Die jemenitische Regierung arbeitet weiterhin in Aden. Tom Fletchers Besuch am 26. November beleuchtet die Rolle der Stadt in der humanitären Reaktion.

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Während die Armee, die der jemenitischen Regierung treu ist, behauptet, Adens Verteidigung gestärkt zu haben, arbeiten die Institutionen der anerkannten Regierung weiterhin in der Stadt. Der Besuch des humanitären Beamten der Vereinten Nationen in einem Lager in Aden am 26. November zeigt, was die Stadt auch bedeutet, um den Vertriebenen zu helfen.

Ein temporäres Kapital, das aktiv bleibt

Aden wurde der provisorische Regierungssitz, der von den Vereinten Nationen nach der Einnahme von Sanaa durch die Houthis im Jahr 2014 und der anschließenden politischen Trennung anerkannt wurde. In einem Schreiben an den Sicherheitsrat vom 2. November wies der Vertreter Jemens darauf hin, dass die staatlichen Institutionen dort weiterhin ihre Funktionen ausüben. Er berichtete auch von Angriffen auf den Präsidentenkomplex und den Flughafen, die seine Regierung den Huthis zuschrieb.

Am 24. November sagte der Sprecher der regierungstreuen Armee, dass die Houthis in Richtung Aden vorgedrungen seien und dass seine Streitkräfte zur Verteidigung der Stadt umgezogen seien. Diese Aussage reicht nicht aus, um festzustellen, welche Orte den Besitzer gewechselt haben, noch um zu bestätigen, dass der Vormarsch definitiv gestoppt wird.

In Aden arbeitet die UNO mit jemenitischen Behörden zusammen

Am 26. November besuchte der humanitäre Beamte der Vereinten Nationen, Tom Fletcher, Lager für Binnenvertriebene in der Region Al-Chaab in Aden. Der jemenitische Minister für Menschenrechte und der UN-Residenten- und Humanitäre Koordinator begleiteten ihn nach Angaben der offiziellen Agentur der jemenitischen Regierung. Ziel des Besuchs war es, die Bedürfnisse in den Lagern zu beurteilen.

In Aden hatten auch das Gesundheitsministerium und die Weltgesundheitsorganisation am 19. November die Verteilung von 5.000 imprägnierten Netzen in zwei Lagern angekündigt. Die Ankündigung beschreibt eine Operation in der Stadt, nicht einen Zustand des Dienstes in benachbarten Provinzen. Die UNO unterscheidet die Möglichkeit, von Aden aus zu operieren, vom Zugang zu den Bevölkerungen der Kampfzonen, insbesondere in der Region Taez.

Der Regierungssitz sagt nicht, wer den ganzen Süden verwaltet

Die jemenitische Regierung vertritt das Land bei den Vereinten Nationen. Im Süden fallen Regierungsdienste, Provinzbehörden und lokale Kräfte nicht überall unter die gleichen Entscheidungskanäle. Der Southern Transition Council, der aus der separatistischen Bewegung hervorging, wog auch die Machtverhältnisse in Aden ab; Diese Rolle wird nicht mit der diplomatischen Vertretung des Jemen verwechselt.

Der Besuch am 26. November bestätigt, dass die jemenitischen und UN-Führer ihre Arbeit in Aden fortsetzen. Es macht es nicht möglich, diese Feststellung auf den gesamten Süden auszudehnen oder auf die militärische Kontrolle der Umgebung der Stadt zu schließen.

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