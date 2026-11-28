Von Toulon bis Kaslik untersuchen Forscher die Übertragung von Sprachen und das Gedächtnis in der libanesischen Diaspora. Laura Lahoud möchte den Aufenthalt im Libanon diversifizieren.

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An der Universität des Heiligen Geistes in Kaslik stellte ein Symposium Verbindungen zur libanesischen Diaspora an die Kreuzung von Forschung und Tourismus. Das Treffen « Dynamik der libanesischen Diaspora », das am 10. November 2026 stattfand, brachte Akademiker und Beamte zusammen. Die am nächsten Tag berichteten Erklärungen beinhalten einen Aufruf der Tourismusministerin Laura Lahoud: Familienbande reichen nicht aus, um Generationen im Ausland geboren zu halten.

Der Minister verteidigte ein Angebot, das Sie dazu bringt, das Land jenseits des Familienheims zu entdecken. Insbesondere wurde eine bessere Verteilung der Besuche im Laufe des Jahres vorgeschlagen, basierend auf kulturellen und religiösen Stätten, Gastronomie und Outdoor-Aktivitäten. Dies ist eine Orientierung, die auf der Konferenz verteidigt wird, nicht die Ankündigung eines neuen Handelskreislaufs oder eines subventionierten Reiseprogramms.

Links zur libanesischen Diaspora, Forschungsobjekt

Die Abteilung für Journalismus und Kommunikation der USEK organisierte dieses Treffen im Rahmen des französisch-libanesischen Programms PHC Cèdre DyDiaLib. Das institutionelle Programm umfasste sechs Panels im Jean El Hawa Auditorium. Die Themen umfassten mehrere Identitäten, generationsübergreifende Traumata, Sprachen, interkulturelle Kommunikation und die Erfahrung des Exils.

Das Forschungsprogramm umfasst die USEK und die Universität Toulon. Es konzentriert sich auf die Organisation der libanesischen Gemeinschaften im Ausland und wie sie Verbindungen zum Land pflegen, insbesondere im digitalen Austausch. Das öffentliche Programm des Tages gibt noch nicht die Ergebnisse der Arbeit.

Eine frühere Phase von DyDiaLib fand am 9. Oktober 2025 in Toulon statt. Das Programm umfasste diasporischen Tourismus, libanesisches Unternehmertum in Frankreich und Social-Media-Auftritte. Dieser Präzedenzfall stellt das Treffen von Kaslik in einer Universitätsarbeit gefolgt, nicht in einer einzigen touristischen Förderungsaktion.

Übertragen Sie eine Erinnerung, ohne Ihre Zugehörigkeit einzufrieren

Als Vertreter des Präsidenten der Universität bestand Pater Farid al-Mujabber auf dem Platz der Emigration in der libanesischen Geschichte. Er bezeichnete die Sommerrückkehr als Verbindung mit der Familie und der Erinnerung an Orte. Er erinnerte auch daran, dass Abfahrten manchmal aus Kriegen und Krisen resultieren, anstatt aus einer freien Wahl.

Diese Unterscheidung erklärt den Platz, der Sprachen, Familiengeschichten und Identitäten im Austausch gegeben wird. Das Symposium reduzierte Expatriates nicht auf ihren finanziellen Beitrag. Es wurde auch untersucht, wie nachfolgende Generationen ihre Beziehung zum Libanon aufrechterhalten oder wieder aufbauen.

Ein touristisches Angebot zur Anpassung an neue Generationen

Laura Lahoud wies darauf hin, dass auswandernde Nachkommen Ziele, Preise und Dienstleistungen vergleichen. Sie will die Bindung an das Land in eine nachhaltige Tourismusbeziehung verwandeln. Sie argumentierte auch für genauere Daten über Besucher, ihre Ausgaben und Aufenthaltsdauer. Der Bericht legt keinen Umsetzungsplan für diese statistische Arbeit fest.

Der Minister stellte ein Tourismusdatensystem als Abteilungsprojekt vor. In Kaslik wurde kein Datum bekannt gegeben, um Zahlen über den Aufenthalt von Nachkommen der Diaspora zu haben. Die Dauer der Besuche und die Kosten, die sie verursachen, bleiben zwei der Daten, die dokumentiert werden müssen, um festzustellen, ob ein Out-of-Summer-Angebot seine Öffentlichkeit findet.

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