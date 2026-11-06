Israel: Die Befugnisse der scheidenden Regierung

Die scheidende israelische Regierung arbeitet weiterhin während der Koalitionsverhandlungen. Das Gesetz organisiert diese Kontinuität, während die Rechtsprechung eine angemessene Zurückhaltung auferlegt. Diplomatie, militärische Entscheidungen und parlamentarische Kontrolle bleiben ihren Verfahren unterworfen. Für den Libanon bedeutet ein politischer Übergang daher keine Aussetzung von Entscheidungen.

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Die Befugnisse der scheidenden israelischen Regierung verschwinden nicht mit den Wahlen. Während der Koalitionsverhandlungen erfüllten Benjamin Netanyahu und seine Minister weiterhin ihre Pflichten. Diese Kontinuität basiert auf dem Grundgesetz über die Regierung. Es gibt ihnen jedoch keine unbegrenzte Freiheit: Die Rechtsprechung erfordert eine an ihre Situation angepasste Zurückhaltung, während sie es ihnen ermöglicht, zu handeln, wenn es ein vitales öffentliches Interesse erfordert.

Für den Libanon ist Unterscheidung unerlässlich. Verhandlungen, die nach den israelischen Wahlen eröffnet wurden, setzen diplomatische oder militärische Entscheidungen nicht automatisch aus. Sie garantieren auch nicht, dass eine geschwächte Exekutive ohne Kontrolle eine neue Politik verfolgen kann. Die Frage bezieht sich auf die Rechtskompetenz, die Verfahren und die Umstände jeder Entscheidung.

Die Befugnisse der scheidenden Regierung bleiben rechtlich gültig

Artikel 30 des Grundgesetzes sieht die Kontinuität der Exekutive vor. Nach der Wahl einer neuen Knesset erfüllt die derzeitige Regierung ihre Aufgaben bis zur Gründung der nächsten. Das Schema vermeidet, dass eine Koalitionsverhandlung, auch wenn sie verlängert wird, die Verwaltung ohne politische Autorität lässt.

Das Mandat, das der Präsident einem Kandidaten erteilt, führt daher nicht allein zum Ausscheiden des scheidenden Ministerpräsidenten. Es eröffnet einen Trainingsversuch. Die nächste Regierung muss noch nach den festgelegten Verfahren gebildet werden und dann das Vertrauen der Knesset gewinnen.

Diese Schritte sind nicht austauschbar. Einen Kandidaten dem Präsidenten zu empfehlen, die Mission zu empfangen, eine Koalition zu bilden und tatsächlich das Amt zu übernehmen, sind drei verschiedene Ereignisse. Eine Vereinbarung zwischen Parteiführern ersetzt auch nicht die notwendigen institutionellen Handlungen.

Das Gesetz sieht sogar die Möglichkeit vor, bestimmte Minister zu ersetzen, die während dieses Zeitraums nicht mehr im Amt sind. Artikel 30 erlaubt der scheidenden Regierung, an ihrer Stelle ein Mitglied der Knesset zu ernennen, ohne die normalerweise erforderliche parlamentarische Zustimmung einzuholen. Diese Bestimmung verdeutlicht die Priorität der administrativen Kontinuität.

Eine Zurückhaltungspflicht anstelle einer Liste zulässiger Aktionen

Der Verfassungstext reduziert die Exekutive nicht auf eine Liste der täglichen Aufgaben. Die Einschränkungen ergeben sich auch aus der Rechtsprechung und den Richtlinien des Rechtsberaters der Regierung. Sie zielen insbesondere darauf ab, die Nutzung der Wahlperiode zu verhindern, um Entscheidungen zu treffen, die schwer zu korrigieren sind.

Das Israelische Institut für Demokratie fasst diese Doktrin in einer im Mai 2026 veröffentlichten Erklärung zusammen. Übergangsregierungen haben einen engeren Anerkennungsspielraum. Sie müssen Zurückhaltung üben, es sei denn, es besteht ein dringender Handlungsbedarf. Insbesondere gelten Beschränkungen für höhere Ernennungen und Haushaltsbeschlüsse, die einer Wahlstrategie dienen können.

Die Unterscheidung ist konkret. Die Gewährleistung der Kontinuität eines Dienstes und die Wahl seines neuen Leiters für mehrere Jahre werfen nicht genau die gleichen Probleme auf. In ähnlicher Weise ist die Reaktion auf einen unmittelbaren Notfall nicht automatisch mit der Annahme einer Strukturpolitik vergleichbar, die auf die Bildung einer neuen Regierung warten könnte.

Es gibt daher keine universelle Antwort darauf, dass eine scheidende Exekutive irgendetwas tun oder nichts mehr entscheiden könnte. Die Dringlichkeit, der Umfang des Rechtsakts, seine dauerhaften Auswirkungen und die Möglichkeit des Wartens sind Teil der Bewertung. Die Existenz einer rechtlichen Befugnis schließt nicht aus, darüber nachzudenken, wie sie ausgeübt werden soll.

