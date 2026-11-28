Von Bourj Hammoud bis Annaya unterschied das Rennen vom 15. November vier Sieger. Finden Sie die Elite-Podiums, Meister, Frauen und Junioren.

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Nafez Kamaleddine, Georges Iskandar, Ramona Khalifeh und Bechara El Hajj gewannen die vier Kategorien des 2026 Road Cycling Independence Cup. Der Libanesische Radsportverband meldete die Ergebnisse am 18. November.

Am Sonntag, den 15. November, anlässlich des 83. Jahrestages der Unabhängigkeit Libanons, brachte die Veranstaltung die Elitekategorien, Meister, Frauen und Junioren zusammen. Die Abreise erfolgte um 7 Uhr in Bourj Hammoud durch den Präsidenten des Verbandes, Hrair Satoyan, und den Vorsitzenden der technischen Kommission, Nazaret Habibian.

Eine Ankunft im Aufstieg nach Annaya

Die Fahrer nahmen die Küstenautobahn in Richtung Jbeil, bevor sie nach Annaya fuhren. Die Eliten und Meister reisten 47 Kilometer, mit einer Ankunft in der Nähe des libanesischen Armeedamms in Annaya. Die Route für Frauen und Junioren war 40 Kilometer lang und wurde mitten im Gebäude fertiggestellt.

Nach Angaben der Föderation, Georges Iskandar, ein Vertreter der inneren Sicherheitskräfte in Master-Studien beschäftigt, löste sich im Aufstieg und hielt seinen Vormarsch auf die Linie. Nafez Kamaleddine, Gewinner der Elite-Kategorie, kam hinter ihm an. Diese beiden Erfolge entsprechen getrennten Rankings.

Die vier Podiumsplätze

Elite: 1. Nafez Kamaleddine, Al Ghazal de Tripoli; 2. Khalil Al Asmar, Homenetmen Beirut; 3. Moustafa Allou, Lebanon Cycling Club.

1. Nafez Kamaleddine, Al Ghazal de Tripoli; 2. Khalil Al Asmar, Homenetmen Beirut; 3. Moustafa Allou, Lebanon Cycling Club. Kapitäne: 1. Georges Iskandar, Radsportteam der Internen Sicherheitskräfte; 2. Bassam Dannawi, Al Ghazal de Tripoli; 3. Ali Atwi, Lebanon Cycling Club.

1. Georges Iskandar, Radsportteam der Internen Sicherheitskräfte; 2. Bassam Dannawi, Al Ghazal de Tripoli; 3. Ali Atwi, Lebanon Cycling Club. Junioren: 1. Bechara El Hajj, Homenetmen Antelias; 2. Ahmad Mashmoushi, Rise and Rise; 3. Hadi Kassem, Homenetmen Antelias.

1. Bechara El Hajj, Homenetmen Antelias; 2. Ahmad Mashmoushi, Rise and Rise; 3. Hadi Kassem, Homenetmen Antelias. Frauen: 1. Ramona Khalifeh, Lebanon Cycling Club; 2. Arij Wehbe, Aley Cycling Club; 3. Lynn Daou, Rise and Rise.

Der Vorsitzende und die Mitglieder des Lenkungsausschusses präsentierten die Pokale den Gewinnern. Die Föderation dankte den internen Sicherheitskräften, der libanesischen Armee und dem libanesischen Roten Kreuz für die Sicherung der Route.

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