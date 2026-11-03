Die Amerikaner stimmen am 3. November für die Erneuerung des Kongresses. Die Wahllokale von Hawaii wurden eröffnet, während die Kämpfe des Senats in mehreren Bundesstaaten unentschlossen bleiben. Iowa, Kansas und Michigan stellen unterschiedliche Themen vor. RealClearPollings Rankings sind keine Ergebnisse und die Anrufe von Politikern bleiben Kampagnenbotschaften. Bundesbeobachter werden in Maine und anderswo angekündigt. Im Libanon werden die ersten großen Trends in der Nacht nach der Schließung der Büros erwartet.

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Die amerikanischen Zwischenwahlen finden diesen Dienstag, den 3. November 2026 statt, wobei die Kontrolle des Kongresses auf dem Spiel steht. In Hawaii begannen die Wahllokale um 7 Uhr Ortszeit oder 17 Uhr UTC. Um 6:18 Uhr UTC gibt es immer noch kein Ergebnis, um Kandidaten in den großen Senatsschlachten zu trennen. Aufrufe zur Mobilisierung gehen weiter, während die Wahlbehörden einen Wahlprozess unter erhöhter Bundes- und Justizaufsicht organisieren.

Für Leser im Libanon wird der größte Teil der Ergebnissequenz während der Nacht gespielt. Es ist noch früh in den Vereinigten Staaten: 13:18 Uhr in Washington und 8:18 Uhr in Honolulu zum Zeitpunkt dieses Artikels. Frühe Trends sollten nicht mit vollständigen Ergebnissen oder Ankündigungen von Kandidaten mit etablierten Wahlprognosen verwechselt werden.

Midterms: Neun Senatsrennen noch unentschlossen

Die Hauptkarte von RealClearPolling konsultierte Dienstag Klasse neun Senatsrennen als unentschlossen: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio, South Carolina, Texas und Nebraska. Es teilt die verbleibenden Sitze zwischen 47 auf der demokratischen Seite und 44 auf der republikanischen Seite. Zu diesen Kategorien gehören Sitze, die in diesem Jahr nicht erneuert werden. Sie stellen keine Siege dar, die am Dienstag verzeichnet wurden.

Diese Karte zeigt auch einen potenziellen fünfsitzigen durchschnittlichen Gewinn für die Demokraten. Dies ist eine Anzeige, die auf Umfragedurchschnitten basiert, nicht auf einer Zählung. Die eindeutige « unentschlossene » Ansicht, die jede Rasse einem Lager zuschreibt, zeigt 53 demokratische Sitze und 47 Republikaner. Beide Präsentationen dürfen nicht gemischt werden, um eine erworbene Mehrheit zu verkünden.

Nebraska kehrte aus der Kategorie zurück, die sich den Republikanern zu der der unentschlossenen Rassen am 2. November neigte. Dieser Änderungsantrag geht also der Abstimmung am Dienstag voraus. Es geht um das Duell zwischen dem republikanischen Senator Pete Ricketts und dem unabhängigen Dan Osborn. Ein Wahlranking greift dem Ergebnis oder der Wahl einer Fraktion eines unabhängigen Kandidaten nicht vor.

Iowa, Kansas und Michigan, drei verschiedene Tests

In Iowa kämpfen der Republikaner Ashley Hinson und der Demokrat Josh Turek um den von Joni Ernst vakanten Sitz. In Kansas steht der republikanische Senator Roger Marshall Adam Hamilton gegenüber. In Michigan müssen die Demokraten den Sitz des scheidenden Senators Gary Peters behalten, der sich nicht selbst vertritt. Ihr Kandidat Abdul El-Sayed ist gegen den Republikaner Mike Rogers.

Diese Situationen zeigen, warum ein nationaler Vorteil in Umfragen nicht ausreicht, um die zukünftige Mehrheit zu ermitteln. Demokraten müssen republikanische Sitze gewinnen, während sie ihre eigenen behalten. Erfolg in einem Staat kann durch Niederlage anderswo ausgeglichen werden. Im Senat können die Republikaner mit 50 Sitzen die Kontrolle behalten, dank der entscheidenden Stimme von Vizepräsident JD Vance im Falle der Gleichheit. Die Demokraten streben 51 Sitze an.

Mobilisierung geht bis zur Schließung weiter

Die Führer beider Lager zeigen weiterhin Vertrauen. Nach der Abstimmung in Brooklyn am Dienstag drückte Chuck Schumer seine Hoffnung aus, dass eine neue demokratische Mehrheit im Senat entstehen würde, so Associated Press. Diese Erklärung des demokratischen Führers ist eine Frage der politischen Mobilisierung, keine Ankündigung von Ergebnissen.

Donald Trump stellte seine Präsidentschaft in den Mittelpunkt der Kampagne. Am Dienstag, während seines Interviews mit Fox & Friends, zielte er erneut auf Abdul El-Sayed. Er verband seine Kritik an dem Kandidaten aus Michigan mit seiner Ankündigung einer Einstellung der jährlichen US-Zahlungen an Israel Ende des Jahres. Diese diplomatische Ankündigung, die bereits separat behandelt wurde, kommt, als der demokratische Kandidat die amerikanische Unterstützung für Israel herausfordert.

In Maine, angekündigt Bundesbeobachter

Das Justizministerium kündigte am Dienstag rund 1.000 Wahlbeobachter und Beobachter in den 50 Bundesstaaten an. Seine Liste umfasst Maine, Lewiston, Portland und South Portland. Es erwähnt auch mehrere Städte in Michigan, einschließlich Detroit, sowie Grafschaften in Iowa und Kansas. Die Ankündigung eines Einsatzes beweist nicht eine Präsenz in jedem Wahllokal.

Dieses System unterliegt nach wie vor lokalen Regeln und gerichtlichen Beschränkungen. Am 2. November lehnte Richter Reggie Walton einen Antrag der NAACP auf einen Notfall ab und verhängte gleichzeitig die Einhaltung der föderalen Verpflichtungen: Zivildienst, Abwesenheit von Waffen und sichtbaren Abzeichen, keine Einmischung in die Abstimmung. Der am Dienstag von der Abteilung vorgelegte Bericht besagt, dass mehrere vereidigte Agenten aus dem Freiwilligenpool entfernt wurden. Sie stellt keine gerichtliche Entscheidung dar, die den Ablauf des Verfahrens bestätigt.

Pläne für Beirut

In den meisten Teilen Michigans werden die Büros um 20 Uhr vor Ort, am Mittwoch um 3 Uhr in Beirut geschlossen. In zentralen Bezirken wird die Schließung eine Stunde später stattfinden. Iowa wird um 4 Uhr Beiruter Zeit schließen. In kansas entspricht der übliche zeitplan 3 stunden in beirut, wobei die variationen vor ort entschieden werden.

Diese Fristen eröffnen den Zeitraum der ersten öffentlichen Erklärungen. Sie garantieren nicht die sofortige Identifizierung der Gewinner. Verbleibende Stimmzettel und enge Margen können das Warten verlängern. Eine Agenturprojektion und eine Zertifizierung durch die Wahlbehörden sind zwei verschiedene Phasen.

Cover: U.S. Capitol, Archivfoto 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei; Libnanews Dressing. Dieses Bild stellt nicht die Abstimmung vom 3. November 2026 dar.

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