadium nicht unabhängig geschnitten werden.

Zwölf Passagiere, eine Frau erschossen

Die Soldaten entdeckten zwölf syrische Staatsangehörige an Bord. Nach Angaben der Armee musste das Fahrzeug sie in den Libanon schmuggeln. Eine Frau wurde von einem Projektil getroffen und drei weitere durch Glassplitter verletzt. Die vier Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, wo die Frau starb.

Die Aussage gibt nicht ihre Identität, den Namen des Krankenhauses oder den Zustand der drei Verletzten an. Es gibt auch nicht die Flugbahn des Schusses an, der die Frau getroffen hat, oder die genaue Abfolge der Schüsse.

Die angekündigte Untersuchung muss die Umstände des Vorfalls ermitteln. Die Armee berichtet, dass sie ihre Suche fortsetzt, um den flüchtigen Fahrer zu stoppen.

Titelbild: Libnanews Image Bank Archive, März 2025. Diese Darstellung stellt nicht das Fahrzeug oder die spezifischen Orte des Vorfalls dar.

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