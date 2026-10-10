Zitadelle Rachaya Die Zitadelle von Rachaya, am Fuße des Bergs Hermon, trägt einen Namen, den die Libanesen nicht vergessen: die Zitadelle der Unabhängigkeit. – Seine..

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Zitadelle von Rachaya, Libanon

Die Zitadelle von Rachaya, am Fuße des Bergs Hermon, trägt einen Namen, den die Libanesen nicht vergessen: die Zitadelle der Unabhängigkeit.

Seine Ursprünge reichen bis in die Antike zurück. Die Kreuzfahrer werden einen Turm auf alten römischen Fundamenten bauen, um sich gegen die arabischen Armeen zu verteidigen.

In seiner heutigen Konfiguration war die Zitadelle ein Palast, der von den Emirs Chehab im 18. Jahrhundert auf einer Höhe von 1.400 Metern erbaut wurde.

Im Jahr 1925 war seine strategische Position am Fuße des Bergs Hermon Schauplatz gewalttätiger Kämpfe während der Großen Revolte Drusen.

Aber es war 1943, dass es in die Geschichte eingehen würde: Es würde als Gefängnis für die libanesischen Führer dienen, die gerade die Unabhängigkeit verkündet hatten.

Unter den Gefangenen waren Béchara el Khoury, der künftige erste Präsident der Republik, und Riad el Solh, Präsident des Rates.

Nach elf Tagen Gefangenschaft und großen Volksdemonstrationen gewährte Frankreich dem Libanon am 22. November 1943 die Unabhängigkeit.

Rachaya, Bekaa West

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