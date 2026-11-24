Joseph Aoun wurde Zeuge des Hissens der Flagge über dem Nahr-el-Kalb-Tunnel. Die Zeremonie löst nicht den Streit über die Betonbasis in der Nähe der Stelen. Zwischen dem Brief der öffentlichen Arbeiten, der Position der Kultur und der erwähnten gerichtlichen Untersuchung müssen noch einige Dokumente geklärt werden.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Joseph Aoun sprach am 21. November in Nahr al-Kalb, wo die Republikanische Garde die libanesische Flagge über dem Tunnel hisste. Aber die Unabhängigkeitszeremonie hat den Streit um die Betonbasis in der Nähe der Stelen nicht beigelegt. Die Gemeinde beruft sich auf einen öffentlichen Bauvertrag. Die Kultur forderte, die Baustelle zu stoppen. Was genau erlaubte das von der Gemeinde verwendete Dokument?

Um 18 Uhr kamen der Präsident und seine Frau Nehmat Aoun vor Ort an. Nabih Tohmé, Vorsitzender des Stadtrats von Dbayeh, Zuk al-Kharab, Aukar und Haret al-Bellaneh, begrüßte sie. Das Präsidentenpaar unterzeichnete eine Replik der Unabhängigkeitsflagge von 1943, und Joseph Aoun hielt seine Rede. Der Bericht des Informationsministeriums bestätigt das Hissen der Flagge. Es wird keine Entscheidung über den Status der Website gemeldet. Die Anwesenheit des Staatsoberhauptes verleiht der Zeremonie politische Bedeutung; sie stellt keine Baugenehmigung dar.

Nahr el-Kalb: eine umstrittene Arbeitserlaubnis

Die Gemeinde hatte bereits 2025 mit dem Bau einer Basis begonnen. Die Arbeit wurde am 15. November desselben Jahres unterbrochen, so die Erinnerung des Kulturministeriums, die ein Jahr später weitergeleitet wurde. Das Projekt wurde Anfang November 2026 wieder aufgenommen. Am 9. November bat Kulturminister Ghassan Salamé seinen Innenminister Ahmad Hajjar um Intervention. Die Generaldirektion für Altertümer behauptete, sie habe keine Erlaubnis für den Keller erteilt. Laut ICOMOS Libanon appellierte der Minister auch an die Staatsanwaltschaft von Mount Lebanon, die Einstellung der Arbeiten zu beantragen.

Nabih Tohmé verteidigte eine weitere Lesung. Als er am 9. November befragt wurde, behauptete er, dass sich die Website auf einem Paket befinde, das nicht als Antiquitäten eingestuft sei. Er berief sich auch auf eine Vereinbarung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten, die etwa einen Monat zuvor erhalten wurde, sowie auf eine Anweisung zur Wiederaufnahme der Arbeit. Seine Position basiert auf der Unterscheidung zwischen der Lage der Inschriften und der Handlung, in der der Mast angelegt wurde.

ICOMOS Libanon, das behauptet, den Brief von Public Works geprüft zu haben, bestreitet seinen Umfang. In seiner Warnung vom 17. November beschrieb der Ausschuss es als eine Mitteilung der Nicht-Einspruch. Nach seiner Lektüre befreit die Post die Gemeinde nicht von anderen Genehmigungen und verlangt, dass sie die natürlichen und archäologischen Elemente bewahrt. Ein offener Brief, der vor der Zeremonie veröffentlicht wurde, datiert den Brief vom 15. Oktober und verbindet ihn mit einem Gemeindeantrag vom 3. September.

Der vollständige Wortlaut dieses Schreibens und der erwähnten gerichtlichen Untersuchung wurde in den eingesehenen öffentlichen Dokumenten nicht gefunden. Es ist daher nicht möglich zu überprüfen, ob die Anweisung für die Arbeit war, wie es durchgeführt wurde, oder welche Bedingungen eine mögliche Wiederaufnahme begleitet. Kein nachfolgender Erbe-Hinweis, der die Basis autorisierte, wurde in dieser öffentlichen Aufzeichnung identifiziert. Dies ermöglicht es nicht, die Website für illegal zu erklären: Dies lässt keine Antwort auf die Frage der Handlung, die die tatsächliche Durchführung der Entwicklung ermöglicht hätte.

Die Grenze eines Pakets sagt nicht alle Auswirkungen des Mastes

Der ICOMOS-Alarm bezieht sich auf eine Stahlbetonbasis, die für einen 16 Meter langen Mast auf dem Vorgebirge mit Blick auf den Tunnel bestimmt ist. Der Ausschuss bestreitet nicht das Heben der Flagge. Er bestreitet die Wahl des Ortes, der Dimensionen und der möglichen Auswirkungen der Verankerung auf dem Felsen. Diese Risiken sind kein Beweis für den Abbau von Stelen.

Die Debatte geht über die Distanz zwischen der Basis und der ersten Inschrift hinaus. In Nahr al-Kalb erklärt das Relief die Existenz der Stelen: Diese enge Passage zwischen Meer und Berg sah die Parade von Armeen, die ihre Spuren auf Kalkstein hinterlassen haben. Die vom Libanon bei der UNESCO eingereichte Akte beschreibt eine Reihe von 22 Stelen, Reliefs und Inschriften. Zwei libanesische Inschriften erinnern an die Evakuierung ausländischer Truppen im Jahr 1946 und den israelischen Rückzug aus dem Süden im Jahr 2000. Für das Komitee musste die Folgenabschätzung auch andere Standorte vergleichen und die visuelle Wirkung des Mastes vor dem Bau messen.

Drei unterschiedliche Situationen bei der UNESCO

Seit 2005 beherbergt das internationale Register Mémoire du monde das Dokumentationsdossier des steles. Seit 2019 steht die archäologische Stätte auch auf der indikativen Liste des Libanon, einem möglichen Schritt in Richtung eines Welterbeantrags, und nicht auf dieser Liste. Seit dem 18. November 2024 wird die Stätte nach dem Zweiten Protokoll zum Haager Übereinkommen, das Kulturgüter im Falle bewaffneter Konflikte betrifft, vorübergehend verstärkt geschützt. Keine dieser drei satzungen allein befasst sich mit der genehmigung für diese website.

ICOMOS fordert die Entfernung des Kellers, die Wiederherstellung des Geländes und die Suche nach einem Standort außerhalb des Geländes und seiner Umgebung. Diese Anträge stellen keine Zerlegungsentscheidung dar. Seit der Zeremonie wurde die Frage nach bestimmten Stücken gespielt: dem Umfang des Projekts, dem Umfang der gerichtlichen Untersuchung und dem Vorhandensein einer schriftlichen Stellungnahme der Antiken auf der Basis, die gebaut wurde.

Referenzdokumente

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews