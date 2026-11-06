Gaza: Bis zu 68 Millionen Tonnen Trümmer

Die Palästinensische Behörde für Umweltqualität warnt vor der Anhäufung von 61 bis 68 Millionen Tonnen Trümmern in Gaza. Schäden betreffen auch landwirtschaftliche Flächen, Obstgärten und Wassersysteme. Die Entsorgung erfordert den Umgang mit Sprengstoffen, gefährlichen Abfällen und menschlichen Überresten. Internationale Bewertungen unterscheiden Zerstörung, außer Betrieb befindliche Einrichtungen und unzugängliche Bereiche. Da der Winter naht, bleibt die Sanierung von Becken und Pipelines für vertriebene Bewohner dringend.

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Die Palästinensische Behörde für Umweltqualität schätzt am 6. November 2026, dass die israelische Zerstörung zwischen 61 und 68 Millionen Tonnen Schutt in Gaza produziert hat. Es berichtet auch von massiven Verlusten in der Landwirtschaft und den Wassersystemen. Unter den Ruinen, Blindgänger, Gefahrstoffe und Überreste verzögern die Räumung. Die Sanierung von Land und Pipelines ist eine Voraussetzung für die Rückkehr der Bewohner sowie den Wiederaufbau von Wohnungen.

Die Warnung findet anlässlich des Internationalen Tages zur Verhütung der Umweltausbeutung in Kriegszeiten statt. Die Palästinensische Autonomiebehörde behauptet, dass israelische Operationen 82 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen zerstört oder eingeebnet haben. Sie treibt auch die Zerstörung von 97 % der Obst- und Olivenbäume und 84 % der Wasser- und Sanitärinfrastruktur voran.

Internationale Bewertungen dokumentieren eine Verwüstung von vergleichbarem Ausmaß mit verschiedenen Kategorien. Sie messen beschädigte Anbauflächen, außer Betrieb befindliche Anlagen oder unzugängliches Land. Mehrere internationale Bewertungen basieren auf Beobachtungen von 2025. Die neuesten verfügbaren Umfragen zeigen auch, dass der Zugangsverlust die Produktion auf unbeschädigten Parzellen verhindern kann.

Gravats in Gaza: Dutzende Millionen Tonnen zu verarbeiten

Das Volumen von 68 Millionen Tonnen wurde bereits vor der November-Warnung bewertet. Die gemeinsame Bewertung der Vereinten Nationen, der Weltbank und der Europäischen Union, die am 20. April 2026 veröffentlicht wurde, umfasste bereits 68,1 Millionen Tonnen Trümmer, die bis zum 31. Oktober 2025 erzeugt wurden. Der im September 2025 veröffentlichte Umweltbericht schätzte dieses Volumen zuvor auf über 61 Millionen Tonnen.

Diese Schätzungen basieren hauptsächlich auf Satellitenbildern. Analysten identifizieren die betroffenen Gebäude und kreuzen dann ihre Vorfahrt zum Boden mit ihrer Höhe und dem Grad der Zerstörung. Das Szenario für den 8. Juli 2025 verwendete die UNOSAT-Schadensanalyse und eine aktualisierte Gebäudebasis bis Mai 2023. Das Ergebnis nähert sich einer Masse von Materialien, die verwaltet werden sollen. Sie entspricht nicht dem Wiegen jeder Ladung oder einem täglichen Bestandsverzeichnis der verbleibenden Trümmer.

Ihre Verteilung zählt so viel wie ihr Gewicht. Ein Gebäude, das auf einer Hauptleitung eingestürzt ist, blockiert die Reparatur des Netzwerks. Vor einer Gesundheitseinrichtung angesammelte Trümmer verhindern, dass sich Krankenwagen nähern. Im Gegenteil, ein freier Weg kann eine Reihe von Dienstleistungen wiederherstellen: Nothilfe, Wasserversorgung und Zugang zu Geschäften.

Die ersten Arbeiten begünstigen daher Straßen und wesentliche Ausrüstung. In ihrem Bericht vom 23. Juli 2026 hat die humanitäre Koordinierung der Vereinten Nationen fast 630.000 Tonnen freigesetzt. Dazu gehörten Straßen und öffentliche Einrichtungen. Ein Großteil der Trümmer blieb unzugänglich.

Zwei Schätzungen der in Gaza im Juli und Oktober 2025 erzeugten Trümmer. Fotoarchiv: Jabaliya, 31. Mai 2024. © Hussein Jaber / UNRWA. Infografik: Libnanews, CC BY-SA 3.0 IGO.

