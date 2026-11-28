In Beirut verhängt der Marathon Schließungen vor Sonnenaufgang, während Gewitter möglich sind. Acht Länder fordern den Fortschritt der palästinensischen Wahlen. Spanien erneuert seine zwei Zimmer an diesem Sonntag.

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In Beirut verhängt der Marathon Schließungen vor Sonnenaufgang, während Gewitter möglich sind. Acht Länder fordern den Fortschritt der palästinensischen Wahlen. Spanien erneuert seine zwei Zimmer an diesem Sonntag.

Sonntag, 29. November 2026. Midnight Edition, Beirut Zeit.

Beirut: Marathon verändert Verkehr vor Sonnenaufgang

Die erste Handisport-Abfahrt wurde um 5.45 Uhr Beiruter Zeit angekündigt. Der Marathon und der Halbmarathon müssen um 6:30 Uhr auf dem Märtyrerplatz beginnen. Die internen Sicherheitskräfte kündigten die Schließung der Strecke ab 4.30 Uhr an.Parkbeschränkungen fallen nicht mit Straßensperrungen zusammen: Sie beginnen früher und ihre Fahrpläne variieren je nach Sektor.

Das Wetterbulletin prognostiziert am Sonntag Schauer und Gewitter mit der Gefahr einer schnellen Überschwemmung auf einigen Straßen. Die Marathon-Zeitpläne sind die vom Veranstalter veröffentlichten. Die Wettervorhersage allein zeigt keine Änderung der Abfahrten an.

Südlibanon: Ein beschädigtes Haus in Rachaya al-Fukhar

Feuer der israelischen Armee beschädigte ein Haus am Stadtrand von Rashaya al-Fukhar im Bezirk Hasbaya in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Eigentümer bat die Behörden, den Schaden zu überprüfen, um das Gehäuse zu reparieren. Für diesen Vorfall wurde keine menschliche Bewertung bestätigt.

In Sin el-Fil, Kinderverpackung auf Hebräisch

Die gefilmte Verpackung zeigt eine Produktion in Italien und den Namen eines israelischen Importeurs an. Sie liefern Informationen über den Markt, für den die Produkte bestimmt zu sein scheinen, nicht auf ihrer Reise zum libanesischen Laden. Der Einfuhrkreislauf der Partie wurde nicht festgelegt, und es wurde keine offizielle Entscheidung über diese Partie bestätigt.

Palästina: Acht Länder fordern Abstimmung im ersten Quartal

Australien, Belgien, Kanada, Frankreich, Luxemburg, Norwegen, Polen und das Vereinigte Königreich fordern, dass im ersten Quartal 2027 palästinensische Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. Die Minister gaben ihre Erklärung am Samstag, den 28. November, ab, als die Gesetzgebung ursprünglich geplant war. Mahmoud Abbas’ Dekret legt die beiden Wahlen am 11. September 2027 fest; Der Aufruf der acht Länder ändert dieses Datum nicht.

Israel: Netanjahu schlägt Eisenkot als erstes vor

Benjamin Netanjahu sagte, er sei bereit, Gadi Eisenkot zu Beginn eines Wechsels die Führung in einer Regierung der nationalen Union übernehmen zu lassen, während er selbst den Posten des stellvertretenden Premierministers bekleiden würde. Keine Vereinbarung zwischen den beiden Männern oder Zeitplan für die Auszeichnung wurde bekannt gegeben. Das Angebot beendet die Verhandlungen zur Mehrheitsbildung nicht.

Golf von Aden: Die Frachtbesatzung ist sicher und gesund

Bewaffnete Männer verließen das Frachtschiff, das sie am Samstag vor dem Jemen kontrolliert hatten. Das British Maritime Security Centre gibt an, dass das Schiff zurückgekehrt ist und dass die Besatzung sicher und gesund ist. Der Vorfall unterscheidet sich von der von den Vereinigten Staaten am 26. November angekündigten Immobilisierung eines Massengutfrachters im Golf von Oman.

Spanien: Wahllokale um 9 Uhr geöffnet

An diesem Sonntag, dem 29. November, erneuern die Spanier ihre beiden Zimmer. Das Nationale Statistische Institut hat 38.728.356 Wähler, von denen fast 2,77 Millionen im Ausland registriert sind. Die Wahl bestimmt 350 Abgeordnete und 209 direkt gewählte Senatoren. Die Wahllokale öffnen um 9:00 Uhr und schließen um 20.00 Uhr Ortszeit.

Der erste Platz im Kongress gibt nicht automatisch die Richtung der Regierung. Der vom König nominierte Kandidat muss bei der ersten Abstimmung 176 Stimmen erhalten. Wird dieser Schwellenwert nicht erreicht, so wird 48 Stunden später mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine zweite Abstimmung durchgeführt.

Taiwan: Zählen bestätigt Ja im Atomreferendum

Das Ja zum Verzicht auf die Politik des Atomausstiegs erhielt 7.434.677 Stimmen oder 61,99 Prozent der gültigen Stimmen, nachdem alle Ämter gezählt wurden. Das Ergebnis betrifft die Richtung der Energiepolitik. Sie stellt keine Genehmigung für den Neustart eines Reaktors dar. In der separaten Kommunalwahl behält die Kuomintang den Rat von Taipeh.

Kalifornien: Ende der Inspektionen in Los Angeles

Nach dem Erdbeben der Stärke 5,0 am Samstag um 9:30 Uhr vor Manhattan Beach verzeichnete das American Institute of Geophysics eine Nachbildung der Stärke 3,7 um 10:01 Uhr Ortszeit. Um 10:40 Uhr stoppten die Feuerwehrleute von Los Angeles ihren Betrieb ohne Verletzungen oder erhebliche Schäden an der Stadt. Diese Bilanz deckt nicht die anderen Gemeinden in der Grafschaft.

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