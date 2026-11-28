Dritter in der Baja-Weltmeisterschaft und Meistermeister, Hamed Al-Wahaibi führte die Herausforderer nach Abu Dhabi, bevor er aufgab.

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Weniger als drei Wochen nach seinem Baja-Weltcup-Titel gab Hamed Al-Wahaibi bei der Abu Dhabi Desert Challenge auf, die am Freitag, den 27. November in Al-Ain endete. Der omanische Fahrer und sein französischer Beifahrer Max Delfino hatten zu Beginn des Rennens dennoch die Führung in der Kategorie Challenger übernommen.

Am Steuer eines Can-Am Maverick R behielt Al-Wahaibi den Vorteil am Ende der zweiten Etappe. Elektrische Probleme verhinderten die Fertigstellung des dritten Specials, so die International Automobile Federation (FIA). Die endgültige Klassifizierung verzeichnete die Aufgabe der Besatzung zum fünften Special, ohne anzugeben, ob das gleiche Problem die Ursache war.

Zwei Ergebnisse, die nicht für die gleiche Meisterschaft zählen

Al-Wahaibi und Delfino waren unter den sieben Challenger-Teams in Abu Dhabi, wurden aber nicht registriert, um Punkte bei der World Rally Raid Championship (W2RC) zu erzielen. Der Kategoriesieg in der Veranstaltung kehrte zu Evgenii Kudriavtcev und Andrei Rudnitski zurück, die ebenfalls nicht in der Meisterschaft waren. Der Portugiese Alexandre Pinto und Bernardo Oliveira hatten bereits vor dem Finale die Challenger-Weltmeisterschaft gewonnen.

Ein Master-Titel für einen Punkt in Dubai erworben

Al-Wahaibi wurde am 8. November in Dubai International Baja Vierter mit François Cazalet an seiner Seite. Diese letzte Runde brachte ihm 68 Punkte. Er beendete den Baja-Weltcup mit 302 Punkten auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung und wurde Zweiter im Challenger hinter Mitchel van den Brink.

Im Masters-Ranking schlug der omanische Fahrer den Franzosen Lionel Baud mit einem einzigen Punkt, 302 zu 301. Er hatte keine Punkte in der spanischen und portugiesischen Runde erzielt; seine Ergebnisse in Katar und Dubai brachten ihm 97 Punkte aus den letzten beiden Veranstaltungen.

Cover: Dünen von Al Shuaibah bei Al-Ain, Foto vom 10. Januar 2015 von Okhtyartist / Wikimedia Commons, gerahmt und betitelt von Libnanews, lizenziertCC BY-SA 4.0.

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