Sprengstoffe unter Gebäuden und Straßen

Baustellenteams sind in Gebieten tätig, die mit Blindgängern kontaminiert sind. Die Bedrohung betrifft die Arbeiter, aber auch die Familien, die Eigentum in ihren Häusern suchen. Es zeigt auch Kinder und Menschen, die Materialien zurückgewinnen, um Schutz zu bauen oder Einkommen zu verdienen.

UNMAS führt Risikobewertungen vor einigen Clearing-Operationen durch. Seine Aufzeichnungen umfassen zugängliche Orte und tatsächlich angeforderte Missionen. Sie stellen daher keine erschöpfende Kartierung von Sprengstoffen im gesamten Gazastreifen dar.

Im Jahr 2025 verzeichnete die Organisation 130 Unfälle mit Sprengkörpern, von denen 52 Todesfälle und 267 Verletzungen gemeldet wurden. Er war der Meinung, dass Aussagen wahrscheinlich die tatsächliche Zahl der Opfer unterschätzten. Diese Daten beschreiben aufgezeichnete Unfälle, ohne die Gesamtmenge der vergrabenen Munition zu berechnen.

Die Räumung erfordert auch die Überprüfung der Stabilität von noch stehenden Gebäuden. Zerbrechliche Wände und Platten können während des Baus zusammenbrechen. Die mechanische Entfernung von Trümmern muss daher mit Inspektionen, der Sicherheit der Räumlichkeiten und dem Eingreifen von Sprengstoffspezialisten verbunden sein. Die Ankunft von mehr Lastwagen reicht nicht aus, um all diese Schritte zu beschleunigen.

Asbest erfordert Sortierung vor dem Recycling

Die Palästinensische Behörde für Umweltqualität berichtet von etwa vier Millionen Tonnen gefährlicher Abfälle. Er erwähnt auch mindestens 50.000 Tonnen Asbest. Der UN-Umweltbericht vom September 2025 stellt diese letzte Zahl als eine Größenordnung von Materialien dar, die Asbest in den Trümmern von Flüchtlingslagern enthalten können. Ihre Zusammensetzung muss noch durch Probenahme bestätigt werden.

Diese Schätzung bezieht sich auf Materialien auf Asbestbasis und nicht auf eine gemessene Masse reiner Fasern. Ihre nicht verursachende Zerkleinerung kann karzinogene Fasern freisetzen. Trümmer aus Werkstätten und Industriegebieten können ebenfalls Chemikalien enthalten. Das Mischen dieser Abfälle mit wiederverwendbarem Beton würde ihre Behandlung erschweren.

Die Rückführung von Materialien erfordert daher getrennte Kanäle. Beton, der von gefährlichen Elementen entfernt wird, kann für bestimmte Zwecke verwendet werden. Kontaminierte Abfälle erfordern eine angemessene Lagerung und Entsorgung. Ihre Verwendung in neuen Arbeiten hängt von Umweltkontrollen und den gewünschten technischen Eigenschaften ab.

Ein UNOPS-Bericht, der im Juni 2026 veröffentlicht wurde, unterstreicht den wirtschaftlichen Wert der Wiederbeschäftigung. Sortierung und Recycling können anfangs mehr kosten als Deponien. Sie reduzieren dann den Kauf neuer Materialien und den Transport. In Gaza bleiben diese Möglichkeiten abhängig von verfügbaren Maschinen, Energie und Zugang zu sicheren Standorten.

Zerstörte Felder, andere außer Reichweite

Landwirtschaftliche Schäden verbinden mehrere Verluste: entwurzelte Bäume, abgerissene Kulturen, beschädigte Gewächshäuser, unterbrochene Bewässerung und verbotener oder gefährlicher Zugang. Ein Betrieb kann diese Schwierigkeiten kombinieren. Eine durch Zerstörung verschonte Parzelle kann auch aufgrund mangelnden Zugangs, Wassers oder Saatguts unbrauchbar bleiben.

Im Umweltbericht vom September 2025 beziehen sich die Quoten von 97,1% bzw. 82,4% auf Baumflächen und beschädigte Jahreskulturen. Zu den Baumkulturen gehören Obstgärten und Olivenhaine. Diese Erhebungen umfassen Hektar, nicht eine individuelle Zählung aller toten Bäume.

Eine FAO-UNOSAT-Bewertung, die am 18. August 2026 veröffentlicht wurde, beschreibt die Situation am 24. Juni. Es identifiziert 4.091 Hektar zugänglich, was 27% des Anbaulandes entspricht. Davon sind nur 448 Hektar sowohl zugänglich als auch unbeschädigt. Die anderen 3.643 Hektar sind rehabilitiert.

