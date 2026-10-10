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Libanon 2026: die 5 Zahlen, die den Zustand der Wirtschaft sagen
Beschreibung: Fünf Ziffern, um den Zustand der libanesischen Wirtschaft im Jahr 2026 zu verstehen. BIP: -6,4 Prozent (Prognose der Weltbank) Inflation: 15,7% pro Jahr im Juli Handelsdefizit: 8,65 Milliarden Dollar im ersten Semester BDL Liquid Reserves: 11,5 Milliarden Dollar Ende Juli Zahlungsbilanz: -2,3 Mrd. $ (im Vergleich zu +8,9 im Vorjahr) Der rote Faden: Krieg, der laut Weltbank 10,4 Wachstumspunkte entfernt.
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