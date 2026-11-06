Amerikanische jüdische Stimmen: 72% Demokraten, Israel in Frage

Die GBAO-Umfrage für J Street, die vom 28. Oktober bis zum 3. November 2026 unter 800 jüdischen Wählern durchgeführt wurde, schätzt ihre demokratische Stimme auf 72%. Es stellt auch eine große Mehrheit der Besorgnis über die Auswirkungen der israelischen Aktionen in Gaza und der Westbank fest, ohne dass eine Kausalität festgestellt wird. Gezielte Sanktionen werden weitgehend unterstützt, während sich die Militärhilfe teilt.

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Amerikanische jüdische Wähler erneuerten ihre Unterstützung für die Demokraten bei den Zwischenwahlen vom 3. November 2026 weitgehend: 72 Prozent sagten, sie hätten ihren Kandidaten für den Kongress gewählt, verglichen mit 24 Prozent für Republikaner, laut einer nationalen GBAO-Umfrage für J Street. Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis ist, dass 80 Prozent der Befragten glauben, dass Israels Aktionen in Gaza und der Westbank den Antisemitismus in den Vereinigten Staaten erhöhen.

Diese am 5. November veröffentlichten Zahlen ziehen eine Wählerschaft an, die dem Demokratischen Lager angehört, während sie starke Vorbehalte gegenüber der israelischen Politik zum Ausdruck bringen. Sie beziehen sich auf Aussagen von Wählern, die von einem Institut interviewt wurden. Das 72-Prozent-Ergebnis ist daher eine Schätzung der Stimmen, nicht eine offizielle Zählung der Stimmzettel nach Religion.

Demokratische Stimmen widersetzen sich den Spannungen in Israel

In der Reihe von Umfragen des gleichen Instituts erreichte der demokratische Anteil im Kongress bereits 2024 72% und Mitte des Jahres 2022 74%. Der Unterschied von zwei Punkten zu 2022 bleibt zu gering, um allein einen deutlichen Rückgang zu zeigen. Das Ergebnis von 2026 zeigt keine massive Verschiebung in Richtung der Republikaner.

Donald Trump bleibt stark abgelehnt: 76% der Befragten sind mit seiner Präsidentschaftsaktion nicht einverstanden. Diese Opposition sollte jedoch nicht mit der allgemeinen Zufriedenheit mit den Demokraten verwechselt werden. Im selben Fragebogen erhielt die Demokratische Partei 45 Prozent positive und 47 Prozent ungünstige Meinungen. Die Abstimmung für einen Kandidaten kann mit Kritik an seiner Partei koexistieren.

Die Hierarchie der Bedenken hilft, diese Wahl zu verstehen. 44% der Befragten, die eingeladen wurden, die beiden wichtigsten Themen für ihre Abstimmung auszuwählen, nannten die Zukunft der Demokratie und 34% die Lebenshaltungskosten und die Wirtschaft. Antisemitismus erscheint bei 21%, Israel bei 14%. Diese mehrfachen Antworten addieren sich nicht als Anteile einer Wahl.

Israel zählt daher bei der Entscheidung einiger Wähler, fasst aber ihre Prioritäten nicht zusammen. Ihre Stimmen auf die Position der Kandidaten für die israelische Regierung zu reduzieren, würde die institutionellen und sozialen Fragen beseitigen, die an erster Stelle stehen.

Was die 80% Zahl abdeckt

Die Frage bezieht sich speziell auf Israels Aktionen in zwei Gebieten: Gaza und der Westbank. Sie fragte die Befragten, ob sie dachten, dass solche Aktionen den Antisemitismus in den Vereinigten Staaten erhöhen würden. Der Fragebogen schlägt zwei Antworten vor, ja oder nein: 80% wählen die erste, 20% die zweite. Es bietet für diese Frage keine Kategorie « ohne Meinung » oder Grad der Übereinstimmung.

Das Wort « Aktionen » ist breiter als « militärische Operationen ». Die Umfrage erfordert nicht, dass die Befragten eine Offensive, eine Regierungsentscheidung oder eine bestimmte Episode isolieren. Es wäre daher übertrieben, dieses Ergebnis mit einer einzigen Operation zu verknüpfen.