Zugängliche und intakte Parzellen machen etwa 3% aller Anbauflächen aus. Ihre Fläche stieg von 601 Hektar im Oktober 2025 auf 448 Hektar im Juni 2026. Die FAO schreibt diesen Rückgang vor allem der Verringerung des Zugangs zu, die mit der Westausdehnung der « gelben Linie » verbunden ist. Diese Linie trennt die Waffenstillstandszone vom militärisch kontrollierten Raum.

Die Wiederherstellung erfordert je nach Schaden unterschiedliche Mittel. Einjährige Kulturen können nach der Wiederherstellung des Landes und der Bewässerung wieder aufgenommen werden. Ein zerrissener Obstgarten erfordert eine Neubepflanzung und dann mehrere Jahre vor der Neubepflanzung. In beiden Fällen müssen die Landwirte arbeiten können, ohne ihr Leben zu riskieren.

Verteilung von landwirtschaftlichen Flächen, die in Gaza am 24. Juni 2026 zugänglich sind. Fotoarchiv: Jabaliya, 31. Mai 2024. © Hussein Jaber / UNRWA. Infografik: Libnanews, CC BY-SA 3.0 IGO.

Alarmzahlen und verfügbare Bewertungen

Indikator Palästinensische Ankündigung vom 6. November 2026 Internationale Bewertung Gravat 61 bis 68 mio. tonnen RDNA veröffentlicht im April 2026: 68,1 Millionen Tonnen erzeugt am 31. Oktober 2025. Landwirtschaftliche Flächen 82% zerstört oder eingeebnet FAO-UNOSAT: 3 Prozent der Anbauflächen, sowohl zugänglich als auch intakt, Stand 24. Juni 2026. Oliven und Obstbäume 97% zerstört UNEP, September 2025 Bericht: 97,1 Prozent der beschädigten Waldfläche. Wasser und Sanitäreinrichtungen 84% der infrastruktur zerstört RDNA veröffentlicht im April 2026, Schäden bis Oktober 2025: 88% der Oberflächenausrüstung und 76% der unterirdischen Netzwerke teilweise oder vollständig beschädigt.

Die landwirtschaftlichen Prozentsätze beschreiben nicht alle die gleiche Fläche. Netzwerkbewertungen unterscheiden auch physische Schäden von der Fähigkeit, Dienstleistungen zu erbringen. Eine Anlage kann aufgrund eines elektrischen Ausfalls oder einer Unfähigkeit, darauf zuzugreifen, außer Betrieb bleiben.

Ein Wassersystem abhängig von Straßen, Strömung und Teilen

Die von der Palästinensischen Autonomiebehörde angegebene Zahl von 84 Prozent sind Wasser und Sanitäreinrichtungen. Sektorale Auswertungen beschreiben verschiedene Situationen je nach Ausstattung. Der im April 2026 veröffentlichte gemeinsame Bericht, der hauptsächlich Schäden von Oktober 2023 bis Oktober 2025 abdeckt, identifizierte sechs nicht funktionsfähige Kläranlagen. Er schätzte den Schaden für das Gebiet auf 1,7 Milliarden Dollar.

Am 5. November 2026 veröffentlichte UNICEF einen neuen Bericht über Angriffe auf Wassersysteme. Seine Bilanz, die einen Zeitraum bis Juni 2026 abdeckt, erwähnt mehr als 130 Kilometer Abwasserleitungen, die seit Oktober 2023 in Gaza beschädigt wurden. Unbehandeltes Abwasser wird in das Mittelmeer oder in vorübergehende Rückhaltegebiete eingeleitet.

Die Inbetriebnahme der Netze hängt von mehreren gleichzeitigen Lieferungen ab. Pumpen benötigen Strom oder Kraftstoff. Die Teams müssen Pipelines, Ersatzteile und Verarbeitungsprodukte haben. Straßen müssen es ihnen ermöglichen, die Einrichtungen zu erreichen und die Ausrüstung zu tragen.

Verteilungsunterbrechungen zwingen die Bewohner, Wasser aus ihren Häusern zu suchen. Gesundheitseinrichtungen sind auch auf diese Ressource angewiesen, um ihre Räumlichkeiten zu reinigen, Geräte zu sterilisieren und unterernährte Kinder zu behandeln. Unhygienisches Wasser fördert Durchfall und verschlimmert Ernährungsschwierigkeiten. Die Kanalisation reduziert auch die Exposition gegenüber Einleitungen in bewohnten Vierteln.

Schließlich betrifft die Verschmutzung das Land und den Küstentisch. Ihr Umfang erfordert Probenahmen, während der Zugang und die Analysemöglichkeiten nach wie vor begrenzt sind. Die Wiederbewässerung eines Rohres allein garantiert nicht die Qualität aller Ressourcen, die um dieses Rohr herum verwendet werden.

