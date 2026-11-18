Die 24 Monate alte AOP Fort des Rousses County, präsentiert von den Arnaud Cheeseries, gewann am 12. November die World Cheese Awards in Cordoba. Ein Set schnitt ein enges Finish. Zurück zu dem Wettbewerb, dem preisgekrönten Produkt und der Raffinesse, die hinter dieser 2026 verliehenen internationalen Auszeichnung steht.

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Der Champion ist eine raffinierte französische Grafschaft für 24 Monate. AOP County Fort des Rousses, präsentiert von den Fromageries Arnaud unter der Marke JuraFlore, gewann Weltmeister Käse 2026 bei den World Cheese Awards. Der Guild of Fine Food Wettbewerb fand am 12. November in Cordoba, Spanien, statt und nicht am 18. November, als das Ergebnis weiter zirkulierte.

Die offizielle Liste identifiziert den Gewinner ausdrücklich: « PDO County Fort des Rousses 24 Monate ». g.U. ist das englische Äquivalent zu g.U., der geschützten Ursprungsbezeichnung. Die Auszeichnung würdigt diesen beim Wettbewerb präsentierten Käse; Sie krönt nicht alle Landkreise oder die gesamte französische Produktion.

Drei gleiche Käse, eine entscheidende Auswahl

Das Finale gegen drei Kandidaten erreichte die gleiche Gesamtsumme von 81 Punkten: die Grafschaft der Arnaud-Käsereien, die l-ossau-iraty d-Agour, ebenfalls französisch, und die gruyère AOP Réserve der Rossens-Dorf-Käsefabrik, verfeinert von Gourmino, Schweiz.

Nach Angaben des Veranstalters, ein Verfahren der Trennung auf der Grundlage der Entfernung von extremen Noten erlaubt, um die Grafschaft zu bezeichnen. Der Finalisten-Tisch behält die anfänglichen Ergebnisse. Außerdem wird darin festgelegt, dass Käsesorten mit der gleichen Gesamtzahl in alphabetischer Reihenfolge eingestuft werden: Die einfache Position in dieser Liste reicht daher nicht aus, um alle Stellen nach der Trennung zu rekonstruieren.

Insbesondere behielt die Jury die aromatische Komplexität und die Entwicklung der Aromen im Mund des Gewinners bei. Es ist eine Wertschätzung der Verkoster, keine Maßnahme, die eine universelle Überlegenheit gegenüber allen anderen Käsesorten begründet.

5.330 kandidaten und mehrere auswahlstufen

Die Auswahl umfasste 5330 Käsesorten. Die offizielle Finalist-Tabelle umfasst 270 Richter, 108 Super-Gold-Auszeichnungen und 14 Käsesorten, die für die Endphase ausgewählt wurden. Diese Abfolge von Levels unterscheidet den Obersten Titel von den während des Wettbewerbs verliehenen Medaillen.

Die erste Beurteilung erfolgt blind und untersucht insbesondere Aussehen, Aromen, Textur und Geschmack. Die besten Kandidaten gehen dann vor eine enge Jury. Die Liste nach Kategorie bestätigt, dass die Grafschaft Fort des Rousses auch den Titel des besten französischen Käses dieser Ausgabe erhält.

Zwei Jahre Raffination in einer alten Festung

Hinter dem Namen des Gewinners stehen drei verschiedene Wahrzeichen: Die Arnaud Cheeseries sind das auf der Liste aufgeführte Haus, JuraFlore seine Marke und das Fort des Rousses der Ort der Raffination. Letzteres befindet sich in der Haut-Jura, auf einer Höhe von 1.150 Metern.

Laut der Präsentation des Herstellers wurde die ehemalige Festung 1997 in Raffineriekeller gebaut. Seine gewölbten Räume und Galerien beherbergen mehr als 100.000 Mühlsteine. Diese Zahl beschreibt die gesamte Website, nicht ein voll wertvolles Los in Cordoba.

Die Aufgabe besteht nicht einfach darin, Käse zwei Jahre lang zu lagern. JuraFlore beschreibt ein Follow-up der Reife und Textur jedes Rades und bewegt sich dann in die Keller, die an seine Entwicklung angepasst sind. Die Rolle der Raffinerie kommt daher nach der Herstellung und begleitet die Entwicklung des Produkts.

Ein genaues Alter, kein einzigartiges Rezept für die gute Grafschaft

Die Interfassion der Grafschaft erinnert daran, dass diese gekochte Presspaste aus Rohmilch im Jura-Massiv hergestellt wird, in Käsereien, die Obstfelder genannt werden. Nur die französischen Rinderrassen Montbéliarde und Simmental dürfen Milch produzieren. Die Raffination dauert mindestens vier Monate; Einige Räder bleiben zwölf, achtzehn, vierundzwanzig Monate oder länger im Keller.

« 24 Monate » ist daher wichtig, um die preisgekrönte Referenz zu identifizieren, aber es reicht nicht aus, eine Grafschaft dieses Alters in einen Champion zu verwandeln. Die Herkunft der Milch, die Herstellung, die Reifungsbedingungen und die Auswahl des Rades treten ebenfalls auf. Für den Verbraucher bleibt der überprüfbare Benchmark der vollständige Name des Gewinners und seines Wettbewerbs: AOP County Fort des Rousses 24 Monate, Fromageries Arnaud, World Cheese Awards 2026.

Illustrationsfoto: County Scheibe fotografiert am 24. Oktober 2010, ohne Identifikation am preisgekrönten Rad im Jahr 2026. Myrabella / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Komposition Libnanews unter der gleichen Lizenz; ganzes Foto erhalten.

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