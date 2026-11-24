Der Hisbollah-Abgeordnete Hussein al-Hajj Hassan wirft den Vereinigten Staaten vor, Anklagen gegen fünf Männer, die in den Höhen von Batrun und Bcharré verhaftet wurden, abgewogen zu haben. Er behauptet, dass eine Freilassung am 16. November erwartet wurde, ohne öffentliche Beweise für eine amerikanische Intervention in das Gerichtsverfahren vorzulegen.

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Der Hisbollah-Abgeordnete Hussein al-Hajj Hassan beschuldigte die Vereinigten Staaten am Dienstag, den 24. November, Anklagen gegen die fünf in den Höhen von Batrun und Bcharré verhafteten Männer abgewogen zu haben. Auf einer Pressekonferenz im Parlament sagte er, er erwarte ihre Freilassung am Montagmorgen, den 16. November. Er hat keine Freigabeentscheidung oder ein Dokument vorgelegt, das eine amerikanische Intervention bestätigt.

Eine Anklage wegen Einmischung ohne öffentliche Beweise

Al-Hajj Hassan behauptete, äußerer Druck habe einige Richter dazu gebracht, die fünf Männer zu verfolgen. Insbesondere forderte er den heraus, den er den « US-Hochkommissar » nannte. Dieser Ausdruck fällt in das politische Vokabular des Abgeordneten, nicht in einen offiziellen diplomatischen Titel. Es reicht nicht aus, die betreffende Person zu identifizieren. Es gibt keine öffentlichen Beweise für die Verbindung zwischen Washington und der Entscheidung des Militärstaatsanwalts.

Der Abgeordnete stellte die fünf Männer als willkürlich inhaftiert vor. Ihm zufolge waren sie in der Region für eine soziale Mission und führten keine geheimen Aktivitäten durch. Er beschuldigte die Behörden auch, den Fall zu politisieren und religiöse Spannungen zu schüren. Diese Aussagen sind die Version, die er öffentlich verteidigt, nicht die gerichtlichen Schlussfolgerungen.

10. November Festnahmen zu Militärstrafverfolgung

Die fünf Männer wurden am 10. November verhaftet. Das Büro des Staatsanwalts Ahmad Rami al-Hajj hatte damals bestätigt, dass die Geheimdienstabteilung der Internen Sicherheitskräfte Ermittlungen durchführte. Am nächsten Tag hatte Premierminister Nawaf Salam angedeutet, dass er die Justiz- und Sicherheitsbeamten kontaktiert und ihm versichert habe, dass das Gesetz die einzige Grenze der Untersuchung sein würde.

Am 18. November wurden die Strafverfolgungen durch Entscheidung des Regierungskommissars an das Militärgericht, Richter Claude Ghanem, gemeldet. Nach öffentlichen Informationen betreffen sie die Gründung einer bewaffneten Gruppe, die Rekrutierung von Mitgliedern, ihre Ausrüstung und ihre Lieferung von Waffen. Der Führer der libanesischen Streitkräfte, Samir Geagea, forderte daraufhin, dass die Militär- und Sicherheitsbeamten der Hisbollah gehört werden. Dieser Aufruf ist eine politische Erklärung; er ist nicht einer gerichtlichen Vorladung oder eines Schuldbeweises schuldig.

Die Entscheidung vom 2. März im Herzen der politischen Schlacht

Al-Hajj Hassan stellte auch die Entscheidung der Regierung vom 2. März in Frage, die die militärischen und sicherheitspolitischen Aktivitäten der Hisbollah verbietet und bekräftigt, dass die Entscheidungen über Krieg und Frieden in der Verantwortung des Staates liegen. Der Abgeordnete hält diese Maßnahme für verfassungswidrig und bestreitet, dass sie als Grundlage für die Strafverfolgung dienen kann. In Ermangelung des Zugangs zur Staatsanwaltschaft ist es nicht möglich, den Ort dieser Entscheidung in der Begründung der Staatsanwaltschaft festzulegen.

Die Pressekonferenz verschiebt damit die Debatte über das Schicksal der fünf Menschen hinaus: Die Hisbollah stellt die Unabhängigkeit des Verfahrens in Frage, während ihre Gegner fordern, dass die Untersuchung in die Verantwortungskette zurückgeht. Weder der Druck der USA noch die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Angeklagten sind nachgewiesen. Die fünf Männer werden weiterhin als unschuldig angesehen.

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