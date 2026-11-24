Mohammad Bagher Qalibaf bekräftigt, dass der Iran die Verhandlungen mit Washington erst wieder aufnehmen wird, wenn seine sieben Bedingungen erfüllt sind. Der katarische Premierminister traf sich mit JD Vance in den Vereinigten Staaten, ohne eine Ankündigung der Wiederaufnahme der direkten Gespräche. In Ormuz bestätigen britische maritime Meinungen Teherans Geschichte nicht.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Präsident des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Qalibaf, sagte am Dienstag, den 24. November, dass Teheran die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten erst wieder aufnehmen werde, wenn seine sieben Bedingungen erfüllt seien. In Washington traf sich der katarische Premierminister Mohammed bin Abderrahmane Al-Thani mit dem US-Vizepräsidenten JD Vance. In dem Interview wurde bestätigt, dass Doha seine Bemühungen fortsetzt, aber am Ende wurde keine Wiederaufnahme der direkten Gespräche oder einer Einigung angekündigt.

Bekräftigte Position ohne neuen öffentlichen Text

Qalibaf, der die iranische Delegation in direkten Gesprächen mit den Vereinigten Staaten leitete, sprach in einer offenen Sitzung im Parlament. Er stellte Teherans Forderungen unverändert dar und warnte, dass der Iran den Konflikt ausweiten könnte, wenn sein Gegner seiner Meinung nach eine Fehlkalkulation vornehme. Er kündigte keinen Zeitplan oder eine Operation an.

Der Präsident des Parlaments hat am Dienstag keine detaillierte Liste der sieben Bedingungen vorgelegt. In einem Interview am 11. November zitierte er die Aufhebung der Seeblockade und der amerikanischen Sanktionen, die Freigabe iranischer Vermögenswerte und die Einstellung der Kämpfe an allen Fronten, begleitet von einer ausdrücklichen Ankündigung des Endes des Krieges. Er reichte diese Anträge beim im Juni unterzeichneten Memorandum von Islamabad ein. Dies sind die Elemente, die der iranische Verhandlungsführer veröffentlicht hat, nicht sieben Klauseln, deren vollständiger Text verfügbar wäre oder deren Anwendung Washington zugestimmt hätte.

Katar setzt Handel in Washington fort

Das katarische Außenministerium berichtet, dass sich das Treffen mit Vance auf die laufenden diplomatischen Bemühungen zum Abbau der Spannungen konzentrierte. Doha unterstützt eine Lösung, die die Freiheit der Schifffahrt garantiert und den Weg für ein umfassenderes Abkommen ebnet. In seinem Kommuniqué wird kein Datum für ein Treffen mit dem Iran oder eine genaue Reihenfolge zwischen möglichen Maßnahmen zur Schifffahrt und wirtschaftlichen Zugeständnissen festgelegt. Das Treffen zwischen Katar und den Vereinigten Staaten ist an sich kein amerikanisch-iranisches Gespräch.

Ormuz bleibt ein Punkt der Meinungsverschiedenheit

Diplomatische Bemühungen gehen weiter, da neue Vorfälle in der Straße von Ormuz gemeldet wurden. Der Marinezweig der Revolutionsgarden behauptet, dass drei Tanker nach dem Schlagen von Minen trotz des amerikanischen Luftschutzes abgefeuert wurden. Diese Geschichte bleibt eine iranische Aussage. In zwei Mitteilungen, die am Dienstag auf der Grundlage von spät eingegangenen Berichten veröffentlicht wurden, meldete UKMTO nicht identifizierte Projektile und berichtete, dass die Schiffe ihre Reise fortgesetzt hatten und dass die Besatzungen gezählt worden waren. Diese meinungen bestätigen weder minen noch eskorten aus der luft, noch stellen sie fest, dass sich die beiden geschichten auf dieselben schiffe beziehen.

Fotoarchiv: Mohammad Bagher Qalibaf während eines Interviews in Teheran am 28. Januar 2026. Hamed Malekpour / Tasnim News Agency, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0; Zuschneiden und Ankleiden von Libnanews. Das Bild zeigt nicht die Sitzung vom 24. November.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews