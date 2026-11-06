Laut Al-Akhbar versucht Berri, den Dialog zwischen Aoun und Hisbollah wiederzubeleben

Laut Al-Akhbar versucht Nabih Berri, den Dialog zwischen Joseph Aoun und der Hisbollah ohne angekündigte Fortschritte wiederherzustellen. Der Präsident des Parlaments wünscht sich auch einen nationalen Dialog, der von Walid Jumblatt unterstützt wird. Diese Presseberichte basieren auf anhaltenden Meinungsverschiedenheiten über Waffen und Entscheidungen der libanesischen Regierung.

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Laut Al-Akhbar vom Freitag, dem 6. November 2026, versucht Nabih Berri, den Dialog zwischen Joseph Aoun und der Hisbollah wiederherzustellen. Die Tageszeitung stützt sich auf ungenannte politische Quellen und berichtet über keine Fortschritte.

In einem Artikel unterzeichnet Firas Choufi, mit dem Titel« Wird Berri in seinen Dialogbemühungen Erfolg haben? »die tageszeitung beschreibt den druck auf beiden seiten, den handel wieder aufzunehmen.

Uneinigkeit über die Bedingungen für den Dialog

In der Zeitung heißt es, dass die Hisbollah von der Regierung ein Hindernis für die Entscheidungen vom 2. März über ihre militärischen und sicherheitspolitischen Aktivitäten fordert, während Joseph Aoun diese Forderung für unmöglich hält. Diese Darstellung des Austauschs bleibt die von Al-Akhbar, in der Nähe der Hisbollah. Es ist kein gemeinsames Kommuniqué der Parteien.

Nabih Berri wünscht sich auch einen nationalen Dialog unter der Schirmherrschaft des Präsidenten, unterstützt von Walid Jumblatt. Al-Akhbar gibt Joseph Aoun dennoch eine anhaltende Zurückhaltung. Es werden keine Treffen angekündigt.

Joseph Aouns öffentliche Linie

Am Tag zuvor hatte Joseph Aoun den unteilbaren Charakter der libanesischen Souveränität bekräftigt. Bei einem Treffen in Baabda mit dem ehemaligen Minister und Stellvertreter Michel Pharao hatte er auch die positive Neutralität verteidigt, um das Land von regionalen Konflikten fernzuhaltenprotokoll der erklärungen.

Der Präsident hatte Beamte, die externe Unterstützung gegen ihre Landsleute suchten, aufgefordert, der Unterstützung ihrer Mitbürger angesichts des ausländischen Drucks Vorrang einzuräumen. Diese öffentlichen Erklärungen verdeutlichen seine Position zur Souveränität und nationalen Einheit. Sie bestätigen jedoch nicht die Details der von Al-Akhbar beschriebenen Kontakte oder kommen zu dem Schluss, dass eine Vermittlung offiziell abgelehnt wurde.

Das Waffenmonopol bleibt im Mittelpunkt der Debatte

Die Berichte folgen auch der gemeinsamen Erklärung der Botschaften der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Kanadas und Japans, die am Donnerstag ausgestrahlt wurde. Die fünf Vertretungen unterstützten das staatliche Waffenmonopol und die ausschließliche Zuständigkeit des Staates, über Krieg und Frieden zu entscheiden.

Ihreappell an abgeordnete und parteienbetrifft eine öffentliche Verpflichtung zu dieser Linie. Gleichzeitig fordert er ein unabhängiges Gerichtsverfahren im Fall Dahr al-Baydar. Die politische Vermittlung, auf die sich die Tageszeitung bezieht, betrifft somit ein Klima der Konfrontation, das sich nicht auf persönliche Beziehungen zwischen Führern beschränkt: Es betrifft die Kompetenz des Staates, die Waffen und das Verhalten der Justiz.

Eine wirksame Wiederaufnahme des Dialogs muss daher von den betroffenen Parteien noch bestätigt werden.

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