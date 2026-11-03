Libanesische Arzneimittel: Hersteller verlangen IDAL

Libanesische Arzneimittelhersteller bitten IDAL um steuerliche Anreize und Exportunterstützung. Carole Abi Karam bietet ein spezialisiertes Büro und Coaching für Zertifizierungen. Majed Mneimneh hat zwei Arbeitsbereiche: den Rechtsrahmen und die Identifizierung ausländischer Filialen. Die am 2. November 2026 veröffentlichten Börsen führen zu diesem Zeitpunkt nicht zu angekündigten Vereinbarungen oder einer quantifizierten Finanzierung. Die Rolle der IDAL und die Gesundheitsanforderungen ermöglichen es, festzulegen, was auf dieses Treffen folgen könnte.

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Libanesische Arzneimittelhersteller fordern Steueranreize und Exportunterstützung. Eine Delegation unter Leitung von Carole Abi Karam stellte diese Anfragen dem Vorsitzenden der IDAL, Majed Mneimneh, vor. Der am 2. November 2026 veröffentlichte Bericht enthält ein Büro, das sich dem pharmazeutischen Export widmet. Es wurden keine neuen Vereinbarungen oder kostenpflichtige Finanzierungen angekündigt.

Der Handel konzentriert sich auf zwei von den Industriellen geäußerte Bedürfnisse: die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit von Pflanzen und den Zugang zu mehr ausländischen Märkten. Der Präsident der Herstellergewerkschaft betont die Kontinuität der Versorgung mit Medikamenten und Beschäftigung. Es erfordert Unterstützung von Unternehmen, aber auch die Arbeit an den Texten, die ihre Aktivitäten gestalten.

Majed Mneimneh behielt diese beiden Zeilen in seiner Antwort bei. Der Präsident der Investment Development Authority im Libanon unterscheidet legislative und regulatorische Maßnahmen von der Marktsuche. Er sagte, er wolle den Sektor unterstützen und neue Investitionen anziehen.

Libanesische Arzneimittel suchen gezielte Unterstützung

Carole Abi Karam fordert Steueranreize und Befreiungen. Sie bat auch um Unterstützung bei der Vorbereitung von Rechnungen. Die Gewerkschaft präsentiert diese Maßnahmen als Mittel zur Verringerung der Belastungen, die die Hersteller schwächen.

Die Aufzeichnung zeigt diese Gebühren nicht. Es identifiziert keine Steuern zu ändern, Haushaltskosten oder parlamentarischen Kalender. Die Anträge stellen daher ein Programm zur Erörterung mit der Behörde dar, ohne dass bereits eine Steuerentscheidung anwendbar ist.

Für Majed Mneimneh sollten Gesetzes- und Regulierungsänderungen die Kontinuität der Anlagen und ihre Investitionsfähigkeit unterstützen. Er betonte die Stabilität des Rahmens, in dem sie arbeiteten. Diese Antwort bleibt eine Leitlinie: In der Ankündigung wird kein spezifischer Text oder eine formelle Arbeitsgruppe vorgestellt.

Die Sitzung bringt auch Mitglieder des IDAL Board of Directors zusammen. Es stellt industrielle Anforderungen im Bereich der Investitionsförderung. Es enthält jedoch keine Liste von Werkserweiterungen oder neuen Produktionslinien, die noch nicht abgeschlossen sind.

Beantragte Ausfuhrstelle, zu ermittelnde Märkte

Der konkreteste Vorschlag betrifft die Schaffung eines Amtes für den Export von Arzneimitteln. Die Gewerkschaft will auch Hilfe bei der Erlangung der notwendigen internationalen Zertifizierungen und Zulassungen. Ziel ist es, den Zugang von Produkten zu regionalen und globalen Märkten zu erleichtern.

Die Ankündigung gibt nicht an, wo dieses Büro installiert werden würde, wer es finanzieren würde oder wie Hersteller es erbitten könnten. Sie setzt auch nicht ihr Gründungsdatum fest. Die Gewerkschaft fordert ihre Gründung; IDAL kündigt nicht die Eröffnung eines operativen Dienstes an.

Majed Mneimneh schlägt vor, ausländische Märkte zu identifizieren, die für libanesische Produkte zugänglich sind. Es verknüpft diese Auswahl mit den Qualitätsanforderungen und den in jedem Bestimmungsort beantragten Zulassungen. Kein vorrangiges Land oder Verkaufsziel begleitet diesen Vorschlag.

Dieser Ansatz führt zu einer Überprüfung der Produkte und ihrer Aufzeichnungen, die über die kommerzielle Werbung hinausgehen. Im pharmazeutischen Handel dokumentiert ein Produktzertifikat seinen Status im Exportland. Das Modell der Weltgesundheitsorganisation deckt ein bestimmtes Produkt ab, da sich Formulierungen und Dosierungen unterscheiden können.

Gute Herstellungspraktiken betreffen die regelmäßige Herstellung von Arzneimitteln, die die Qualitätsanforderungen erfüllen. Die Genehmigung für das Inverkehrbringen obliegt der zuständigen Behörde des betreffenden Marktes. Daher sollte die Erlangung eines Zertifikats nicht als automatischer Zugang zu allen Ländern dargestellt werden.

IDAL unterstützt Projekte, ohne ihr Kreditgeber zu sein

Die Rolle der Organisation informiert den Umfang der Diskussionen. IDAL bietet Investorendienstleistungen, branchenspezifische Informationen und Unterstützung im Prozess. Ihr politischer Rahmen basiert insbesondere auf dem Investitionsgesetz Nr. 360.

In der öffentlichen Präsentation ihrer Missionen erklärt die Behörde, dass sie keine Projekte direkt finanziert. Es kann Anreize bieten, wenn sie sich qualifizieren. Sie unterscheidet somit Begleitung und beihilfefähige Leistungen von dem Kapital, das ein Unternehmen benötigt.

Zu den von IDAL beschriebenen Dienstleistungen gehören auch die Rechts- und Steuerberatung sowie die Partnerschaft. Diese Werkzeuge können einige der Anforderungen der Hersteller erfüllen. Sie ermöglichen es nicht, abzuziehen, dass ein Werk allein aufgrund dieses Treffens ein Darlehen, einen Zuschuss oder eine Befreiung erhält.

Qualität bleibt Voraussetzung für den Marktzugang

Im Libanon veröffentlicht das Gesundheitsministerium ein Verzeichnis lokaler Hersteller und ihrer Produkte. Es präsentiert verschiedene Aktivitäten, einschließlich Tabletten, Injektionen und Krankenhauslösungen. Diese Vielfalt erfordert die Angabe der betreffenden Produkte, wenn ein Ausfuhrprojekt Gestalt annimmt.

Die Debatte über pharmazeutische Regeln ist ebenfalls im Gange. Am 29. Oktober stellte Gesundheitsminister Rakan Nassereddine Präsident Joseph Aoun die Reformen bei der Zulassung von Arzneimitteln vor. Er verwies auf Maßnahmen, die mit der WHO ergriffen wurden, um die Überwachung und Einhaltung zu stärken.

Anfragen an IDAL beziehen sich auf Investitionen und Export, während die Gesundheitsbewertung in der Verantwortung der zuständigen Behörden liegt. Die konkrete Weiterverfolgung des Treffens wird nun von identifizierten Vorschlägen abhängen: Welche Texte zu ändern sind, welche Zertifizierungen zu begleiten sind und welche Märkte anzuvisieren sind.

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