Diese Antwort misst eine Wahrnehmung der Verbindung zwischen der israelischen Politik und dem Klima in den Vereinigten Staaten. Es zeigt nicht, dass israelische Aktionen allein die Entwicklung antisemitischer Handlungen erklären. Die Ermittlung der Schadensursache würde weitere Daten und eine gesonderte Analyse der ermittelten Fakten erfordern.

Es überträgt auch nicht die Verantwortung für die Entscheidungen einer ausländischen Regierung auf amerikanische Juden. Menschen wegen ihrer Identität für diese Entscheidungen verantwortlich zu machen, ist genau ein Amalgam. Die Umfrage hier sammelt die Ansichten der amerikanischen Wähler, nicht einer politischen Gruppe, die von Israel geführt wird.

Anhaltende Sanktionen, Meinungsverschiedenheiten über Militärhilfe

Kritik übersetzt sich in konkrete Präferenzen. 76 Prozent unterstützten US-Sanktionen gegen Siedler im Westjordanland, die Gewalt gegen Palästinenser begingen. Das gleiche Maß an Unterstützung wird für Sanktionen gegen israelische Minister gemessen, die solche Gewalt fördern oder erleichtern. Diese Fragen beziehen sich auf spezifisches Verhalten, nicht auf alle Israelis.

Die Unterstützung fällt auf 59 Prozent, wenn es darum geht, Unternehmen und Menschen zu bestrafen, die beim Bau oder der Finanzierung von Siedlungen in der Westbank helfen. Diese Unterschiede zeigen, dass die Befragten die vorgeschlagenen Maßnahmen unterscheiden, anstatt eine undifferenzierte Vereinbarung mit irgendeiner Form von Druck auszudrücken.

Militärhilfe zeigt eine viel klarere Trennung. In der Frage der Beibehaltung der Subventionen in Höhe von 4 Milliarden Dollar, die es Israel ermöglichen würden, US-Waffen zu kaufen, wünschten 51 Prozent, sie zu behalten und 49 Prozent wollten sie abschaffen. Mit einer so engen Lücke beschreibt die Umfrage vor allem einen Meinungsaustausch.

Die 80 Prozent Antisemitismus können daher nicht in 80 Prozent zugunsten eines Waffenembargos oder eines Bruchs mit Israel umgewandelt werden. Die Fragen betreffen unterschiedliche Themen und erzeugen unterschiedliche Mehrheiten.

Eine Untersuchung von 800 Wählern, mit bekannten Grenzen

Vom 28. Oktober bis zum 3. November erklärten sich 800 Menschen jüdisch und stimmten im Voraus oder am Wahltag. Die Teilnehmer wurden per SMS aus einem nationalen Wählerregister kontaktiert, wobei das anfängliche Targeting auf Namen oder Geographie basierte. Sie antworteten dann am Telefon oder Computer.

Die Identifikation als jüdisch basierte auf den Antworten der Teilnehmer, auch wenn sie das Judentum nicht als Religion erklärten. Die Stichprobe ist daher nicht auf Praktizierende oder Mitglieder einer Synagoge beschränkt. Es repräsentiert auch nicht alle in den Vereinigten Staaten lebenden Juden, da sich die Umfrage auf die Wähler konzentriert.

GBAO kündigt eine Fehlerquote von mehr oder weniger 3,5 Punkten bei einem Konfidenzniveau von 95% für die gesamte Stichprobe an. Diese Angabe erschöpft nicht die Unsicherheiten in Bezug auf die Einstellung, Personen, die nicht antworten, oder die Formulierung von Fragen. Die Ergebnisse für kleine Untergruppen sind auch weniger genau.

Der Produktionskontext zählt auch: J Street ist eine progressive, pro-israelische, zweistaatliche jüdische Organisation. GBAO arbeitet insbesondere für demokratische Kandidaten. Dies ist eine Umfrage, die von einem an der politischen Debatte beteiligten Akteur in Auftrag gegeben wurde, wobei ein Fragebogen und eine Methode veröffentlicht wurden.

Das stärkste Ergebnis ist eine breite demokratische Präferenz in dieser Stichprobe, gepaart mit einer Mehrheitssorge über die Auswirkungen der israelischen Politik. Zwischen dieser Sorge, gezielten Sanktionen und der Finanzierung von Waffen, bleiben die Antworten nuanciert. Es geht um diese spezifischen Entscheidungen, die zukünftige gewählte Vertreter erwarten werden, anstatt um die Idee einer einheitlichen jüdischen Stimme.

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