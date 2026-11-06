Nabatiyé: ein Straßenmarkt von 3,69 Millionen Dollar

In Nabatiyah erließ die CDR eine Entscheidung, Al-Bunyan für einen Straßenmarkt von 3.689.470 $ zu halten. Die Datei erstellt eine Attribution und ihre Chronologie. Sie enthält noch keine öffentliche Bewertung der in dem betreffenden Bezirk im Süden durchgeführten Arbeiten, Zahlungen oder erhaltenen Straßen.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Straßenmarkt von Nabatiyé ist eine konkrete Etappe beim Wiederaufbau des Südens. Am 9. Oktober erließ der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau (CDR) eine Entscheidung, die Al-Bunyans Angebot für 3.689.470 US-Dollar enthielt. Die Akte betrifft die Räumung und Sanierung beschädigter Straßen in der Casa. Es bringt einen Betrag und einen Preisträger zu einer Debatte, die oft von Werbung dominiert wird. Sie allein liefert jedoch keinen Bericht über die durchgeführten Arbeiten.

Diese Unterscheidung kommt zu seiner vollen Bedeutung nach der Regierungssitzung am 5. November über die Rückkehr und Rehabilitation der betroffenen Regionen. Die Beamten überprüften den Fortschritt der RDC- und Southern Council-Verfahren. Der Bericht beschreibt nicht jeden Vertrag, seine Zahlungen oder seine Abschlussrate. Das öffentliche Register der CDR ermöglicht es, für eine bestimmte Datei weiter zu gehen, ohne auf das gesamte Programm zu extrapolieren.

Der Straßenmarkt von Nabatiyé hat eine Auszeichnung

Dateinummer 1250 im RDC-Register und Referenz LEAP-SW4-NABATIEH. Die Bekanntmachung erscheint auch unter der Plattform für öffentliche Aufträge Nummer 12530. Diese Identifikatoren vermeiden es, dieses Projekt mit anderen Interventionen in Nabatiyah oder mit den Verträgen des Südlichen Rates zu verwechseln.

Die Finanzierung erfolgt durch das Libanon Emergency Assistance Project, LEAP, das von der Weltbank unterstützt wird. Die CDR stellt das Verfahren als offene nationale Ausschreibung für die Arbeit vor. Das Objekt umfasst Straßen in Nabatiyah, nicht die Rekonstruktion aller zerstörten Gebäude der Stadt.

Die veröffentlichte Entscheidung wählt das Unternehmen Al-Bunyan für Engineering und Bau mit Sitz in Beirut aus. Der Betrag beträgt 3.689.470 US-Dollar. In dem Dokument heißt es, dass dieser Wert im Rahmen der betreffenden Finanzierung nicht der Mehrwertsteuer unterliegt. Dies ist der Betrag des gewählten Angebots. Dies stellt weder eine bereits vollständig gezahlte Ausgabe noch den Wert der erhaltenen Arbeit dar.

Fünf Angebote und mehrere Termine zu unterscheiden

Die Ausschreibung wurde am 18. August 2026 veröffentlicht. Das RDC-Blatt verfolgt die Verlängerung der Frist, die ursprünglich für den 2. September auf den 3. September festgelegt wurde. Die Zuschlagskommission prüfte laut dem konsultierten Beschluss fünf Angebote.

Aus dem Dokument geht hervor, dass die fünf Akten nach administrativer und technischer Überprüfung zugelassen wurden. Er präsentierte Al-Bunyan als Autor des niedrigsten Preises unter den akzeptablen Angeboten. Die Liste der Bieter umfasst auch Werks- und Handelsunternehmen. Die einzelne Seite enthält jedoch kein vollständiges Bild der konkurrierenden Preise. Daher ist es nicht möglich, die Differenz zwischen dem gewählten Vorschlag und den anderen zu berechnen.

Der Verwaltungsrat des RDC verabschiedete am 17. September den Beschluss Nr. 617. In dem Dokument wird dann die am 1. Oktober registrierte Nichteinwendung der Weltbank erwähnt. Die Veröffentlichung der Benachrichtigung auf der Website des RDC erfolgte am 9. Oktober.

Diese drei Daten entsprechen unterschiedlichen Rechtsakten. Die Abstimmung des Vorstands ist nicht mit der Antwort des Leasinggebers verwechselt. Ein weiterer Schritt ist es, die Benachrichtigung online zu stellen. Eine Verwechslung würde den Eindruck einer im November beschlossenen Aufgabe erwecken, während sich das Treffen am 5. November auf die Weiterverfolgung der Akten konzentrierte.