Über 1,7 Milliarden Dollar für Trümmer

Die Zusammenfassung der gemeinsamen Bewertung vom April 2026 beläuft sich auf mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar für die Beseitigung und Verwaltung von Trümmern. Es schätzt den Gesamtbedarf für Rehabilitation und Wiederaufbau auf 71,4 Milliarden Dollar. Die Finanzierung muss Wohnraum und Infrastruktur umfassen, aber auch die Wiederherstellung von Dienstleistungen und Wirtschaftstätigkeit.

Geschätzter Bedarf Betrag Umfang Entgrabung und Verwaltung von Abfällen Über 1,7 Milliarden Dollar Schätzung in der RDNA-Synthese vom April 2026 vorgestellt. Erholung und Wiederaufbau 71,4 milliarden dollar Alle von der gemeinsamen Bewertung erfassten Sektoren. Erste 18 Monate 26,3 milliarden dollar Anteil des globalen Bedarfs an grundlegenden Dienstleistungen und Neustart.

Diese Beträge stellen den geschätzten Bedarf dar, nicht die erworbene Finanzierung. Die Kosten können sich mit Zugangsbedingungen, Materialpreisen und Feldinspektionen ändern. Sektorumschläge entsprechen nicht automatisch dem Gesamtbedarf, von dem einige abgedeckt werden.

Die Dauer der Arbeit hängt von den gleichen Einschränkungen ab. Am 20. November 2025 hielt es das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen für möglich, den größten Teil der Trümmer in sieben Jahren zu beseitigen. Es erforderte ungehinderten Zugang, den Eintritt von schwerem Gerät, regelmäßige Lieferungen von Kraftstoff und eine stabile Umgebung.

Diese Projektion setzte keine Frist für den Wiederaufbau des gesamten Gazastreifens. Die Wiederherstellung von Nachbarschaften erfordert auch funktionale Netzwerke, arbeitsfähige Unternehmen und eine Wohnungslösung auf Baustellen. Reparaturen können an einigen Standorten beginnen, während das Clearing an anderer Stelle fortgesetzt wird.

Die Überreste und Rechte der Familien

Die Ruinen enthalten immer noch menschliche Überreste. Ihre Genesung erfordert spezialisierte Teams, die Identifizierung von Opfern und die Aufbewahrung von Informationen, die für Familien nützlich sind. Die Behandlung dieser Standorte erfordert ein anderes Tempo als das eines gewöhnlichen Standorts.

Im September 2026 berichtete das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte über eine Überprüfung des palästinensischen Zivilschutzes. Es wurden mehr als 630 Leichen und andere menschliche Überreste zwischen November 2025 und September 2026 unter den Gebäuden gefunden. Die Forschung wird in einem Gebiet fortgesetzt, in dem viele Orte unerreichbar bleiben.

Die Transaktionen werfen auch Eigentumsfragen auf. Das Verschwinden von Gebäuden und physischen Landmarken erschwert die Identifizierung von Grundstücken. Dokumente, Zeugnisse und Aufzeichnungen müssen es den Bewohnern ermöglichen, ihre Rechte geltend zu machen. Die Bewegung des Schutts muss mit dieser Dokumentation vor der Installation der Ausrüstung oder dem Wiederaufbau verbunden werden.

In Jabaliya bedroht ein Becken Schutzräume vor dem Winter

Sofortige Bedürfnisse bleiben sichtbar rund um das Regenwasserbecken von Abu Rashid in Jabaliya, in der Nähe der gelben Linie. In ihrem Bericht vom 29. Oktober 2026 beschrieb die humanitäre Koordinierung der Vereinten Nationen eine Einrichtung, die durch Strommangel und unsicheren Zugang gelähmt ist. Ohne Intervention könnte sein Überlauf im Winter benachbarte Verdrängungsorte treffen.

In Khan Yunes bewerteten die Teams auch Schutzgebiete, die Überschwemmungen und Erosion ausgesetzt waren. UNDP verwendet recycelten Betonbruch, um geschütztes Land anzuheben und zu ebnen. Die behandelten Trümmer werden somit für Schutzarbeiten verwendet, während ihre Entfernung noch lange nicht vollständig ist.

Für Abu Rashid sollte eine weitere Bewertung mögliche Maßnahmen angeben. Der Eingriff hängt immer vom Zugang der Techniker, der Versorgung mit Pumpen und den Mitteln ab, die erforderlich sind, um das Becken vor starken Regenfällen zu stabilisieren.

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