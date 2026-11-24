Der US-Meteorologische Dienst hält bis Donnerstagnachmittag eine Küsten-Hochwasserwarnung an den niedrigen Ufern von San Francisco und San Pablo Bays bereit. Am Mittwochmorgen wird erwartet, dass die Flut ihr höchstes Niveau der Woche erreicht. Ein starker Wellenalarm zielt auch auf die friedliche Küste.

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Der US-Meteorologische Dienst hält eine Küsten-Hochwasserwarnung bis Donnerstag, 26. November, um 16 Uhr Ortszeit, für die niedrigen Ufer von San Francisco Bay und San Pablo Bay. Der höchste Wasserstand dieser Episode wird am Mittwochmorgen in San Francisco erwartet. Die großen Gezeiten fallen mit dem Durchgang einer Störung zusammen, die der astronomischen Flut eine Surkote hinzufügen kann.

Die Spitze erwartet Mittwoch um 10:49 Uhr

Auf der Messstation San Francisco plant der National Weather Service am Mittwoch, den 25. November um 10:49 Uhr ein höheres Niveau von etwa 82 Zentimetern auf dem üblichen Meeresspiegel. Am Donnerstag würde der erwartete Spitzenwert mit rund 1138 etwa 67 Zentimeter über dem gleichen Referenzwert liegen. Diese Schätzungen betreffen einen Messpunkt: Sie stellen weder die Wassertiefe auf den Straßen noch einen gültigen Zeitplan für die gesamte Küstenlinie dar. Von einem Sektor zum anderen kann die Stunde des offenen Meeres von anderthalb Stunden abweichen.

Am Mittwoch schätzt der US-Dienst das erwartete Niveau in der Nähe der höchsten in der Region beobachteten Gezeiten. Dies ist kein bereits aufgezeichneter Rekord. Die Prognose berücksichtigt eine Überküste, die sich wahrscheinlich einem halben Meter nähert, zu der der wärmere als normale Wassereffekt im Pazifik hinzukommt. Wenn sich diese Bedingungen mit dem offenen Meer überschneiden, kann Wasser Teile von Kai oder Pflaster normalerweise aus dem Wasser erreichen.

Auf dem Pazifik, eine separate Warnung

Auf den betroffenen Teilen der Pazifikküste, von Point Reyes südlich von Monterey Bay und Big Sur, läuft die Küsten-Hochwasserwarnung am Mittwoch von 6 bis 16 Uhr. Eine starke Schwellwarnung deckt den Mittwochstag an exponierten Stränden ab, wo der Service Wellen von 6 bis 9 Metern bietet. Der Durchgang der Störung kann auch Regen von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen bringen. Diese Bedingungen sind nicht die gleichen wie an den geschützten Ufern der Bucht.

Für Thanksgiving-Reisen bedeutet die Warnung nicht, dass das gesamte Straßennetz geschlossen ist. Die Behörden verhindern vor allem Punktüberflutungen auf den niedrigen Straßen und empfehlen, einen Damm nicht zu umgehen oder eine untergetauchte Straße zu befahren. An exponierten Stränden muss der Service außerhalb des Wassers bleiben und Deiche und Anlegestellen vermeiden. Alle angegebenen Zeiten sind Kalifornien.

Coverfoto: Flut am Pier 14 in San Francisco, 4. Dezember 2025. Archiv, California King Tides Project; Zuschneiden und Ankleiden von Libnanews. Es zeigt nicht die Episode vom 24. November 2026.

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