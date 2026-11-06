Libanesische Armee: Kanadische Unterstützung in Aktion

Kanada hat eine Bilanz von C $ 6 Millionen für die libanesischen Streitkräfte seit Mai 2025 gemeldet. Rehabilitierte Lager in Kfarchima zeigen konkrete Unterstützung. Youssef Rajis Besuch in Ottawa muss den nächsten Schritt angeben, ohne die bereits angekündigten Beträge in einen neuen Militärumschlag umzuwandeln, der diese Woche gewährt wurde.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Kanadische Unterstützung für die Armee steht auf der Tagesordnung mit Youssef Raji Besuch in Ottawa. Sein Treffen mit Anita Anand, das am Freitag, dem 6. November, angekündigt wurde, sollte sich auf libanesische Institutionen konzentrieren. Vor diesem Interview unterscheiden öffentliche Dokumente zwischen einer kanadischen Finanzbilanz, der tatsächlich gelieferten Ausrüstung und den noch zu spezifizierenden Verpflichtungen. Sie erwähnen keinen neuen militärischen Umschlag, der während des Besuchs gewährt wurde.

Die jüngste von Ottawa veröffentlichte Zahl ist 6 Millionen C$ für die libanesischen Streitkräfte seit Mai 2025. Globale Angelegenheiten Kanada berichtete am 4. November in der Ankündigung des Ministerbesuchs. Dazu gehört auch ein Programm zum Aufbau von Kapazitäten zur Bekämpfung des Terrorismus. Sie darf nicht als neue Hilfe von sechs Millionen dargestellt werden, die diese Woche beschlossen wurde.

Kanadische Militärunterstützung hat eine logistische Komponente

Ein materielles Beispiel ist in Kfarchima dokumentiert. Am 4. Februar 2026 kündigte die libanesische Armee eine Zeremonie an, die das Ende der Sanierung eines Lagers ihrer Logistikbrigade markiert. Der kanadische Botschafter Gregory Galligan und Vertreter der Armee und des UNOPS nahmen teil.

Der UNOPS-Bericht, der am nächsten Tag veröffentlicht wurde, beschreibt den Umfang des Projekts: drei sanierte Lagerhallen, ein neuer Keller, ein verbessertes Betriebssystem und wesentliche Ausrüstung. Die Finanzierung kam von der kanadischen Regierung. Die Einrichtungen sind für die Unterbringung, Aufbewahrung und Verteilung von Brigaderessourcen konzipiert.

Dieses Beispiel ist spezifischer als eine Unterstützungserklärung. Es umfasst einen Ort, einen Begünstigten, einen für die Umsetzung verantwortlichen Partner und eine abgeschlossene Übergabe. Es zeigt auch, dass militärische Hilfe in Form von Lagerinfrastruktur erfolgen kann. Es ist nicht auf Lieferungen von Waffen oder Fahrzeugen beschränkt.

Die eingesehenen Dokumente enthalten nicht die detaillierten Kosten für jedes Lager. Sie erlauben auch nicht, dass jede Rechnung mit dem in der November-Bilanz angekündigten Umschlag von sechs Millionen verknüpft wird. Eine Addition der angenommenen Kosten dieser Arbeit in die kanadische Bilanz könnte daher zu doppelt so hohen Krediten führen.

Nicht alle Kapazitäten werden durch restaurierte Gebäude gemessen

Der Empfang von Geräten ist ein überprüfbarer Schritt. Ihre nachhaltige Funktionsweise ist eine andere. Bei Logistikeinrichtungen hängt der Nutzen dann von Personal, Wartung, Lagerverwaltung und Lieferung der Einheiten ab.

Die Armee präsentiert die Sanierung der Lager als Verstärkung ihrer logistischen Fähigkeiten. UNOPS erklärt, dass diese Einrichtungen die Erhaltung und Nutzung der Ausrüstung verbessern müssen. Dies sind die von den betreffenden Agenturen angekündigten Ziele. Die Pressemitteilungen liefern keine quantifizierte, unabhängige und anschließende Bewertung ihrer Auswirkungen auf den Betrieb.