Eine Benachrichtigung, kein Empfangsbericht

Die elektronische RDC-Datei klassifiziert den Vertrag als « zugeordnet ». Die beigefügte Entscheidung verwendet in ihrem Titel das Konzept der Annahme des Gewinnerangebots und des vorläufigen Empfängers. Sie stellt ferner fest, dass die im Gesetz über das öffentliche Auftragswesen vorgesehene Aussetzungsfrist in diesem Notfall gemäß dem von ihr angeführten Rahmen nicht gilt.

Diese Klarstellung sollte bei der Beschreibung des Verfahrensstatus beibehalten werden. Die Veröffentlichung belegt, dass ein Angebot ausgewählt wurde und dass die Auswahl den erwähnten Nicht-Einwand erhalten hat. Es lohnt sich nicht, den unterschriebenen Vertrag, einen Startauftrag oder eine Zahlungsbescheinigung zu veröffentlichen.

Die konsultierte Seite gibt keinen Prozentsatz des Fortschritts an. Es enthält auch keine Genehmigungsprotokolle, um zu bestätigen, dass die Straßen wiederhergestellt wurden. Das Fehlen dieser Dokumente auf diesem Blatt zeigt nicht die Einstellung der Website. Es beschränkt nur, was die öffentliche Aufzeichnung offenbart.

Straßenräumung bedeutet auch, den Trümmern zu folgen

Die technischen Unterlagen geben eine genauere Vorstellung von den vorgesehenen Verpflichtungen. Der Umweltplan betrifft die Räumung der Gleise und ihre vorübergehende Wiederherstellung. Insbesondere überwacht sie den Transport von Abfällen zu vom Umweltministerium genehmigten Standorten.

Die Regelung sieht Transportregister vor, in denen der Ursprung der Ladungen, der betreffende Abschnitt, die geschätzten Mengen und die Bestimmung aufgeführt sind. Es erfordert auch die Rückverfolgbarkeit und Zulassung von Fahrzeugen. Ablagerungen in Tälern, landwirtschaftlichen Flächen oder unbefugten Standorten sind verboten.

Diese Anforderungen sind wichtig, um die Qualität eines Projekts zu beurteilen. Eine freie Fahrbahn kann die Schwierigkeiten an einen anderen Ort verschieben, wenn die Materialien nicht einer kontrollierten Route folgen. Aber der Plan beschreibt vertragliche Verpflichtungen. Sie stellt keinen Nachweis dafür dar, dass jede Beförderung diese Anforderungen erfüllt hat, oder eine Liste der tatsächlich genutzten Bestimmungsorte.

Ein erster Vergleichspunkt für den Wiederaufbau

Dieser Markt bietet einen überprüfbaren Maßstab für die Überwachung des Südens: ein identifiziertes Objekt, ein Verfahren, ein Preisträger und ein Preis. Dieses Beispiel sollte als allgemeine Überprüfung des RDC vermieden werden. Wasser-, Strom-, Gesundheits- und Entlastungsmärkte erfüllen andere Zeitpläne und können durch andere Finanzierungen abgedeckt werden.

Die gleiche Vorsicht gilt für den südlichen Rat. Seine Anwesenheit auf der Regierungsversammlung bedeutete nicht, dass er die Vertragsnummer 1250 vergeben hatte. Die CDR erscheint hier als die für das Verfahren zuständige Stelle. Wenn Sie den Auftragnehmer richtig identifizieren, können Sie die Ausführungsdokumente an der richtigen Stelle suchen.

Die nächste Stufe des Follow-ups wird daher dokumentarisch und materiell sein: Vertrag, Reihenfolge des Starts, Arbeitssituationen und Empfang von Abschnitten. Es ist ihre Annäherung an die veröffentlichte Entscheidung, die es uns ermöglichen wird, vom angekündigten zum wirklich etablierten Markt überzugehen.

Kreditlinie

Nabatiyah, Archivfoto, veröffentlicht im Oktober 2024. Es zeigt nicht die Ausführung des untersuchten Straßenmarktes. Libnanews Berichterstattung. Echtes Foto von Libnanews, Medien 247630: https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2024/10/Nabatiyeh.jpg. Integralfotografie proportional verkleinert; Text hinzugefügt außerhalb Foto. Keine Generation oder Retusche.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews