Jordanien: Abdallah II macht Wasser zur Priorität

König Abdullah II. macht Wasser zu einer Priorität der Souveränität. Seine Rede am 2. November fordert die Fortsetzung der Wasserprojekte. Das Programm Aqaba-Amman zielt auf 300 Millionen Kubikmeter pro Jahr ab. Genehmigte Finanzierung bedeutet nicht die Inbetriebnahme, während Umweltrisiken eine Überwachung erfordern.

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Abdullah II. machte die Wassersicherheit in seiner Thronrede vom 2. November 2026 zu einer Priorität der Souveränität. Der am selben Tag vom Royal Jordanian Court veröffentlichte Text fordert die Regierung auf, Wasserprojekte zu verfolgen. Der Souverän fordert auch präventive Pläne zum Schutz der Ressourcen und Rechte künftiger Generationen.

Diese Botschaft kommt zur Eröffnung der dritten ordentlichen Sitzung des 20. Parlaments. Sie begleitet einen Aufruf, große wirtschaftliche Projekte zu beschleunigen. Der König bittet darum, dass ihre Auswirkungen im Leben der Bürger gemessen werden, insbesondere in den Dienstleistungen und Möglichkeiten, die den Familien angeboten werden.

Aqaba-Amman, ein groß angelegtes Entsalzungsprojekt

Die Rede nennt das Aqaba-Amman-Projekt in seiner Passage, die dem Wasser gewidmet ist, nicht. Dieses Programm ermöglicht es uns jedoch, die geplanten Mittel zur Stärkung der Versorgung des Königreichs zu messen. Seine Realisierung sollte nicht mit einer bereits verfügbaren Kapazität verwechselt werden.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung beschreibt eine Anlage, die 300 Millionen Kubikmeter pro Jahr anstrebt. Eine 438 Kilometer lange Pipeline muss entsalztes Wasser von Aqaba nach Amman transportieren. Die Anlage umfasst auch eine Installation für erneuerbare Energien. Es basiert auf einer öffentlich-privaten Partnerschaft und einer 30-jährigen Konzession an das jordanische Ministerium für Wasser und Bewässerung.

Die EBWE Fact Sheet, konsultiert am 3. November 2026, zeigt eine Genehmigung zum 25. Februar 2026. Der geplante Kredit beläuft sich auf bis zu 475 Millionen US-Dollar. Begünstigter ist die National Carrier Project Company, die sich im Besitz von Meridiam und Suez befindet. Für die Bank muss diese Ressource den Druck auf überfischte Grundwasserleiter verringern und die Widerstandsfähigkeit gegen die Auswirkungen des Klimawandels stärken.

Genehmigte Finanzierung, Effekte noch erwartet

Die Asian Infrastructure Investment Bank stellt eine weitere Finanzkomponente zur Verfügung. Das am 3. November 2026 konsultierte Faktenblatt zeigt 250 Millionen US-Dollar an, die am 25. März 2026 genehmigt wurden. Die angestrebte Jahresproduktion reicht von 250 Millionen Kubikmetern für Amman und 50 Millionen Kubikmetern für Aqaba. Diese Zahlen beschreiben Ziele, nicht bereits gelieferte Mengen.

Die Bank übernimmt das ökologische und soziale A-Ranking der EBWE. Die Landrechte, die Empfindlichkeit der Meeresumwelt und der geografische Umfang des Projekts rechtfertigen diese Kategorie. Zu den identifizierten Risiken zählen Auswirkungen auf Korallen, Solenfreisetzungen und Energieverbrauch. Evaluierungen und Managementpläne leiten ihre Verarbeitung.

Finanzgenehmigungen weisen daher keine vollständige Auszahlung oder Inbetriebnahme nach. In seiner Rede vom 2. November erinnert Abdullah II auch an die Aufsichtsmission des Parlaments zum Handeln der Regierung. Die Fortsetzung von Wasserprojekten ist Teil dieses Rahmens, über die angekündigten Kapazitäten hinaus.

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