Rescue fand das letzte Opfer am Samstag, nach sechs Tagen Suche in einem Gebäude in der Slowakei. Ein Kind ist unter den zehn Toten.

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Die ukrainischen Notdienste kündigten am Samstag, den 28. November, das Ende der Suche in dem slowakischen Gebäude an, das sechs Tage zuvor von einem russischen Luftangriff betroffen war. Die Retter fanden zehn Leichen unter den Trümmern, darunter die eines Kindes. Das letzte Opfer wurde am Samstag freigelassen.

Sechs Tage Suche nach einem Wohnkomplex

Der Streik am Sonntag, den 22. November, führte dazu, dass ein Teil eines fünfstöckigen Gebäudes in dieser Stadt in der Region Donezk zusammenbrach. Einige Menschen wurden begraben. Während der Durchsuchung mussten die Ersthelfer die Räumung mehrmals stoppen und in Schutz gehen, so der ukrainische Notdienst.

Die Teams sagten, sie hätten etwas mehr als 400 Tonnen Trümmer geräumt. Sie löschten auch ein Feuer in einer Wohnung. In der Ankündigung vom Samstag geht es um das Ende dieser Operation und die Ergebnisse des 22. Streiks, nicht um einen neuen Angriff auf dasselbe Gebäude am Samstag.

Eine separate Bewertung neuer Streiks in der Region

Die ukrainische Polizei gab am Samstagmorgen bekannt, dass die Angriffe des Vortags vier Tote und acht Verletzte im Gebiet von Donezk zur Folge hatten. Drei dieser Todesfälle wurden in der Slowakei registriert. Diese regionale Umfrage konzentriert sich auf Angriffe am 27. November und sollte nicht mit den Ergebnissen der Forschung in dem Gebäude, das am 22. November getroffen wurde, verwechselt werden.

Cover: Sloviansk Eintrag im Juli 2019, Visem / Wikimedia Commons Archivfoto, gerahmt und lizenziert von LibnanewsCC BY-SA 4.0.

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