Diplomatische Verhandlungen sind nicht automatisch verboten

Ein wichtiger Präzedenzfall betrifft die Gespräche von Ehud Barak mit der Palästinensischen Autonomiebehörde vor den Wahlen 2001. Die Antragsteller baten den Obersten Gerichtshof, diese Gespräche mit der Begründung zu stoppen, dass der Premierminister zurückgetreten sei.

Im Weiss-Urteil vom 25. Januar 2001 untersagte die Mehrheit die Verhandlungen nicht. Sie unterschied die Kompetenzen der scheidenden Exekutive von der Bewertung ihrer Entscheidungen. Die Regierung musste Zurückhaltung mit der Notwendigkeit von Kontinuität und wesentlichen öffentlichen Interessen in Einklang bringen. Ein Richter äußerte eine abweichende Meinung, die daran erinnert, dass die Anwendung des Grundsatzes eine Debatte auslösen könnte.

Dieser Präzedenzfall gibt keine Lücke für eine zukünftige Vereinbarung. Es zeigt, dass ein scheidender Regierungsstatus allein nicht ausreicht, um Verhandlungen illegal zu machen. Die Art der vorgeschlagenen Verpflichtung und die erforderlichen Zulassungen sollten getrennt betrachtet werden.

Für die Diskussionen über den Libanon wäre es daher übertrieben, den israelischen Gesprächspartner als nicht handlungsfähig anzusehen. Es wäre ebenso übertrieben, anzukündigen, dass eine Einigung ohne Zwänge erzielt werden könnte, weil die Regierung an ihrem Platz bleibt. Der Inhalt des Textes und das Verfahren bleiben entscheidend.

Militärische Entscheidungen sind immer prozedural

Artikel 40 des Grundgesetzes regelt den Eintritt in den Krieg und bestimmte große militärische Operationen. Sie sieht eine Regierungsentscheidung vor. Unter den im Gesetz festgelegten Bedingungen kann diese Zuständigkeit einem gesetzlich vorgesehenen Ministerkomitee übertragen werden.

Der Text unterscheidet diese Entscheidungen von anderen militärischen Aktionen, die für die Staatsverteidigung und die öffentliche Sicherheit notwendig sind. Sie organisiert auch die Informationen der zuständigen parlamentarischen Gremien. Der Status einer scheidenden Regierung löscht diese Architektur nicht aus.

Diese Bestimmungen sehen keinen konkreten Vorgang vor. Sie zeigen die Behörden und Verfahren, die das israelische Gesetz anerkennt. Sie geben nicht an, ob eine bestimmte Entscheidung dem Völkerrecht entspricht, einer separaten Frage der internen Gewaltenteilung.

Eine militärische Handlung kann somit in die Zuständigkeit der nach innerstaatlichem Recht befugten Institutionen fallen und im Rahmen anderer Verpflichtungen angefochten werden. Für den Libanon muss die Analyse der Übergangszeit diese beiden Pläne voneinander trennen. Die Kontinuität der israelischen Regierung stellt keine allgemeine rechtliche Rechtfertigung für ihre Operationen auf libanesischem Territorium dar.

Das Parlament behält seine eigene Rolle

Die Bildung einer Koalition nimmt die politische Debatte ein, aber sie nimmt nicht alle Funktionen der Knesset auf. Das Grundgesetz sieht die kollektive Verantwortung der Regierung vor. Sie organisiert auch die Übermittlung von Informationen an die Ausschüsse, vorbehaltlich der für sensible Fragen geltenden Vorschriften.

Der Bericht der parlamentarischen Kräfte bleibt daher während des Übergangs wichtig. Eine neue politische Mehrheit kann die Kontrolle der Exekutive beeinflussen, noch bevor ein anderes Kabinett eingerichtet wird. Ihre Möglichkeiten hängen jedoch von den parlamentarischen Regeln und der Organisation ab, nicht nur von den Erklärungen der Parteiführer.

Um die Folgen der israelischen Wahlen zu überwachen, müssen drei Fälle getrennt betrachtet werden: die Regierungsbildung, die noch im Amt befindlichen Entscheidungen des Kabinetts und die Ausübung der parlamentarischen Kontrolle. Die bevorstehende Ernennung eines Kandidaten zur Bildung einer Koalition wird nur auf die erste reagieren. Diplomatische und militärische Handlungen sollten weiterhin nach ihrem Inhalt und Verfahren geprüft werden.

Kreditlinie

La Knesset, 5. Juni 2005. Foto Joshua Paquin, CC BY 2.0; Perspektive korrigiert von Berthold Werner in der Quellversion. Illustration von Archiven. Kleid Libnanews. Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knesset building.jpg. Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Größeres Gesamtbild, kein neues Zuschneiden oder Perspektivwechsel. Texte hinzugefügt außerhalb der Fotografie.

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