Dieser Unterschied vermeidet zwei Fehler. Die erste wäre, die Hilfe auf ein diplomatisches Versprechen zu reduzieren, wenn die konkrete Umsetzung dokumentiert wird. Die zweite wäre, aus der Übergabe von Gebäuden eine maßvolle Verbesserung aller militärischen Fähigkeiten abzuleiten. Die Materialbilanz und die operative Bilanz erfordern unterschiedliche Indikatoren.

Militärische Familien berichten nach einem anderen Schema

Die kanadische Unterstützung ist auch an Aktionen beteiligt, die nicht der Ausrüstung entsprechen. Am 30. Juni 2026 kündigte die Armee an, dass sie eine kanadische und norwegische Spende von UN Women erhalten würde. Begünstigte waren Frauen und Mädchen aus vom Krieg betroffenen Militärfamilien.

Die Zeremonie fand in Kfarchima statt, dem Hauptsitz der Agentur für Katastrophenrisiko und Krisenmanagement. Diese Hilfe betrifft die sozialen Folgen des Krieges für Familien. Es kann nicht als Waffenlieferung oder als von einer Kampfeinheit direkt nutzbares Endowment bezeichnet werden.

Die öffentliche Aufzeichnung liefert keinen Gesamtwert und eine Aufschlüsselung nach dem Vermieter. Daher sollte Kanada nicht allein eine Reihe von Operationen mit Norwegen zugewiesen werden. Die Anwesenheit eines gemeinsamen Partners macht es auch unmöglich, diese Familienunterstützung mit dem Lagerprojekt zu verschmelzen.

Humanitäre Beträge bleiben getrennt

In seiner Pressemitteilung vom 4. November hat Ottawa mehrere Kategorien von Unterstützung für den Libanon seit Mai 2025 vorgestellt. Zusätzlich zu den sechs Millionen für die Streitkräfte erwähnte er mehr als 83 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe. Die Bilanz enthält auch neun Millionen für Entwicklung und acht Millionen für Frieden und Stabilisierung.

Diese Beträge werden in der Währung des Geberlandes ausgedrückt. Sie sollten nicht in US-Dollar ohne Datum oder Wechselkurse umgerechnet werden. Vor allem würde die Summe der verschiedenen Rubriken kein libanesisches Armeebudget darstellen. Begünstigte, Ziele und Umsetzungskanäle unterscheiden sich.

Die Unterscheidung ist wichtig in der libanesischen Debatte über die institutionelle Kapazität. Humanitäre Hilfe kann eine von den Kämpfen betroffene Bevölkerung unterstützen, ohne den Einsatz der Streitkräfte zu finanzieren. Ein Stabilisierungsprogramm kann staatliches Handeln begleiten, ohne zu einer Subvention zu werden, die dem Militärkommando frei zur Verfügung steht.

Was das Treffen in Ottawa noch sagen muss

Das für das Interview zwischen Anita Anand und Youssef Raji angekündigte Programm konzentriert sich auf die Zusammenarbeit, Souveränität und langfristige Stabilität des Libanon. Es umfasst die kanadische Unterstützung der Streitkräfte und anderer nationaler Institutionen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Ankündigung des Interviews nicht sein Ergebnis.

Eine mögliche zusätzliche Verpflichtung sollte in Form von Betrag, Zeitplan, Begünstigtem, Art der Ausrüstung oder Ausbildung beschrieben werden. Ein Finanzierungsversprechen, eine Projektvereinbarung und eine Lieferung entsprechen nicht dem gleichen Ausführungsgrad.

Kfarchimas dokumentierte Leistungen bieten bereits einen konkreten Ausgangspunkt. Der Besuch am 6. November wird zeigen, ob Ottawa und Beirut neue Ressourcen zu dieser Bewertung hinzufügen oder ob sie die Fortsetzung bestehender Programme bestätigen.

Kreditlinie

Foto der libanesischen Armee Archive, veröffentlicht im Februar 2025. Es stellt keine kanadische Lieferung oder Kfarchima-Lager dar. Libnanews Berichterstattung. Fotoquelle Libnanews, Medien 259840: https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2025/02/armee-libanaise-18-Februar.jpg. Integrales Foto, ohne Retusche oder Zuschneiden, Größenänderung und Abkleiden nur Foto.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews