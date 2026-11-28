Ein Palästinenser wurde am Samstag in At-Tuwani südlich von Hebron erschossen und verwundet. Die israelische Polizei verhaftete drei Verdächtige, darunter zwei Soldaten.

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Ein Palästinenser wurde am Samstag, den 28. November, in At-Tuwani im südlichen besetzten Westjordanland erschossen und verwundet. Die israelische Polizei kündigte die Festnahme von drei Israelis an, darunter zwei Soldaten, die zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Dienst waren. Der Fall ist vor der Militärpolizei.

Der Palästinensische Rote Halbmond berichtete, dass seine Ersthelfer sich um einen Mann gekümmert hätten, dem in die Schulter geschossen wurde. Die israelische Armee sagte, dass die Erschießung eines der Soldaten einen Palästinenser verletzt habe. Die drei Verdächtigen wurden am selben Tag verhaftet. Am Samstagabend wurde keine Anklage angekündigt.

Unterschiedliche Versionen des Beginns des Vorfalls

Die nach den Tatsachen ausgestrahlten Bilder zeigen drei israelische Männer, darunter zwei bewaffnete Männer, die das Dorf betreten. Sie allein ermöglichen es nicht, alle Ereignisse zu rekonstruieren. Honenu, die Organisation, die die Verdächtigen vertritt, behauptet, dass die Palästinenser Steine auf sie warfen und als Reaktion darauf das Feuer eröffneten. Im Gegenteil, ein Masafer Yatta-Aktivist behauptet, dass Israelis eine Wohnung ins Visier nahmen; Er sagt auch, dass die Mutter eines Bewohners getroffen wurde. Der Rote Halbmond bestätigte das Management der Schusswunde, ohne diese zweite Behauptung zu bestätigen.

Die Polizei stellte zwei der Verdächtigen als Soldaten vor, die ihren Pflichtdienst leisteten, und der dritte als Zivilist. Die Armee bestätigte die Eröffnung einer Untersuchung bei der Polizei. Die Behörden haben nicht öffentlich den vollen Zeitplan festgelegt oder erklärt, warum die drei Männer das Dorf betreten hatten.

Die UNO hatte über die Schwierigkeiten des Zugangs zu Masafer Yatta gewarnt

At-Tuwani liegt in den Hügeln südlich von Hebron, im Gebiet Masafer Yatta. In seinem Bericht vom 26. November, zwei Tage vor der Schießerei, berichtete das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), dass Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, Gewalt gegen Siedler und Zerstörungen es den Bewohnern erschwerten, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und Lebensgrundlagen zu erhalten. Zu Beginn des Monats waren humanitäre Organisationen in der Lage, nur drei der zehn bedürftigen Gemeinden in dem von Israel für militärische Übungen bestimmten Gebiet Wasser zu bringen.

Im gesamten Westjordanland dokumentierten die Vereinten Nationen 55 Angriffe von Siedlern, die zwischen dem 17. und 23. November an 46 Orten zu Opfern oder Schäden führten. Diese Aussage hörte fünf Tage vor dem Schuss von At-Tuwani auf. Die Folgemaßnahmen zu dem Fall werden jetzt von Israel untersucht; weder die genauen Umstände der Schießerei noch die Strafverfolgung wurden veröffentlicht.

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